«Оппенгеймер» — наше все. Кристофер Нолан, Эмма Стоун и другие победители премии BAFTA

18 февраля в Лондоне состоялась премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA Film Awards 2024. Лидером по количеству наград стал «Оппенгеймер», который забрал семь статуэток, включая приз за лучший фильм. Эмма Стоун стала лучшей актрисой, а «Мальчик и птица» Миядзаки — лучшим анимационным фильмом. Ниже полный список победителей.
Лучший фильм
Лучший режиссер
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший актер
Лучшая актриса
Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший британский фильм
Лучший фильм не на английском языке
Лучший актер второго плана
Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучшая восходящая звезда
Миа Маккенна-Брюс, «Как заниматься сексом»
Лучший оператор
Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший документальный фильм
«20 дней в Мариуполе»
Лучший анимационный фильм
Лучший саундтрек
Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»