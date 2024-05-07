«Одна жизнь»: основанный на реальных событиях фильм в стиле «Списка Шиндлера»

Один из хитов Кинопоиска по просмотрам — байопик «Одна жизнь», в котором Энтони Хопкинс играет филантропа Николаса Уинтона, спасшего 669 детей из нацистской оккупации в 1939 году. Рассказываем, каким получился фильм, который ломает установки военных драм и показывает незаметный будничный героизм обычного человека.

О чем это

Ныне пенсионер, а когда-то банковский брокер Николас Уинтон (Хопкинс) ждет рождения внука и потихоньку разбирает хлам в доме — за много лет в нем скопилась куча ненужных вещей. Среди позабытого старья лежит и кожаная папка с документами, которой мужчина почему-то очень дорожит. Жена (Лена Олин) просит наконец-то отпустить прошлое и избавиться от бумаг.

Оказывается, в папке данные о сотнях детей, которых Уинтон во время Второй мировой вывозил из оккупированной нацистами Чехословакии. Вместе с коллегами он искал приемные семьи и собирал деньги на визы, пытаясь успеть спасти как можно больше. Но, очевидно, всех спасти не мог и до сих пор не может себе этого простить.

Близкие убеждают Уинтона поделиться этой потрясающей историей с большой аудиторией. Но упертый старик уверен, что это будет лишним хвастовством, да и вообще, ничего особенного он не делал — просто поступал так, как поступил бы любой порядочный человек.

Разумеется, история основана на реальных событиях: Николас Уинтон действительно существовал. В 1939 году он помог спасти 669 детей от ужаса концлагерей, а потом 49 лет никому об этом не рассказывал. Лишь в 1988-м жена нашла ту самую папку и начала искать выживших детей, а о его истории узнали массы. В итоге мужчину отметили рыцарским званием в Великобритании и орденом Белого Льва в Чехии — высшей государственной наградой страны. Умер Уинтон в 2015 году в возрасте 106 лет.

Кто это снял

Джонни Флинн и Хелена Бонем Картер

Экранизировать биографию Уинтона, написанную его дочерью Барбарой, взялся режиссер Джеймс Хоуз — заслуженный ремесленник BBC, снимавший эпизоды всех возможных сериалов, от «Доктора Кто» и «Черного зеркала» до «Сквозь снег» и «Медленных лошадей». Одной из сценаристок выступила Люсинда Коксон, автор «Девушки из Дании».

«Одна жизнь» могла бы остаться малозаметным телефильмом, но над похожими картинами ее приподнимает яркий актерский состав: кроме актера-легенды Энтони Хопкинса, здесь играет Джонатан Прайс («Пираты Карибского моря», «Игра престолов»), перспективные молодые артисты Алекс Шарп («Суд над чикагской семеркой») и Джонни Флинн («Рипли», «Эмма.»), а в роли матери молодого Николаса Уинтона внезапно появляется Хелена Бонем Картер. В последнее время из заметных работ у нее была разве что дилогия «Энола Холмс».

Как это выглядит

Энтони Хопкинс

«Одна жизнь» не строит никакой интриги из судьбы Николаса Уинтона. Мы с самого начала знаем, что с ним все будет хорошо и что детей удастся вывезти. То, что спасут не всех, тоже догадываемся. Большую часть времени фильм методично показывает механизмы спасательной операции: бюрократические проволочки, бесцельные походы к чиновникам, ритмичное клацанье по печатным машинкам.

Фокус картины не на драматичной истории. Острых конфликтов у героев нет, никаких конкретных антагонистов, кроме нацистской Германии в принципе, — тоже. Напряжение здесь создается в основном за счет тревожной атмосферы. Сценаристам же интереснее не то, что происходит в Чехословакии 1939-го, а что творится с Уинтоном в старости, и не снаружи, а внутри. Тихий пожилой джентльмен и в преклонном возрасте продолжает участвовать в благотворительности, делает все, чтобы помогать ближнему своему, и не просит ничего взамен. При этом прячется от собственного достижения не в силах преодолеть иррациональное чувство вины. Даже встреча с людьми, которые живут благодаря ему, становится для героя не счастьем, а болезненным напоминанием обо всех, кто все-таки погиб.

Вся картина — история своеобразной терапии Уинтона, его попыток принять свой героизм и свои ограничения. В красивом финале он оказывается на ток-шоу среди кучи зрителей. Но вот поворот: весь зал на самом деле состоит из вывезенных им эмигрантов. Только тогда он наконец видит масштабы своих действий. А очень простой по форме фильм вдруг находит неожиданно мощный визуальный образ: маленький человек, совершивший большое дело, визуально теряется в массе людей, которых без него бы не было в живых.

Вердикт

Хелена Бонем Картер

«Одна жизнь» очень подходит своему герою: как и сам Николас Уинтон, фильм бесхитростный, сдержанный, совершенно лишенный какой-либо претензии. В нем нет ни сцен на разрыв аорты, ни хитрых сюжетных перипетий. Авторы будто намеренно вообще не пытаются подвести реальную историю под кинематографические штампы, а напротив, подчеркивают ее будничность, невыразительность. Ведь именно такой ее и считал Уинтон, именно в этом ее трогательная красота: подвиг не был громким или ярким, в нем мало героизма в том смысле, в каком мы привыкли видеть его в искусстве. В этом плане форма идеально соответствует содержанию: это кино о простых людях, снятое таким же простым языком.

Смотрите фильм «Одна жизнь» на Кинопоиске в Плюсе.

Автор: Ефим Гугнин