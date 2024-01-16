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«Оппенгеймер» — наше все. Кристофер Нолан, Эмма Стоун и другие победители премии BAFTA

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18 февраля в Лондоне состоялась премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA Film Awards 2024. Лидером по количеству наград стал «Оппенгеймер», который забрал семь статуэток, включая приз за лучший фильм. Эмма Стоун стала лучшей актрисой, а «Мальчик и птица» Миядзаки — лучшим анимационным фильмом. Ниже полный список победителей.

Лучший фильм

«Оппенгеймер»

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Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучший актер

Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

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Лучшая актриса

Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший британский фильм

«Зона интересов»

Лучший фильм не на английском языке

«Зона интересов»

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Лучший актер второго плана

Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»

Лучшая актриса второго плана

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

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Лучшая восходящая звезда

Миа Маккенна-Брюс, «Как заниматься сексом»

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Лучший оператор

Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»

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Лучший документальный фильм

«20 дней в Мариуполе»

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и птица»

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Лучший саундтрек

Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»

Лучший монтаж

«Оппенгеймер»

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Лучшие эффекты

«Бедные-несчастные»

Лучший кастинг

«Оставленные»

Лучший звук

«Зона интересов»

Лучшие костюмы

«Бедные-несчастные»

Лучшая работа художника-постановщика

«Бедные-несчастные»

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