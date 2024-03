«Рики Стэники»: новая бадди-комедия от режиссера «Тупого и еще тупее»

7 марта на Amazon Prime Video вышла новая полнометражная комедия, которую снял классик жанра Питер Фаррелли («Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн» и «Зеленая книга»). Рассказываем, стоит ли смотреть его новый фильм.

О чем это

Жермен Фаулер, Зак Эфрон, Эндрю Сантино

У Дина (Зак Эфрон), Джей Ти (Эндрю Сантино) и Уэса (Жермен Фаулер) есть большой секрет. Еще в детстве они придумали себе четвертого друга — Рики Стэники, на которого сваливали все свои грешки. А повзрослев, трио не придумало ничего лучше, чем продолжать использовать Стэники. Например, чтобы улизнуть со скучных посиделок с боссом. Или сбежать от семейных обязательств на концерт в другой город, притворившись, что Рики нужна поддержка в борьбе с онкологией.

Однажды во время очередной «встречи» со Стэники происходит неожиданное: Сьюзан (Аня Савчич) рожает ребенка раньше срока, а вскоре близкие начинают подозревать, что четвертого друга никогда не существовало. Чтобы избежать серьезного скандала, мужчины решают нанять актера-неудачника Рода Римстэда (Джон Сина), который исполнит роль Стэники. И вроде бы все идет гладко, но Род слишком сильно вживается в роль.

Кто это снял и как это выглядит

Джон Сина

Сценарий фильма, написанный Джеффри Бушнеллом, Дэвидом Окчино и Джейсоном Декером, был готов еще в 2010 году и даже попал в «Черный список» лучших сценариев, по которым еще не сняли фильмы. На главную роль сватали то Джеймса Франко, то Хоакина Феникса. При этом проект не сдвигался с мертвой точки и в активное производство перешел только в 2022 году.

Режиссером стал легендарный Питер Фаррелли, который вместе с братом Бобби снял ряд знаковых комедий 1990–2000-х: «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри», «Я, снова я и Ирэн», «Девушка моих кошмаров». В конце 2010-х дуэт распался, и дальше братья действовали по одиночке, если не считать за реюнион прошедший мимо всех радаров мини-сериал «Сейчас», вышедший на скончавшемся стриминге Quibi. Бобби снял спортивное драмеди «Чемпионы», которое особого интереса у критиков и зрителей не вызвало, а вот Питер прогремел куда громче. В 2018 году он срежиссировал «Зеленую книгу», получившую «Оскар», а в 2022 году выпустил антивоенную комедию «За пивом!» на Apple TV+.

«Рики Стэники» немного отличается от последних, более прилизанных работ Фаррелли, хотя в центре внимания тут драма про кидалтов, которые никак не могут повзрослеть и взять на себя новые обязательства, но обрамлено все фирменными сортирными и нижепоясными шутками. Не как в «Тупом и еще тупее» (к сожалению!), а куда скромнее. Например, герой Сины выступает в занюханном баре, переодевается в женские костюмы и переделывает известные песни, так что они оказываются посвящены сексу и мастурбации (под нож идут хиты Элиса Купера и Билли Айдола). В одной из самых смешных сцен фильма трио друзей случайно дает веселящие таблетки раввину, который должен провести обрезание новорожденному. Питер Фаррелли — и это особенно приятно! — не остепенился, сняв оскароносную «Зеленую книгу», и все еще помнит о своих корнях назло всем критикам «низкого» жанра.

Комедийную часть фильма во многом вывозит на себе Джон Сина, который выдает потрясающий deadpan-перформанс в духе «Миротворца»: огромная гора мышц, каменное лицо и полная чушь, которую он говорит, образуют чудесную гармонию. А вот драматическая составляющая, увы, вызывает вопросы. Трое главных героев, сыгранных Эфроном, Сантино и Фаулером, демонстрируют примерно нулевую химию, а их проблемы кажутся совсем плоскими.

И все же фильм хочется похвалить: это редкая смешная по нынешним временам комедия с рейтингом R, в которой к тому же вторая половина не проседает по количеству и качеству гэгов.

Что пишут критики

Уильям Х. Мэйси

Сейчас на Rotten Tomatoes у фильма 47% положительных отзывов. Как это обычно и бывает, вульгарный слэпстик авторства Фаррелли вызывает у критиков очень разные эмоции. Wall Street Journal отмечает комедийные перформансы Сины и Уильяма Х. Мэйси. CNN считает, что Фаррелли удалось приблизиться по духу к своим ранним работам в духе «Все без ума от Мэри», а Variety хвалит фирменный тон Фаррелли, в котором сочетаются острота шуток и мягкая интонация. Меж тем половина критиков фильм разругала. The Guardian считает, что шутки получились несмешными, а герои не вызывают симпатии. New York Times ругает за путаницу из разных идей сценарий, который в итоге писали аж шесть человек. А The Hollywood Reporter оценивает стиль фильма как грубый и усталый, далекий от возмутительного анархизма лучших комедий Фаррелли.

Вердикт

Джон Сина

«Рики Стэники» — это отличный фильм на вечер с непристойными шутками в духе взрослых комедий 1990-х и 2000-х. И пусть Эфрону, Сантино и Фаулеру не удалось вдохнуть жизнь в своих героев, зато за всех отдувается Сина. Его персонаж получился уморительно смешным и трогательным в нужных драматических моментах. И если вы скучаете по ранним работам Фаррелли, то пропускать «Рики Стэники» точно нельзя.

Автор: Марат Шабаев