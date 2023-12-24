«Побег из курятника 2»: куриное восстание против капиталистов-мясоедов

Ha Netflix вышел «Побег из курятника 2» — сиквел культового мультфильма 2000 года и первая полнометражная картина студии Aardman с 2019-го (тогда выходил «Барашек Шон: Фермагеддон»). Рассказываем, какой получилась новая работа единственной компании, которая продолжает раз за разом делать пластилиновую анимацию во времена, когда на нее все меньше зрительского спроса.

О чем это

Оригинальный фильм посвящен будням простых кур на ферме миссис Твиди. Каждый день бедных наседок может стать для них последним: если курица перестанет нести яйца, то оказывается в супе или превращается в начинку для пирога. Устав от подобного существования, девочки решаются на рискованный, но успешный побег при поддержке звездного петуха Рокки.

После событий первого фильма Джинджер, Рокки и другие герои оригинала основали свой куриный рай на уединенном островке. Их единственная связь с большой землей — пара крыс, привозящих необходимые для жизни товары. У Джинджер и Рокки рождается дочь Молли, такая же бойкая и независимая, как ее мать. Естественно, родители пытаются уберечь ребенка от ужасов окружающего мира, где кур в промышленных масштабах перерабатывают в наггетсы. Но Молли слишком дерзкая, чтобы границы острова могли ее удержать.

В пылу тинейджерской обиды за то, что мать не дает ей необходимой свободы, девочка самостоятельно переправляется на большую землю. Она встречает ровесницу по имени Физзл, та рассказывает Молли о чудесном курином государстве, где дороги выложены маршмеллоу и каждое пернатое получает столько зерна, сколько захочет. Вскоре герои сами туда попадают, вот только рай на поверку оказывается огромной фабрикой, где птиц зомбируют с помощью специальных ошейников, чтобы они радостно шли на убой. Молли, Рокки и вся команда отправляются спасать дочь из лап капиталистов-мясоедов.

Кто это снял

Первый «Побег из курятника» сняли два основателя студии Aardman — Питер Лорд и Ник Парк. Первый — также соавтор комедии «Пираты! Банда неудачников». Второй — главный автор студии, создатель «Уоллеса и Громита» и четырехкратный обладатель «Оскара», один из важнейших режиссеров стоп-моушен-анимации в целом.

У новой картины состав авторов заметно попроще. Режиссер Сэм Фелл прежде ни разу не ставил кино в одиночку, но в соавторстве делал «Смывайся!», «Паранормана» и «Приключения Десперо». Сценарий писали Кэри Киркпатрик и Джон О’Фэррелл, работавшие над оригиналом, а также новичок Рэйчел Тьюннард. Последняя к анимации никогда текстов не писала, а предыдущая работа — средней известности комедия «Почти знамениты».

Как это выглядит

«Побег из курятника 2» выглядит как типичный сиквел эпохи позднего капитализма. Главная героиня — ребенок протагонистов из оригинального фильма. Злодейка — вернувшаяся из мертвых миссис Твиди, которая вообще-то не должна была пережить события первой части (тогда она упала в предохранительный клапан машины для пирогов, и он взрывался). Комические сцены часто строятся на эффекте узнавания: вечно что-то вяжущая курица Бабс вновь не понимает, что происходит вокруг, старичок Фаулер до сих пор сражается с призраками какой-то давнишней войны. Это должно быть смешно, потому что это все уже было смешно в 2000-м.

При этом у фильма хватает смелости и наглости строить сюжет вокруг твердолобой критики капитализма. Сама идея о том, что миссис Твиди изменила подход к добыче курятины, забавна: если в первой части она воздвигла для птиц эдакий «1984», то здесь решила действовать от обратного и устроила им «О дивный новый мир». Но и это все слишком вторично: образ цветастой фабрики, где птицы самозабвенно предаются бессмысленным утехам, навевает мысли об острове дураков из «Пиноккио». А сюжет с потерей ребенка из-за гиперопеки мы уже видели в «В поисках Немо» или даже недавнем пиксаровском «Луке». Ничего принципиально нового «Побег из курятника 2» не предлагает.

Не вполне работает и радикальная смена эстетики. Обаяние первого «Курятника» было сильно завязано на интонационном контрапункте: это вроде бы детское кино, но при этом мрачный и местами жестокий триллер о побеге из тюрьмы. Второй фильм ориентируется уже не на «Большой побег» Стёрджеса, а на рафинированные боевики нулевых-десятых: куриная фабрика выглядит как имперская база из новых «Звездных войн», а герои проникают туда под мотивы из «Миссия: невыполнима». Выглядит уже не как любопытное жанровое упражнение, а как бессмысленный набор броских поп-культурных референсов.

Вердикт

Можно было бы забыть о конвенциональности фильма и просто радоваться торжеству техники: стоп-моушен-анимации вообще хочется все простить уже за то, что она до сих пор существует в век доминации CGI. Но уж слишком раздражающая здесь разница между «о чем» и «как». «Побег из курятника 2» — кино о грехах капитализма, которое при этом само является живым примером победившей культуры потребления. Сиквел мультфильма 23-летней давности, о котором никогда никто не просил, выкинут в бесконечную умную ленту стримингового левиафана Netflix и создан только потому, что в 2023 году никто не даст Aardman денег на новые смелые истории. Хорошо, что британская студия находит способы существовать даже в такие турбулентные для традиционной анимации времена. Но жаль, что ради этого ей приходится понемногу продавать душу.

Автор: Ефим Гугнин