Что происходит в прокате: «Лед 3» вырвался вперед, у Marvel появился новый худший фильм

Об электронных прокатках и видеоиграх от Disney — в регулярном обзоре Кинопоиска.
Мелодрама «Лед 3» возглавила прокат в прошедший уик-энд, аналитики фиксируют прирост сборов российских фильмов за рубежом, а законодатели переводят в электронный формат выдачу документов для кинопроката. В американских кинотеатрах лидирует Боб Марли, а Disney переходит в игровую вселенную. Собрали ключевые новости прошедших недель в отечественном и зарубежном прокате.
Топ-10 фильмов в российском прокате (на 15–18 февраля)
1. «Лед 3» — 511,6 млн рублей
2. «Мастер и Маргарита» — 196,5 млн рублей
3. «Бременские музыканты» — 27,5 млн рублей
4. «Конец славы» — 26,2 млн рублей
5. «Холоп 2» — 22,1 млн рублей
6. «Суперкрылья. Фильм» — 20,4 млн рублей
7. «Воздух» — 15,9 млн рублей
8. «Я — медведь» — 15,4 млн рублей
9. «Три богатыря и Пуп Земли» — 11,8 млн рублей
10. «Три мушкетера: Миледи» — 11,5 млн рублей
«Лед 3» потеснил «Мастера и Маргариту»
На минувшей неделе уверенный старт показал фильм «Лед 3»: по итогам традиционного уик-энда (15–18 февраля) релиз собрал 511,6 млн рублей, а с учетом кассы первого дня проката (14 февраля) бокс-офис перевалил за 664 млн рублей. Этот результат оказался немногим лучше того, что показал «Лед 2» за неполный уик-энд в 2020 году — 579 млн рублей за три дня. Новинка с легкостью повторит сборы предыдущих фильмов (по 1,4 млрд рублей) и имеет все шансы приблизиться к итоговой кассе в 2 млрд рублей.
Чуть менее 200 млн рублей на свой счет записала картина «Мастер и Маргарита». По итогам четырех уик-эндов сборы проекта составили 1,69 млрд рублей.
К отметке в 3 млрд рублей приближается итоговая касса «Бременских музыкантов» — за прошедшие выходные релиз заработал дополнительно 27,5 млн рублей. К концу недели касса проекта оказалась порядка 2,92 млрд рублей.
Шестую строчку чарта занял анимационный проект «Суперкрылья. Фильм». В премьерный уик-энд релиз заработал 20,4 млн рублей.
Скромные результаты в прокате показывает новая часть дилогии «Три мушкетера: Миледи»: в первые выходные релиз собрал 32,9 млн рублей, что оказалось меньше старта первого фильма (42,1 млн рублей), по итогам второго уик-энда сборы снизились до 11,5 млн рублей. Тогда касса проекта достигла отметки в 52,8 млн рублей.
Постановка на электронный учет
Госдума приняла закон о выдаче или отзыве прокатного удостоверения (ПУ) на фильм в электронном виде. В частности, согласно документу, выдача ПУ, отказ в его выдаче, отзыв удостоверения, а также внесение в него изменений будут оформляться записью в Государственном регистре фильмов. Прокатное удостоверение будет предоставляться в качестве выписки из регистра в виде электронного документа. Также законом будет регулироваться получение, продление и аннулирование статуса национального фильма в соответствующем реестре. Таким образом, вводится реестровая модель по выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения, и вместо необходимого оформления бумажных документов будет «формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе». Закон может вступить в силу 1 сентября 2024 года.
Российское кино любят во Франции
Сборы российских фильмов за рубежом в минувшем году составили 17,6 млн долларов, что на 2,8% больше, чем удалось заработать отечественным релизам в 2022 году. Примечательно, что сборы показали прирост впервые с 2020 года. При этом в 2023-м в других странах вышло 46 фильмов против 65 в 2022-м. Ключевым рынком для проектов из России оказалась Франция (2,1 млн долларов), фильмами-лидерами стали «Жена Чайковского» (1,3 млн долларов) и «Капитан Волконогов бежал» (252 тыс. долларов). Напомним, что по итогам 2023 года российский рынок также стал крупнейшим рынком дистрибьюции французского кино.
В топ-5 самых прибыльных для отечественных картин территорий вошли Мексика (1,9 млн долларов), Перу (1,2 млн долларов), Южная Корея (1,06 млн долларов), также в лидеры неожиданно пробилась Болгария (1 млн долларов). При этом позиции ключевого экспортного жанра сохраняет анимация — лидером стал проект «Коты Эрмитажа». В целом семь проектов из топ-10 являются мультфильмами.
Топ-10 фильмов в американском прокате (на 16–19 февраля)
1. «Боб Марли: Одна любовь» — 34,1 млн долларов
2. «Мадам Паутина» — 17,6 млн долларов
3. «Аргайл: Супершпион» — 5,5 млн долларов
4. «Миграция» — 5 млн долларов
5. «Избранные» (4-й сезон, эпизоды 4–6) — 4,1 млн долларов
6. «Вонка» — 4,4 млн долларов
7. «Пчеловод» — 3,9 млн долларов
8. «Кто угодно, кроме тебя» — 2,8 млн долларов
9. «Лиза Франкенштейн» — 2,3 млн долларов
10. «Территория зла» — 2 млн долларов
Боб Марли победил Marvel
Лидером прошедшего уик-энда стал байопик «Боб Марли: Одна любовь». Прокат фильма начался 14 февраля, и за это время релиз заработал 52 млн долларов. По итогам расширенного уик-энда ко Дню президентов релиз собрал 34,1 млн долларов, а по итогам традиционной трехдневки — 28,6 миллиона. Такой старт оказался несколько лучше, чем результат «Рокетмена» (25,7 млн долларов). Мировые сборы релиза уже превысили 80 млн долларов.
Лишь со второй строчки стартовал кинокомикс «Мадам Паутина». Релиз заработал за праздничные выходные почти 18 млн долларов, а за три дня — 15,3 миллиона. Этот результат оказался значительно хуже старта «Морбиуса» (39 млн долларов) и «Капитана Марвел 2» (46,1 млн долларов).
Шестое место в рейтинге занял религиозный сериал «Избранные». Ранее в кинотеатрах показали первые три эпизода четвертого сезона, а в прошедший уик-энд на широких экранах вышли эпизоды с четвертого по шестой. За четыре дня проект собрал 4,1 млн долларов, за три — 3,4 млн долларов. Это меньше, чем заработали первые серии (6 млн долларов).
Игры в Мышином королевстве
Компании Disney и Epic Games заключили многолетнее партнерство, в рамках которого планируется создание общей игровой вселенной. Так, игра Fortnite будет связана с франшизами Pixar, Marvel, Star Wars, «Аватаром» и другими брендами медиагиганта. Такая сделка обойдется Disney в 1,5 млрд долларов — именно на такую сумму компании выкупит пакет акций Epic Games. Пока что дата релиза нового проекта неизвестна.
Автор: Виолетта Палий