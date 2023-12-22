Новости недели: байопики The Beatles и Жириновского, экранизация Borderlands и «Брат 4»

Новая неделя — новый дайджест событий от Кинопоиска! Сегодня в центре внимания хоррор с Николасом Кейджем, новый проект Дмитрия Давыдова и комедийный сериал с Тимофеем Трибунцевым от создателей «Кибердеревни».

Трейлеры недели

Прокатная компания «Атмосфера кино» представила локализованный трейлер «Собирателя душ» — нового хоррора Осгуда Перкинса («Гретель и Гензель», «Сумеречная зона»). Фильм расскажет о сотруднице ФБР, ищущей Длинноногого — серийного убийцу, который, возможно, связан с религиозным культом. Главные роли исполнили Майка Монро и Николас Кейдж, последний также выступил продюсером картины. В российский прокат «Собиратель душ» выйдет 25 июля.

Вышел трейлер документального сериала «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Это история борьбы легендарного олимпийского чемпиона, перенесшего несколько операций, и его возвращения к полноценной жизни. В начале 2023 года фигурист попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Из-за последствий болезни у спортсмена развился некроз, ему ампутировали обе стопы и обе кисти. Однако уже через полгода он получил современные протезы и вновь вышел на лед. Проект построен вокруг интервью с самим Костомаровым, его женой Оксаной Домниной, c мамой, дочерью, c партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами и врачами, боровшимися за жизнь фигуриста. Режиссером выступил Михаил Щедринский («Капитан Правда», «Грач»), интервьюером — заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Сценарий написала Юлия Лемарк («Родные люди», «Саша и Питер»). Сериал выйдет 9 марта в онлайн-кинотеатре Wink.

Kion представил тизер сериала «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Главный герой — дворник, который обкрадывает богатых людей и тратит всё на нужды детского дома.

Однажды его застают за «работой» трое воспитанников, и дядя Лёша берет их в подельники. Над проектом трудилась команда «Кибердеревни»: сценаристы Никита Лундин, Антон Бабаев, Дмитрий Невзоров (он же выступил постановщиком) и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович. Премьера «Дяди Лёши» состоится на фестивале Original+, а затем в онлайн-кинотеатре Kion.

Студия Lionsgate поделилась первыми кадрами и трейлером Borderlands — фильма по одноименной серии шутеров. Центральным персонажем экранизации станет сирена Лилит (ее сыграет Кейт Бланшетт) — печально известная преступница с загадочным прошлым и по совместительству один из четырех играбельных героев оригинальной игры. По сюжету она попадает в космическую тюрьму, хозяин которой предлагает сделку: девушка спасает его дочь на Пандоре, а он дарует ей свободу. В конце нулевых франшиза Borderlands изменила привычный взгляд игроков на мир, переживший катастрофу. Вдохновленные «Безумным Максом» разработчики ушли в сторону от мрачного Fallout и представили свою версию постапокалипсиса. Вместо драматических историй и гнетущей атмосферы — безумный юмор и харизматичные персонажи, а вместо серых пустошей — яркий мир, полный причудливых монстров. Помимо Бланшетт, в картине снялись Джейми Ли Кёртис и Кевин Харт. Режиссерское кресло занял Элай Рот («Хостел», «Зеленый ад»). Borderlands выйдет в российский прокат 8 августа.

Кастинг недели

Никита Кологривый

Никита Кологривый («Слово пацана», «По щучьему велению») может сыграть главную роль в байопике Владимира Жириновского. Актер фактически подтвердил слухи об этом на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. «Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», — рассказал артист в своем Telegram-канале. Однако режиссер картины Александр Баранов сообщил, что Кологривый пока только рассматривается на роль Жириновского. По словам главы пресс-службы ЛДПР Элеоноры Кавшар, сценарий фильма написан на основе масштабного исследования биографии Жириновского. «Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика», — подчеркнула она. Съемки должны начаться этим летом.

«Стоп! Снято!» недели

Съемки «Прозрачных земель»

Завершились съемки зимнего блока «Прозрачных земель» — новой картины якутского режиссера Дмитрия Давыдова («Пугало», «Чума»). В центре сюжета — трое последних жителей деревни, которые хотят остаться на своей земле. Это первый проект Давыдова, съемки которого проходят не в Якутии, а в Тверской области. Продюсируют фильм Максим Добромыслов и Александр Хант («Межсезонье»). Премьера ожидается в 2025 году. Дмитрий Давыдов — один из главных представителей якутской новой волны. Когда-то он работал сельским учителем и брал кредиты для съемок своих картин. Его дебютный фильм «Пугало», снятый за 11 дней с бюджетом в 1,5 млн рублей, победил на «Кинотавре-2020» и вышел в широкий прокат.

Смотрите «Пугало» на Кинопоиске.

Сэм Мендес («1917», «007: Координаты „Скайфолл“») снимет сразу четыре байопика группы The Beatles, каждый из которых будет посвящен одному из участников британского коллектива. Фильмы будут художественными, а выпустить их планируют не раньше 2027 года. Прокатом займется Sony. Сейчас продюсеры ищут сценаристов для амбициозного проекта. Пол Маккартни, Ринго Старр и наследники Джорджа Харрисона и Джона Леннона одобрили производство и передали права на съемку и использование музыки ливерпульской четверки.

«Не брат ты мне» недели

Анонсирован фильм «Брат 4» — продолжение «Брата 3» Валерия Переверзева. Картина, по словам режиссера, будет хоррором. Съемки пройдут в одном из городов России, а также у подножья горы Фудзи в Японии. Сейчас идет кастинг актеров на главные роли и роли второго плана. «Брат 3» с трудом получил прокатное удостоверение и вышел на экраны 1 февраля. Фильм никак не связан с дилогией Алексея Балабанова. Это альманах, сборник абсолютно не связанных друг с другом историй, происходящих в условном, даже метафизическом Тамбове.

Мартин Скорсезе недели

Мартин Скорсезе и Вим Вендерс

Мартин Скорсезе получил почетную награду Берлинского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Приз постановщику вручил его коллега по цеху, режиссер Вим Вендерс, назвавший Скорсезе «царствующим королем кинематографа». Получая статуэтку, Скорсезе заявил, что все еще хочет снимать кино: «Надеюсь, мы через несколько лет увидимся с вами вновь, когда я сделаю еще один фильм». Последний на данный момент фильм Скорсезе, «Убийцы цветочной луны», претендует на десять «Оскаров». Сам постановщик побил рекорд по количеству режиссерских номинаций на «Оскар» среди живущих постановщиков у него их десять. Следом идет Стивен Спилберг, у которого их девять.



Скорсезе также успел сняться в новом фильме Джулиана Шнабеля («Ван Гог. На пороге вечности») «В руке Данте». Это история о Данте Алигьери и о современном писателе, который находит рукопись «Божественной комедии». 81-летний режиссер сыграл в фильме наставника Данте Алигьери, вдохновившего его в процессе написания поэмы. Шнабель назвал роль Скорсезе «блестящей»: «Он необыкновенен в этом фильме. От него невозможно оторвать глаз». В касте проекта также числятся Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино и Джон Малкович. Оператором картины выступил Роман Васьянов («Общага», «Ярость»).

Автор: Никита Демченко

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС, Andreas Rentz / Getty Images, Michael Ochs Archives / Getty Images