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Что происходит в онлайне: «По щучьему велению» захватил первое место, а Disney купила Тейлор Свифт

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Январские топы отечественных платформ, просмотры нового сезона «Настоящего детектива», подготовка Disney+ к релизу фильма-концерта Тейлор Свифт и рекорды Супербоула — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: Щука и Чебурашка непобедимы

«По щучьему велению»

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые были наиболее популярны среди пользователей российских видеосервисов в январе 2024 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки и Premier, предоставила два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Амедиатека ограничились рейтингом сериалов, Premier данные не предоставил.

Топ-5 фильмов на Кинопоиске

1. «По щучьему велению»

2. «Иван Васильевич меняет все»

3. «Чебурашка. Выходной»

4. «Триггер. Фильм»

5. «Конек-горбунок»

Топ-5 сериалов на Кинопоиске

1. «Медиатор»

2. «Трудные подростки»

3. «Иные»

4. «Как друзья Захара женили»

5. «Букины»

Топ-5 фильмов на «Иви»

1. «По щучьему велению»

2. «Чебурашка. Выходной»

3. «Новогодний шеф»

4. «Одна дома»

5. «Елки 10»

Топ-5 сериалов на «Иви»

1. «Золотое дно»

2. «Зимородок»

3. «Нежность»

4. «След»

5. «Против всех»

Топ-5 фильмов на Wink

1. «По щучьему велению»

2. «Телохранитель на фрилансе»

3. «Чебурашка»

4. «Вызов»

5. «Неудержимые 4»

Топ-5 сериалов на Wink

1. «Трудные подростки»

2. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

3. «Недетское кино»

4. «Плакса»

5. «Великолепный век»

Топ-5 фильмов на Okko

1. «По щучьему велению»

2. «Елки 10»

2. «Одна дома»

3. «Манюня: Новогодние приключения»

4. «Чебурашка. Выходной»

Топ-5 сериалов на Okko

1. «Волшебный участок»

2. «Предпоследняя инстанция»

3. «Очевидное невероятное»

4. «Манюня»

5. «Оффлайн»

Топ-5 фильмов на Start

1. «Чебурашка. Выходной»

2. «Последний богатырь: Посланник тьмы»

3. «Холоп»

4. «Папины дочки. Новогодние»

5. «Страсти по Матвею»

Топ-5 сериалов на Start

1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

2. «Инспектор Гаврилов»

3. «Против всех»

4. «Медиатор»

5. «Сестры»

Топ-5 фильмов на Kion

1. «Белый список»

2. «Хоккейные папы»

3. «Одна жизнь»

4. «Новогодний шеф»

5. «Дочь болотного царя»

Топ-5 сериалов на Kion

1. «Успешный»

2. «Кеша должен умереть»

3. «Жизнь по вызову»

4. «Банда „ЗИГ ЗАГ“»

5. «Тест на беременность»

Топ-5 сериалов на Амедиатеке

1. «Настоящий детектив»

2. «Игра престолов»

3. Halo

4. «Месье Спейд»

5. «Ваша честь»

По итогам января рейтинги сразу четырех онлайн-кинотеатров возглавил семейный релиз «По щучьему велению». Короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной», вышедший на отечественных площадках 1 января, стал главной новинкой месяца. Релиз также вошел в четыре чарта; компанию ему составил полнометражный «Чебурашка», занявший третье место на Wink. Благодаря новогодним праздникам в двух чартах оказались «Один дома» и «Елки 10», популярными были и проекты «Иван Васильевич меняет все», «Новогодний шеф» и «Манюня: Новогодние приключения».

Среди зарубежных кинорелизов отметились боевики «Неудержимые 4» и «Телохранитель на фрилансе», а также триллер «Дочь болотного царя».

Первые строчки сериальных рейтингов вновь заняли оригинальные проекты. Не обошлось без новинок-лидеров: на «Иви» первым стало «Золотое дно», на Kion — комедия «Успешный». Чарт Амедиатеки возглавила одна из главных премьер января — четвертый сезон сериала «Настоящий детектив».

Что у них: «Барби» и «Солтберн» в топе

«Солтберн»

Данные зарубежных стримингов мы получаем в агрегаторе FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Топ-5 фильмов на Netflix

1. «Воздушное ограбление»

2. «Общество снега»

3. «60 минут»

4. «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня»

5. «Предложение»

Топ-5 сериалов на Netflix

1. «Единожды солгав»

2. «Берлин»

3. «Кошмар любого американца»

4. «Братья Сунь»

5. «Мой демон»

Топ-5 фильмов на НВО

1. «Барби»

2. «Синий Жук»

3. «Аквамен»

5. «Черный Адам»

6. «Мег 2: Бездна»

Топ-5 сериалов на НВО

1. «Настоящий детектив»

2. «Друзья»

3. «Рик и Морти»

4. «Теория большого взрыва»

5. «Наследники»

Топ-5 фильмов на Disney+

1. «Элементарно»

2. «Моана»

3. «Энканто»

4. «Холодное сердце»

5. «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Топ-5 сериалов на Disney+

1. «Перси Джексон и Олимпийцы»

2. «Анатомия страсти»

3. «Блюи»

4. «Американская семейка»

5. «Гриффины»

Топ-5 фильмов на Amazon Prime

1. «Солтберн»

2. «Моя жена — киллер»

3. «Недруг»

4. «Джон Уик 4»

5. «Моя вина»

Топ-5 сериалов на Amazon Prime

1. «Джек Ричер»

2. «Выходи замуж за моего супруга!»

