Юрий Быков снимет продолжение «Метода». Премьера в 2025 году

Кинопоиск уже анонсировал третий сезон сериала, а теперь объявляет его режиссера: Юрий Быков возвращается к «Методу»! Шоураннер продолжения — Максим Полинский, работавший над предыдущими сезонами. А вот что Юрий Быков рассказывает о возвращении в проект спустя почти 10 лет после премьеры первого сезона.

О чем сериал

Константин Хабенский и Паулина Андреева

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году и стал важным событием в российской киноиндустрии. Главные герои детективного сериала — следователь Родион Меглин (Константин Хабенский), пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и его стажерка Есеня Стеклова (Паулина Андреева). Выпускница юрфака устраивается на эту работу, чтобы расследовать гибель собственной матери. Первый сезон снял Юрий Быков, второй, вышедший в 2020-м — Александр Войтинский («По щучьему велению»).

Сюжет и актерский состав продолжения Кинопоиск анонсирует позже.

Что о своем возвращении говорит Юрий Быков

Юрий Быков Режиссер

Долгое время я был убежден, что «Метод» — законченная история и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И, кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве.

Юрий Быков

Мне предлагали много разных концепций «Метода», но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени.

В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя девять лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино.

кадр со съемок сериала

Выходившие сериалы про маньяков, как ни странно, прошли мимо меня. Я не слежу за ними ни в мировой, ни в локальной индустрии. Допустим, из западных я люблю «Йеллоустоун», ковбойскую историю про хозяина земли, и «Карточный домик», сложную политическую драму.

Из российских сериалов — «Чики», «Король и Шут», «Почка», «Немцы», «ЮЗЗЗ». Мне ближе сериалы драматического характера, поэтому я не боюсь в новом «Методе» процитировать что-то, что зрители уже могли видеть в наших проектах о маньяках.

Кто еще работает над третьим сезоном

Помимо Быкова продолжением занимается шоураннер Максим Полинский, с которым они придумали и создали первый сезон «Метода». Максим — креативный продюсер сериалов «Мажор» и «Лада Голд» (второй вошел в список лучших шоу 2024 года по версии редакции Кинопоиска).

Производство третьего сезона — Плюс Студия по формату продюсерской компании «Среда». Съемки начнутся летом 2024 года, премьера запланирована на 2025-й.

Каких успехов достиг проект

Константин Хабенский

Права на показ сериала в мире купил американский стриминг Netflix в 2017 году (он также приобрел у продюсерской компании «Среда» права на показ сериалов «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта» и «Мажор», по которому планировалось снять американский ремейк).

«Метод» — трехкратный обладатель премий ТЭФИ и АПКиТ, получил награды Нью-Йоркского и Хьюстонского международного кинофестивалей. На Кинопоиске «Метод» — один из самых высокооцененных российских сериалов: его зрительский рейтинг — 8.2 (при более чем 415 тысячах оценок), а суммарная аудитория двух сезонов — свыше 2 миллионов смотрящих подписчиков.