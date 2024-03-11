Первую строчку в прокате по итогам уик-энда занимает фильм «Летучий корабль». Кинотеатры страны показывают голливудские новинки по предсеансовому обслуживанию, пока законодатели вновь высказываются о его запрете. В американских кинотеатрах лидерство захватили «Годзилла и Конг». Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Онегину» пришлось подвинуться

«Онегин»

Второй уик-энд подряд лидером отечественного кинопроката остается сказочный релиз «Летучий корабль». В премьерные выходные фильм выступил скромнее ожиданий и заработал 224,7 млн рублей. В связи с национальным трауром из-за теракта в московском «Крокус Сити Холле» ряд кинотеатров страны был закрыт. С 28 по 31 марта проект собрал дополнительно 253,7 млн рублей, увеличив итоговую кассу до 603 млн рублей. Для сравнения: за аналогичный период фильм «По щучьему велению» заработал 1,25 млрд рублей. Тут стоит отметить, что второй уик-энд релиза пришелся на расширенные праздничные выходные в честь 4 ноября.

Драматическая комедия «Ненормальный» стартовала в прокате с 41,5 млн рублей за уик-энд, что оказалось лучше результатов картин «Временные трудности» (37,3 млн рублей) и «Дыхание» (30,2 млн рублей).

«Ненормальный»

Внимание аудитории привлек триллер «Материнский инстинкт» — картина с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн заработала в кинотеатрах 17,5 млн рублей. Для сравнения: «Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли в главной роли стартовала с 16,6 млн рублей. Также с отметки 14,2 млн рублей начался прокат хоррора «Уиджи. Потустороннее измерение».

Под пристальным вниманием комитета Госдумы по культуре продолжился прокат драмы «Позывной „Пассажир“». В премьерные выходные релиз заработал 57,5 млн рублей с 10 891 сеанса, что значительно лучше результата картины «Донбасс. Окраина» (5 млн рублей без учета превью-показов и 4009 сеансов за уик-энд). При этом «Позывной „Пассажир“» выступил скромнее фильма «Крым» (159,2 млн рублей), который был значительно шире представлен в кинотеатрах (30 175 сеансов в премьерный уик-энд). К концу третьего уик-энда в прокате «Позывной „Пассажир“» собрал 121,3 млн рублей.

Без коротких метров никуда

По итогам выходных в топ-10 проката вошло два короткометражных фильма, с которыми в рамках предсеансового обслуживания демонстрируются голливудские новинки. В прошедший уик-энд лидерами стали «Сколько весит облако?» (11,4 млн рублей) и «Прощание» (9,1 млн рублей). Сейчас под личиной коротких метров в кинотеатрах преимущественно показывают «Дюну», «Кунг-фу Панду 4» и новых «Охотников за привидениями». На этой неделе площадки готовятся к выходу блокбастера «Годзилла и Конг: Новая империя».

Начинаем ловить пиратов?

Министерство культуры РФ может ужесточить существующее законодательство для борьбы с предсеансовым обслуживанием в кинотеатрах, отметил замминистра Сергей Обрывалин в рамках заседания комитета Госдумы по культуре. «Пока мы составляем протоколы, это тоже время. <…> Первый протокол — штраф, второй — штраф, и только на третий штраф теоретически можно закрыть кинотеатр. И пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошло две-три недели. Да, законодательно, наверное, нужно действительно усиливать. Здесь совершенно согласны: нужно запрещать такие вещи», — так Обрывалин ответил на вопрос Елены Ямпольской о том, какие меры принимаются в отношении кинотеатров, показывающих фильмы ушедших зарубежных компаний. В то же время министр культуры Ольга Любимова заявила, что пиратские показы являются «нашей общей болезненной темой», за которой «нужно следить, ловить» нарушителей. Ранее глава ведомства предлагала закрывать кинотеатры, которые показывают фильмы в рамках предсеансового обслуживания.

Больше фильмов

Центр развития креативных индустрий и Союз торговых центров (СТЦ) предлагают запустить производство еще 550 российских фильмов до 2030 года. С таким предложением организации обратились к министру экономики Максиму Решетникову. В письме отмечено, что из-за снижения количества зарубежных фильмов упала как посещаемость торговых центров, так и их доходы от арендной платы кинотеатров. Кроме того, вложения в размере 200 млрд рублей позволят избежать масштабного кризиса в отраслях креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве, считают авторы предложения. По словам вице-президента СТЦ Павла Люлина, российские фильмы не могут по количеству и качеству полностью заместить западные.

Частные инвестиции в массы

«Национальная Медиа Группа» и Российский фонд прямых инвестиций создадут совместный коммерческий фонд развития кино и анимации. Размер фонда достигнет уровня 8 млрд рублей, из которых более половины будет внесено НМГ. Прокат картин, которые будут созданы при финансировании фонда, планируется запускать в кинотеатрах России, дружественных стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Инвестировать фонд начнет после окончания юридических процедур оформления, которые завершатся в ближайшие месяцы. Контентный комитет фонда возглавит генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер и продюсер Фёдор Бондарчук.

Блокбастер «Годзилла и Конг: Новая империя» стартовал в американском прокате с отметки 80 млн долларов, что оказалось значительно лучше результата «Годзилла против Конга» (31,6 млн долларов). При этом новинка выступила чуть скромнее одного из главных стартов года — фильма «Дюна 2» (82,5 млн долларов). Мировые сборы «Годзиллы и Конга» достигли отметки в 194 млн долларов, из которых 114 млн долларов приходится на зарубежную кассу.

«Годзилла и Конг: Новая империя»

Во вторую прокатную неделю фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» пополнил свой счет еще на 15,7 млн долларов. Неделей ранее релиз собрал 45,2 млн долларов, что сопоставимо со стартом предыдущей части франшизы «Охотники за привидениями: Наследники» (44 млн долларов). Общая касса новинки пока составляет 73,4 млн долларов.

В топ-10 сумели пробиться сразу два индийских релиза — фильм Tillu Square, собравший за уик-энд 1,8 млн долларов, и комедийная драма «Экипаж», заработавшая в первые выходные 1,5 млн долларов.

Автор: Виолетта Палий

Фото: Bet_Noire / Getty Images, happyphoton / Getty Images