3. «Властелин колец: Кольцо власти»

4. «Колесо времени»

5. «Отель „Хазбин“»

Топ-5 фильмов на Paramount+

1. «Кит»

2. «Трансформеры: Восхождение звероботов»

3. «Топ Ган: Мэверик»

4. «Южный Парк: Не предназначено для детей»

5. «Игра теней»

Топ-5 сериалов на Paramount+

1. «Южный парк»

2. «Йеллоустоун»

3. «Сабрина — маленькая ведьма»

4. «Новичок»

5. De Férias com o Ex: América Latina

Топ-5 сериалов на Apple TV+

1. «Убийцы цветочной луны»

2. «Семейный план»

3. «Удача»

4. «Грейхаунд»

5. «Без ответа»

Топ-5 сериалов на Apple TV+

1. «Властелины воздуха»

2. «„Монарх“: Наследие монстров»

3. «Тед Лассо»

4. «Криминальное прошлое»

5. «Ради всего человеческого»

Топ-5 фильмов на Hulu

1. «Создатель»

2. «Барби»

3. «Папа из спецназа»

4. «Мэгги Мур (ы)»

5. «Джон Уик 4»

Топ-5 сериалов на Hulu

1. «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Канена»

2. «Гриффины»

3. «20/20»

4. «Проклятие»

5. «Закусочная Боба»

Первую строчку рейтинга Netflix среди фильмов занял боевик «Воздушное ограбление» с Кевином Хартом в главной роли. Хотя проект оказался популярным у зрителей, критики отозвались о нем негативно — на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет лишь 28%. Среди сериалов самым популярным на стриминговом гиганте стал проект «Единожды солгав». Как отметила компания Nielsen, он собрал более 3 млрд минут просмотров за премьерную неделю (1–7 января 2024 года).

Лидером среди сериалов HBO ожидаемо стал четвертый сезон «Настоящего детектива». Проекту удалось стать первым не только по итогам января, но также самым просматриваемым сезоном сериала. В среднем одну серию новинки смотрят 12,7 миллиона зрителей. Для сравнения: один эпизод первого сезона смотрело в среднем 11,9 миллиона зрителей (данные подсчитаны по итогам 90 дней с момента премьеры). Но стоит отметить, что премьера продолжения состоялась 14 января (прошло меньше 90 дней), а выход финального эпизода ожидается лишь 18 февраля.

Amazon потратила на контент больше, чем Netflix

«Джек Ричер»

На производство контента за весь 2023 год Amazon потратила 18,9 млрд долларов. Это больше, чем компания вложила в 2022 году — 16,6 млрд млрд, из которых порядка 7 миллиардов на оригинальные проекты, спортивные трансляции и лицензирование. Для сравнения: в 2023 году Netflix потратил на контент 12,6 млрд долларов против 17 млрд долларов в 2022 году. В компании уверены, что Prime Video может быть крупным и прибыльным бизнесом, поэтому Amazon не планирует останавливаться и продолжит инвестировать в новый эксклюзивный контент. Вполне вероятно, что компании удастся в будущем улучшить свои позиции как минимум за счет введения рекламного тарифа. Теперь подписчики вынуждены доплачивать не только за то, чтобы смотреть контент без рекламы, но и за качество картинки и звука. За просмотр в форматах Dolby Vision HDR и Dolby Atmos выложить придется дополнительно 2,99 доллара в месяц при стоимости базовой подписки в 15 долларов в месяц.

Disney заполучила Тейлор Свифт

The Eras Tour

Disney заплатила более 75 млн долларов за эксклюзивный показ фильма-концерта Тейлор Свифт The Eras Tour, обойдя своих конкурентов Netflix и Universal. 13 декабря 2023-го компания Universal Pictures выпустила расширенную версию фильма (с тремя песнями, которые не показывали в кинотеатрах) в ограниченном числе стран на платформах Apple TV+, Amazon Prime Video и других. На площадках релиз доступен в аренду за 19,89 доллара в США и Канаде или за 15,99 фунта в Великобритании. В версию, которая будет доступна на стриминговом сервисе Disney+ с 15 марта, войдет пять песен, которых не было в версии для кинопроката и для цифрового релиза в декабре. Не стоит забывать, что The Eras Tour также заработал в мировом прокате 261,6 млн долларов, из которых на США приходятся 180,7 миллиона.

Футбол в каждый дом

Супербоул 2024

Прошедший Супербоул установил новый рекорд смотрения. Финальный матч сезона Национальной футбольной лиги смотрели 123,4 миллиона американских зрителей, что на 7% больше рекордного значения 2023 года (115,1 млн долларов). Более 120 миллионов американцев смотрели трансляцию на телеканалах CBS, Nickelodeon, видеосервисах Paramount+, NFL+ и других. По данным компании Nielsen, более 200 миллионов зрителей в этом году смотрели хотя бы часть трансляции. Впечатляет, что на американском ТВ большую аудиторию собирала только посадка «Аполлона 11» на Луну в 1969 году.

Российские стриминги растут как на дрожжах

По итогам второго полугодия 2023 года российские онлайн-кинотеатры нарастили число подписчиков на 23%. Такие данные приводит компания TelecomDaily. Согласно оценкам аналитиков, к концу минувшего года на видеосервисы страны было подписано 45,2 млн домохозяйств. Лидерство по доле подписчиков сохранил Кинопоиск (26,9%), следом идут Wink (17,3%) и «Иви» (15,3%). Среди причин роста аналитики называют увеличение количества оригинальных проектов онлайн-платформ, а также наращивание маркетинговых активностей. Кроме того, по оценкам TelecomDaily, в среднем на одного россиянина приходится три подписки, что больше, чем было год назад (2,5).

Автор: Виолетта Палий

Фото: Buda Mendes / TAS23 /Getty Images for TAS Rights Management, Jamie Squire / Getty Images

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