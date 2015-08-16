Кинопоиск снимет сериал о закулисье Олимпиады-80. Над ним работает шоураннер «Нулевого пациента»

Шоураннер сериала — Александра Ремизова, режиссер — Евгений Стычкин, создатели хита Кинопоиска «Нулевой пациент». Съемки «Олимпиады» начнутся летом и пройдут в Москве и Узбекистане. Премьера запланирована на 2024 год.

О чем сериал

Конец 1970-х. В Москве готовятся к проведению Олимпийских игр. Право принимать их СССР получил, опередив в голосовании США (Игры могли пройти в Лос-Анджелесе). Олимпиада-80 — событие для всего мира, поскольку ради нее Союз был готов приподнять железный занавес. Для спортсменов и тех, кто работал над организацией соревнований, Игры в Москве стали смыслом жизни и одновременно большой трагедией, когда более 60 стран бойкотировали Олимпиаду (среди них — США, Канада, Япония и Китай).

События покажут глазами главного героя — сына советского функционера. После очередного скандала его отправляют исправляться на работу в оргкомитет Олимпиады-80. Начальница героя, дочь высокопоставленного военного, не собирается делать поблажек избалованному парню из богатой семьи. Оказавшись за кулисами мирового события, герой познакомится с разными людьми — спортсменами, тренерами и волонтерами, которые изменят его взгляды на жизнь. Все это будет происходить на фоне драмы вокруг подготовки к Играм, которые были на грани срыва.

Спорстмены СССР, Дании и Гайаны в Олимпийской деревне. Москва. 1 августа 1980 г.

Кто над ним работает

Режиссер «Олимпиады» — Евгений Стычкин, который до этого снимал сериалы «Контакт» и «Нулевой пациент» (драму о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР наградили премией АПКиТ). Шоураннер — Александра Ремизова, тоже работавшая над «Нулевым пациентом», а еще над сериалами «Монастырь» и «Триггер». Напомним, «Нулевой пациент» и «Монастырь» входят в топ-10 сериалов с самой большой аудиторией на Кинопоиске, а «Триггер» — в топ-250 Кинопоиска, где стал самым высокооцененным российским сериалом. Кастингом «Олимпиады» занимается Ольга Хенкина. На протяжении 18 лет она была помощницей Олега Табакова в МХТ им. Чехова, а также заведовала труппой театра. Ольга была продюсером спектаклей Александра Молочникова, режиссера «Монастыря», в МХТ — «19.14», «Бунтари» и «19.17. Светлый путь».

Что об «Олимпиаде» говорят создатели

Александра Ремизова Шоураннер

В 70-х и 80-х Советский Союз начал выходить из-за железного занавеса, и Олимпиада в самой закрытой стране мира должна была стать глобальным событием: первые Игры в Восточном блоке, первые в социалистической стране. Каждый был включен в это большое счастье, в проведение Игр, но в то же время подготовка была очень проблемной. Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, о процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80. Эта история похожа на «Нулевого пациента» драмой вокруг противостояния человека с системой, но в то же время она будет намного теплее и светлее, ведь ее фоном станет одна из самых ярких страниц в истории страны.

Фото: Jerry Cooke / Corbis via Getty Images, Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС