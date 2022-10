Из экранизации игры Last of Us вышел Кантемир Балагов. Что об этом известно?

28 октября стало известно, что Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»), в марте покинувший Россию, снимет англоязычный дебют Butterfly Jam. Продюсировать картину будут компании Square Peg Ари Астера и Ларса Кнудсена («Солнцестояние», «Реинкарнация»), а также AR Content Александра Роднянского (признан в России иноагентом. — Прим. ред.). Сюжет посвящен кабардинским мигрантам в Нью-Джерси. Ранее картина называлась «Моника», съемки планировались в России. Соавтор сценария — писательница Марина Степнова (роман «Женщины Лазаря», победитель «Большой книги — 2012»).

Вместе с новостью о Butterfly Jam выяснилось, что год назад Балагов покинул адаптацию видеоигры «Одни из нас» (The Last Of Us). Режиссер подтвердил новость в Instagram (относится к компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.): «Я покинул TLOU более года назад и не имею к нему никакого отношения. Желаю сериалу и людям, работающим над ним, только лучшего».

Мы вспомнили, как развивались события вокруг назначения Балагова в проект.

До назначения

Международная публика познакомилась с работами Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова, в Каннах. В 2017-м дебют режиссера «Теснота» показали в программе «Особый взгляд». Картина о жизни девушки из небогатой семьи на Кавказе 1990-х получила приз ФИПРЕССИ (помимо этого, ее наградили на российских фестивалях «Кинотавр» и «Зеркало»). В 2019-м Балагов вернулся в «Особый взгляд» с драмой «Дылда» о фронтовых подругах в послевоенном Ленинграде. Его второй фильм тоже получил ФИПРЕССИ, еще жюри присудило Балагову награду за режиссуру.

«Дылда» попала в списки лучших фильмов 2020 года по версии изданий The New York Times, IndieWire и Rolling Stone, в свой личный топ ее включил Барак Обама. Картина также вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм», поэтому имя Балагова знакомо зарубежной киноиндустрии. По словам Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом, а компания Meta экстремистской. — Прим. ред.), именно успех «Дылды» стал причиной, почему HBO и шоураннер сериала «Одни из нас» Крэйг Мэйзин («Чернобыль») обратили внимание на молодого режиссера из Нальчика. В разговоре с «Медузой» (признана иноагентом и заблокирована в России. — Прим. ред.) продюсер добавил, что экранизацию игры они обсуждали еще три года назад. Балагов тогда назвал The Last of Us единственной жанровой вещью, над которой он хотел бы поработать.

Новость, что Балагов, давний поклонник видеоигры The Last of Us, снимет пилотный эпизод для телеадаптации HBO, появилась 16 января 2021 года. Изначально снимать пилот должен был Йохан Ренк, коллега Мэйзина по «Чернобылю», но тот покинул проект из-за плотного графика. «Я счастлив, что Крэйг Мэйзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры. Путь к этому решению был непростым, и я очень благодарен моему партнеру и продюсеру Александру Роднянскому за его помощь, советы и поддержку», — писал тогда Балагов (сейчас этот пост недоступен в Instagram; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Александр Роднянский признан в РФ иноагентом. — Прим. ред.).

Кадр из сериала «Одни из нас»

Новости о съемках

В январе также стало известно, что оператором пилота станет Ксения Середа («Дылда», «Звоните ДиКаприо!»). На момент публикации этого материала на IMDb указано, что Ксения работала над четырьмя эпизодами «Одних из нас», а Кантемир — над двумя.

Съемки сериала стартовали летом 2021 года. Фотографию площадки опубликовал в Instagram 2 июля актер Диего Луна, который играет Томми, младшего брата Джоэла (компания Meta признана в РФ экстремистской. — Прим. ред.). На снимках можно заметить Кантемира и Ксению в медицинских масках. Спустя почти два месяца, 31 августа, Балагов поделился, что его часть съемок завершилась, и заодно поблагодарил команду (компания Meta признана в РФ экстремистской. — Прим. ред.).

Комментарии Балагова о проекте

В мае 2022 года Кантемир дал интервью изданию «Холод» (заблокирован в России Роскомнадзором. — Прим. ред.), где в том числе рассказал про сериал «Одни из нас». Говоря о творческих планах, режиссер предположил, что может перейти к съемкам рекламы. «[The Last of Us] был важен для меня, и это был мой первый сериальный опыт. Исходя из него я понимаю, что сейчас, имея финансовую нужду, будет быстрее и эффективнее снимать рекламу. Просто все очень долго — с момента, когда меня утвердили, до зарплаты прошло почти полгода», — сообщил Балагов. Режиссер также сказал, что ему в целом сложно смотреть сериалы больше двух-трех серий. Аналогичные мысли режиссера можно найти в интервью The Flow от марта 2020-го: «У меня как-то не очень завязываются отношения с сериалами, но иногда бывает».

После новости о фильме Butterfly Jam Балагов подтвердил в Twitter (заблокирован Роскомнадзором. — Прим. ред.), что в сериале не будет его эпизода. The Hollywood Reporter уточняет, что режиссер покинул проект из-за творческих разногласий. Вероятно, пилотный эпизод переснимали с другим режиссером — прокомментировать такое предположение не смогли ни Кантемир Балагов, ни Ксения Середа. Кому доверили эту работу, узнаем в 2023 году. Точной даты выхода у проекта пока нет.