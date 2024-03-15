«Вызов» в первый уик-энд в Китае заработал 310 тыс. долларов

Фильм режиссера Клима Шипенко, который сняли в космосе и продвигали как мировое достижение отечественного кинематографа, стал первым масштабным российским релизом в китайском прокате со времен пандемии.

Фильм «Вызов» в премьерный уик-энд в Китае заработал 310 тыс. долларов, и этот результат оказался значительно меньше, чем показали спортивная драма «Движение вверх» в 2019 году (сборы премьерного уик-энда составили 3,16 млн долларов) и «Т-34» в 2020-м (1,3 млн долларов в стартовые выходные).

Согласно данным портала EntGroup, релиз занял 11-е место по кассовым сборам в стране по итогам воскресенья, 17 марта. Лидером проката стал тайваньский боевик «Свинья, змея и голубь» с 11 млн долларов за уик-энд.

Стоит отметить, что «Вызов» представлен на старте скромнее, чем тот же «Т-34»: в первый уик-энд на военную драму суммарно пришлось более 68 тыс. сеансов, а космическая новинка, отмечают в EntGroup, получила в выходные 15–17 марта в общей сложности более 25 тыс. сеансов.

Прокатом российского блокбастера в Китае занимается компания Beijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd, выпускавшая также «Движение вверх» и «Т-34». Ранее ее гендиректор Ду Лян прогнозировал, что сборы «Вызова» в стране составят порядка 7 млн долларов за первый месяц, а общая выручка может достичь отметки в 10 млн долларов — это почти 1 млрд рублей по текущему курсу (сборы в российском прокате — более 2 млрд руб., бюджет — 905,8 миллиона). По словам дистрибьютора, китайские показы картины будут длиться два месяца.

Рекордсменом по кассовым сборам в Китае среди отечественных картин остается фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева. По итогам проката он собрал 13,6 млн долларов. Другой отечественный релиз — военная драма «Сталинград» — в 2013 году собрал, по данным EntGroup, порядка 11,6 млн долларов. Кроме того, за время показа в Поднебесной, например, картина «Т-34» заработала суммарно примерно 3,6 млн долларов, как указано на сервисе The Numbers. В 2022 году два отечественных фильма выходили на китайский рынок — «Решение о ликвидации» и «Лед 2», — но они принесли местным дистрибьюторам только 223 тыс. долларов.

Автор: Виолетта Палий