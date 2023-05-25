«Постучись в мою дверь в Москве»: российский ремейк турецкого сериала вошел не в ту дверь

На платформах Okko и Premier выходит ремейк феноменально успешного турецкого телепроекта «Постучись в мою дверь». Появившийся в 2020 году турецкий ромком до сих пор возглавляет топы популярных сериалов у российских зрителей, а исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Керем Бюрсин стали здесь предметом поп-культа. Эксперт Кинопоиска по турдизи посмотрела русскую версию ПВМД до официальной премьеры и сравнивает ее с оригиналом.

Решение замахнуться на ремейк ПВМД требует отваги. Впрочем, резон у смелости простой: фанатки набегут хотя бы удостовериться, что лучше оригинала быть ничего не может. При этом идея сделать турдизи с русским акцентом вполне здравая, потому что турки сами любят и умеют снимать ремейки. У многих рейтинговых турецких проектов корейские («Подсудимый»), израильские («Омер») или мексиканские («Меня зовут Фарах») корни, которые совершенно не видно в переделках. Тем более что снявшая сериал компания «Медиаслово» обещала ту же историю, но с национальными особенностями. На уровне заявки это могло бы стать главным отличием от оригинала: в турецком ПВМД крайне мало турецкого. История случайной любви видного архитектора и флористки могла произойти где угодно — хоть в Москве, хоть в Мехико. В оригинале нет стамбульских пейзажей, все места действия легко представить в любом большом городе, где есть деловой квартал и пригород с элитным жильем. Во многом именно поэтому сериал стал популярным у нетурецких зрителей (его транслировали в 85 странах) и довольно холодно был встречен на родине, где Бюрсин и Эрчел, по недавнему опросу, возглавили рейтинг «самых переоцененных артистов».

Русский менталитет

Никита Волков

Начинается московский сериал с заставки, полностью копирующей оригинальную: песня, цветы, Саша (Лиана Гриба) и Серёжа (Никита Волков) — наши Эда и Серкан — в таких же наручниках с сердечками (мы знаем, что, ассортимент интим-шопов везде одинаковый). Саша Гордеева — талантливая и упорная сирота, которая поступила в престижный университет, чтобы стать ландшафтным дизайнером, но вылетела с последнего курса из-за Сергея Градского, звездного архитектора. У турков компания Серкана оплачивала лучшим студентам стажировку в Италии, но в последний момент она отменяла грант, выигранный Эдой. Вернуться в университет на стипендию (по-нашему — бюджет) она не могла, а денег на обучение у героини не было. В московской версии Градский оплачивал обучение целой группы будущих архитекторов, а потом внезапно перестал. Весь последний год Саша работала в цветочном магазине своей тети, жила с неугасающим чувством ненависти к Градскому и, как только представился случай, атаковала его.

Снова детали: перед тем как встретить свою судьбу, турецкий Серкан выступал с напутственным словом перед архитекторами-выпускниками, а русский Сергей почему-то толкает речь на форуме молодых специалистов Москвы. Его представляют как «самого завидного жениха», который «в 23 года открыл свое архитектурное бюро, а в 25 получил все главные строительные тендеры страны», и, надо думать, в этом адаптация под местный менталитет. Главное достижение архитектора в том, что он вращается в определенных кругах и знает, как получить строительные заказы. Дальше по сюжету герои заключают пари на два месяца: они будут изображать пару, пока бывшая возлюбленная Сергея, Алина (Антонина Паперная), измученная ревностью, не вернется к нему.

Куда дойдет история в ремейке, по первым сериями сказать сложно. Планируются небывалые для России 60 серий по 50 минут, хотя это не 162 эпизода, как в оригинале. Конечно, турецкий сериал без ущерба можно ужать, но российский вариант будто еще более неспешный. По крайней мере, в первые две серии сюжет дошел примерно до половины первой серии оригинала.

Второй план

Антонина Паперная

По архитектурной конторе, которая занимается московским благоустройством, мог бы как следует пройтись Роман Волобуев, хотя в 2010-х не только он высмеивал ковровый урбанизм Сергея Собянина. Режиссер Всеволод Аравин, недавно снявший мини-сериал «Горько-соленое море любви» про роман на турецком курорте с турецкими актерами, говорил, что главным отличием его ПВМД будет «чисто русский острый юмор». Как и в оригинале, проводниками комедии призваны стать второстепенные персонажи: друзья, коллеги, родственники героев. На их фоне пылкая серьезность Эды и Серкана выглядела смешно. Совладелица московского бюро «Стиларт» Кира (Каролина Койцан) совсем не похожа на турецкую визави — трудоголичку Перил. В паре с Олегом (Влад Соколовский) они разряжают обстановку в офисе, хотя никакого специфического «русского юмора» не наблюдается. Самое комичное — контраст между серьезным начальником и командой, главная задача которой — не попасться под горячую руку этого «напыщенного индюка», как назвала его Саша.

У Саши-Эды много прикольных подружек: Фифи (Маргарита в России), Джерен (Светлана) и Мелек (Людмила). Наша Люська (Юлия Серина) явно списана с героини Ирины Муравьёвой из «Москва слезам не верит». В сериале она цитирует гороскопы, боится маньяка на парковке и берет в офисе горсть конфет «на дорожку», будто она подружка не ландшафтной дизайнерки, а деревенской бабушки.

Алина, бывшая возлюбленная Сергея, выходит замуж за одноклассника Филиппа, в отместку Градский придумывает всю эту авантюру с цветочницей. В оригинале Феррит-Филипп был не случайным одноклассником, а мужчиной со всех сторон достойным, а Селин никогда бы не стала, как Алина, произносить фразу «долго же я тебя ждала». Она образованная и прозорливая женщина — как говорит Серкан, «совершенная». Русская Селин какая-то несчастная и уязвленная, и понятно, почему герой предпочел ей дерзкую Сашу.

Руссские Эда и Серкан

Лиана Гриба

А вот Лиана Гриба ничему не уступает Ханде Эрчел: она такая же красавица. В ней чувствуется внутренняя сила, и когда она говорит, что плевала на правила Сергея-Серкана, то ей, безусловно, веришь. «Постучись в мою дверь» — это социальная сатира, которая поднимает тему классовой несправедливости. Девушка из простой семьи волей судьбы попадает в «сосьете», то есть высшее общество, и оказывается выше снобов (zuppe), родившихся с серебряной ложкой во рту; это расхожий сюжет турдизи. В ПВМД он четко обыгран: Эда, ее тетя и подруги плевать хотели на деньги, наряды, связи и даже на блестящее образование, полученное на папины деньги. Русская Саша так же искренне посылает к черту высший свет, но само это общество во главе с Сергеем Градским выглядит несуразно.

Никита Волков говорил, что не смотрел турецкий сериал, чтобы не попасть в зависимость от образа Серкана Болата. И зря, учитывая, что в России зрительницы влюбились в этого холодного и травмированного нарцисса (в отличие от зрительниц Италии и Испании, где феноменом стала Эда). Градский тоже в отличной физической форме, у него дорогие костюмы и машины, его отец владеет крупным строительным холдингом. Он так же летает на частных самолетах, правда не в Анталию, а в каком-то абстрактном направлении, и живет с семьей в элитном коттеджном поселке. И у него есть собака Сириус, которая делает его человечным, но, увы, Сергей Градский лишен обаяния.

Возможно, самое существенное отличие в разнице между турецкой буржуазией и нашими капиталистами второго поколения, образ которых в массовом сознании сформирован сюжетами а-ля «Холоп». Когда про Серкана говорят, что он «грубый», надо понимать уровень грубости в Турции, где водители автобусов обращаются к пассажирам «уважаемые друзья». Да, он разговаривает с подчиненными в повелительном наклонении, но перед нами образованный стамбульский эфенди (каким является и сам актер Керем Бюрсин). Он никогда бы не гаркнул малознакомой девушке: «Ты меня достала!», как это делает Сергей в первой же серии. А если бы Серкан вырывал у Эды из рук газету с такой яростью, как герой Никиты Волкова, то в Стамбуле вызвали бы полицию.

Вердикт

Влад Соколовский и Никита Волков

У турецкой эпопеи так много фанатов в России, что «Постучись мою дверь в Москве» посмотрят хотя бы из любопытства. В первых эпизодах оригинал не получилось обогнать ни в юморе, ни в динамике социальных отношений, хотя для этого были все предпосылки, ведь мир ПВМД населен множеством неподражаемых героев, легко вписывающихся в любую реальность. А еще обидно, что Москва вышла такой унылой и пыльной, застроенной бетонными коробками. В сериале про урбаниста, который планирует нести свои знания по благоустройству по всему миру, это выглядит как острая недоработка пиар-специалистов московской мэрии.

Автор: Наталья Афанасьева