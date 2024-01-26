Что происходит в прокате: «Лед 3» вырвался вперед, у Marvel появился новый худший фильм

Об электронных прокатках и видеоиграх от Disney — в регулярном обзоре Кинопоиска.

«Лед 3»

Мелодрама «Лед 3» возглавила прокат в прошедший уик-энд, аналитики фиксируют прирост сборов российских фильмов за рубежом, а законодатели переводят в электронный формат выдачу документов для кинопроката. В американских кинотеатрах лидирует Боб Марли, а Disney переходит в игровую вселенную. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.

«Лед 3» потеснил «Мастера и Маргариту»

На минувшей неделе уверенный старт показал фильм «Лед 3»: по итогам традиционного уик-энда (15–18 февраля) релиз собрал 511,6 млн рублей, а с учетом кассы первого дня проката (14 февраля) бокс-офис перевалил за 664 млн рублей. Этот результат оказался немногим лучше того, что показал «Лед 2» за неполный уик-энд в 2020 году — 579 млн рублей за три дня. Новинка с легкостью повторит сборы предыдущих фильмов (по 1,4 млрд рублей) и имеет все шансы приблизиться к итоговой кассе в 2 млрд рублей.

«Лед 3»

Чуть менее 200 млн рублей на свой счет записала картина «Мастер и Маргарита». По итогам четырех уик-эндов сборы проекта составили 1,69 млрд рублей.

К отметке в 3 млрд рублей приближается итоговая касса «Бременских музыкантов» — за прошедшие выходные релиз заработал дополнительно 27,5 млн рублей. К концу недели касса проекта оказалась порядка 2,92 млрд рублей.

Шестую строчку чарта занял анимационный проект «Суперкрылья. Фильм». В премьерный уик-энд релиз заработал 20,4 млн рублей.

«Суперкрылья. Фильм»

Скромные результаты в прокате показывает новая часть дилогии «Три мушкетера: Миледи»: в первые выходные релиз собрал 32,9 млн рублей, что оказалось меньше старта первого фильма (42,1 млн рублей), по итогам второго уик-энда сборы снизились до 11,5 млн рублей. Тогда касса проекта достигла отметки в 52,8 млн рублей.

Постановка на электронный учет

Госдума приняла закон о выдаче или отзыве прокатного удостоверения (ПУ) на фильм в электронном виде. В частности, согласно документу, выдача ПУ, отказ в его выдаче, отзыв удостоверения, а также внесение в него изменений будут оформляться записью в Государственном регистре фильмов. Прокатное удостоверение будет предоставляться в качестве выписки из регистра в виде электронного документа. Также законом будет регулироваться получение, продление и аннулирование статуса национального фильма в соответствующем реестре. Таким образом, вводится реестровая модель по выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения, и вместо необходимого оформления бумажных документов будет «формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе». Закон может вступить в силу 1 сентября 2024 года.

Российское кино любят во Франции

Сборы российских фильмов за рубежом в минувшем году составили 17,6 млн долларов, что на 2,8% больше, чем удалось заработать отечественным релизам в 2022 году. Примечательно, что сборы показали прирост впервые с 2020 года. При этом в 2023-м в других странах вышло 46 фильмов против 65 в 2022-м. Ключевым рынком для проектов из России оказалась Франция (2,1 млн долларов), фильмами-лидерами стали «Жена Чайковского» (1,3 млн долларов) и «Капитан Волконогов бежал» (252 тыс. долларов). Напомним, что по итогам 2023 года российский рынок также стал крупнейшим рынком дистрибьюции французского кино.

«Жена Чайковского»

В топ-5 самых прибыльных для отечественных картин территорий вошли Мексика (1,9 млн долларов), Перу (1,2 млн долларов), Южная Корея (1,06 млн долларов), также в лидеры неожиданно пробилась Болгария (1 млн долларов). При этом позиции ключевого экспортного жанра сохраняет анимация — лидером стал проект «Коты Эрмитажа». В целом семь проектов из топ-10 являются мультфильмами.

Боб Марли победил Marvel

Лидером прошедшего уик-энда стал байопик «Боб Марли: Одна любовь». Прокат фильма начался 14 февраля, и за это время релиз заработал 52 млн долларов. По итогам расширенного уик-энда ко Дню президентов релиз собрал 34,1 млн долларов, а по итогам традиционной трехдневки — 28,6 миллиона. Такой старт оказался несколько лучше, чем результат «Рокетмена» (25,7 млн долларов). Мировые сборы релиза уже превысили 80 млн долларов.

«Боб Марли: Одна любовь»

Лишь со второй строчки стартовал кинокомикс «Мадам Паутина». Релиз заработал за праздничные выходные почти 18 млн долларов, а за три дня — 15,3 миллиона. Этот результат оказался значительно хуже старта «Морбиуса» (39 млн долларов) и «Капитана Марвел 2» (46,1 млн долларов).

Шестое место в рейтинге занял религиозный сериал «Избранные». Ранее в кинотеатрах показали первые три эпизода четвертого сезона, а в прошедший уик-энд на широких экранах вышли эпизоды с четвертого по шестой. За четыре дня проект собрал 4,1 млн долларов, за три — 3,4 млн долларов. Это меньше, чем заработали первые серии (6 млн долларов).

Игры в Мышином королевстве

Компании Disney и Epic Games заключили многолетнее партнерство, в рамках которого планируется создание общей игровой вселенной. Так, игра Fortnite будет связана с франшизами Pixar, Marvel, Star Wars, «Аватаром» и другими брендами медиагиганта. Такая сделка обойдется Disney в 1,5 млрд долларов — именно на такую сумму компании выкупит пакет акций Epic Games. Пока что дата релиза нового проекта неизвестна.

Автор: Виолетта Палий