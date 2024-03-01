Что происходит в онлайне: «Теща» и миньоны непобедимы, а Netflix ищет новую «Игру в кальмара»

Топы российских онлайн-кинотеатров по итогам февраля, «Гадкий я» в топе Netflix, рост затрат на международный контент — всё это в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Теща», «Догмен» и много оригинальных проектов

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярны среди пользователей российских видеосервисов в феврале 2024 года. Платформы, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставили два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных фильмов и сериалов. Амедиатека и Premier ограничились рейтингами сериалов, Wink данные не предоставил.

Лидером среди отечественных киноновинок стала комедия «Теща». Фильм с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым стартовал с первой позиции сразу в трех онлайн-кинотеатрах — «Иви», Okko и Kion. Популярными у пользователей видеосервисов в минувшем месяце были также комедия «Вредная привычка» и медицинская драма «Дыхание» (по два попадания в рейтинги).

Сразу в двух чартах оказался «Догмен» Люка Бессона, который так и не вышел в российский кинопрокат. В топ-5 Кинопоиска также вошли анимационные релизы «Миньоны» и «Гадкий я», популярными у зрителей были и другие зарубежные новинки — криминальная драма «Звук свободы» и спортивная драма «Стальная хватка». Рейтинг Start возглавил ремейк одноименной дилогии — фильм «Холоп. Однажды в Монголии».

В топ-5 популярных сериалов по итогам февраля преимущественно вошли оригинальные проекты платформ. Лидерство на видеосервисах захватили новинки: «Иные» возглавил рейтинг на Кинопоиске, «Страх над Невой» — на «Иви», «Престиж» — на Start, а «Постучись в мою дверь в Москве» стал первым на Okko. Лидером Амедиатеки вновь стал «Настоящий детектив».

Данные зарубежных стримингов мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Сразу две части франшизы «Гадкий я» вошли в чарт Netflix: по итогам февраля рейтинг возглавил третий фильм, а на четвертом месте расположился «Гадкий я 2». Популярность релиза может стать предвестником успешного кинопроката мультфильма «Гадкий я 4» — в американских кинотеатрах проект стартует 3 июля. Среди киноновинок отметился кинокомикс «Капитан Марвел 2», сумевший занять первую строчку на Disney+.

История колумбийской наркобаронессы «Грисельда» уверенно заняла первую строчку сериального рейтинга Netflix. В период с 29 января по 4 февраля, согласно данным Nielsen, сериал посмотрели суммарно более 1,7 млрд минут. Следом в рейтинге оказалась сериальная адаптация одноименной книги «Один день». Лидером на Amazon Prime ожидаемо стал сериал «Мистер и миссис Смит»: по данным Nielsen, на неделе 29 января — 4 февраля тайтл собрал 964 млн минут смотрения.

Больше денег

Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2023 году составила 80,9 млрд рублей (+45% год к году), отмечают аналитики компании TelecomDaily. Для сравнения: по итогам 2022-го объем рынка достиг 55,8 млрд рублей, превысив показатель 2021 года не более чем на 5–10%. В 2019–2021 годах выручка в среднем росла на 53% ежегодно, поэтому можно сказать, что сейчас рынок вернулся к динамике роста прошлых лет. Лидерами по доле рынка вновь стали Кинопоиск (35,6%), «Иви» (17%) и Wink (15,3%). Быстрее других выручку нарастил Premier (+117% год к году), который не вошел в топ-5 рынка и занял шестую строчку. TelecomDaily также представила данные по выручке от лицензирования контента и партнерских интеграций. За год этот сегмент увеличился с 10,9 млрд до 14,2 млрд рублей (+30%). Первую строчку занял Start с долей чуть менее 31% от общей выручки в данном направлении.

Больше контента

Отечественные видеосервисы выпустили 156 оригинальных проектов в 2023 году, посчитала компания TelecomDaily. Такой результат оказался значительно больше, чем было в 2022 году (89 оригинальных проектов) и в 2021-м (74). В тройку лидеров по числу премьер вошли Start (33 проекта), Kion (27 проектов), Premier и Okko (по 24 проекта). Самыми узнаваемыми оригинальными сериалами среди респондентов стали «Слово пацана. Кровь на асфальте» (68%), «Папины дочки. Новые» (56%) и «Король и Шут» (41%). При этом наиболее узнаваемыми оригинальными фильмами за 2023 год оказались «Чебурашка» (58%), «Елки 9» (49%) и «Вызов» (34%).

Netflix еще больше вкладывается в иностранный контент

Netflix впервые вложит больше половины бюджета на контент в создание и лицензирование тайтлов за пределами Северной Америки. Такую оценку приводит компания Ampere Analysis. Из 15,4 млрд долларов в 2024 году стриминговый сервис потратит на международный контент 7,9 млрд долларов. Такое решение может быть связано с тем, что зарубежный контент обойдется стримингу дешевле, чем проекты, созданные американскими продакшенами. По факту Netflix хочет найти новую «Игру в кальмара». На создание своего корейского хита, который посмотрело 142 млн домохозяйств за первые четыре недели после премьеры, компания потратила 21,4 млн долларов, или порядка 2,4 млн долларов на эпизод. Это значительно меньший бюджет, чем у других чуть менее успешных хитов Netflix — сериалов «Очень странные дела» (6 млн долларов за эпизод первого сезона и 8 млн долларов за эпизод второго сезона) и «Корона» (около 10 млн долларов за эпизод, сообщал Variety в 2017 году). Кроме того, в США становится сложнее привлекать новую платящую аудиторию, поэтому дальнейший рост базы подписчиков Netflix может обеспечить во многом за счет тех рынков, на которых американские игроки пока не доминируют.

Автор: Виолетта Палий

Фото: John Rensten / Getty Images