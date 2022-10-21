«Тетрадь смерти» в «Симпсонах», а Дэвид Теннант снова в «Докторе Кто»: 18 лучших трейлеров недели

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«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Третий фильм о Скотте Лэнге (Пол Радд). Раньше он был мелким преступником, а теперь стал Человеком-муравьем. Благодаря костюму Скотт может уменьшаться и увеличиваться в размерах. Он радуется статусу одного из Мстителей, пусть его и путают с Человеком-пауком. Его напарница — Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), дочь известного физика и энтомолога Хэнка Пима, разработавшего костюм муравья. В фильме Скотт вместе с дочерью Кэсси (Кэтрин Ньютон) попадает в квантовый мир. Заодно героям предстоит сразиться с Кангом, следующим крупным злодеем MCU (подробнее о нем — тут).

«Чебурашка»

CGI-Чебурашка встречает не крокодила Гену, а садовника Гену (Сергей Гармаш), который работает в Сочинском дендрарии. Тот несет его в зоопарк, чтобы понять, что это вообще за зверь, и в итоге оставляет себе. Правда, зверушку, представленную как «белорусская ушастая овчарка», хочет купить властная дама (новую версию Шапокляк играет Елена Яковлева). О том, как придумывали нового Чебурашку, мы рассказывали тут.

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»

Знакомые герои отправляются на Землю, чтоб отметить Рождество. Они хотят найти Питеру Квиллу (Крис Пратт) лучший подарок, чтобы поддержать его — тот переживает потерю Гаморы. Сценарист и режиссер спешела — Джеймс Ганн, на этой неделе возглавивший DC Studios.

«Бардо»

Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший», «Бёрдмэн»). Известный журналист, ставший документалистом, отправляется на родину, в Мексику, чтобы осмыслить свое прошлое и отношение к стране. Фильм вошел в программу Венецианского фестиваля, нашу рецензию на него можно почитать тут.

«Мира»

Недалекое будущее. Пятнадцатилетняя Лера Арабова (Вероника Устимова) живет во Владивостоке. Ее отец (Анатолий Белый) давно работает на орбитальной космической станции, из-за чего превратился для дочери лишь в голос в телефоне. Однажды на город обрушивается метеоритный дождь, и, чтобы спасти всех, Лера заручается помощью отца, наблюдающего со станции за событиями.

«1899»

Немецкий триллер, над которым работали создатели «Тьмы». 1899 год, группа европейских мигрантов отправляется за светлым будущим в Америку. В океане они натыкаются на дрейфующий корабль. Пытаясь спасти возможных выживших, герои сталкиваются с настоящим кошмаром.

«Доктор Кто», специальный эпизод

В продолжении сериала, который вскоре отметит 60-летие, Дэвид Теннант сместит на посту Доктора Джоди Уиттакер, а вслед за ним Доктором станет Шути Гатва, звезда «Сексуального просвещения». Загадок вокруг продолжения немало, но мы попробовали их разгадать.

«Флейшман в беде»

Сериал с Джесси Айзенбергом. Он играет Тоби Флейшмана, разведенного мужчину, который начинает пользоваться приложениями для знакомств. Однажды его бывшая жена Рэйчел бесследно исчезает, и Тоби теперь предстоит заботиться о детях, устраивать личную жизнь и разобраться, что же случилось с Рейчел. И параллельно не забывать про работу.

«Покерфейс»

Сериал Райана Джонсона («Достать ножи») с Наташей Лионн, звездой «Жизней матрешки». Ее героиня Чарли чувствует, когда кто-то лжет. Она путешествует на своей машине и на каждой остановке сталкивается с новыми знакомыми и странными преступлениями, которые ей придется раскрыть.

«Дом с прислугой», 4-й сезон

Продолжение сериала о супругах Тёрнер, которые переживают смерть своего трехмесячного малыша. Дороти не может оправиться от трагедии, она продолжает нянчить реалистичную куклу и даже нанимает ей няню Лиенн. Вслед за этим в жизни Тёрнеров начинают происходить более странные вещи. В ролях — Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт.

«Черная весна»

Семнадцатилетний Мел (Глеб Калюжный) живет в небольшом приморском городке, учится в школе, гуляет с друзьями. Их жизнь меняется, когда они находят дуэльные пистолеты. Мел хочет защитить честь своей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую влюблен. Так Мел с друзьями создает закрытый дуэльный клуб «Черная весна», о котором постепенно узнают и другие школьники.

«Содержанки. Перезагрузка»

С момента событий третьего сезона прошло три года. Давние знакомые собираются на «Белой вечеринке» на Петербургском форуме. Катя (Александра Ревенко) теперь стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

«Аксентьев»

Полицейские находят на остановке человека с холщовым мешком на голове. Его зовут Рома Аксентьев, до этого он полгода пролежал в больнице, но больше 30-летний человек ничего не помнит. У Аксентьева дар: он видит прошлое или будущее человека, прикоснувшись к его рукам. Его способности могут пригодиться полицейским, охотящимся за местным маньяком по кличке Водяной. Своих жертв он топит в водоемах. В ролях — Евгений Серзин, Марина Ворожищева, Филипп Янковский и Даниил Воробьев.

«Симпсоны», хеллоуинский спецэпизод

По давней традиции мультсериала в спецэпизоде персонажи примерят на себя необычные амплуа. На этот раз они пародируют аниме «Тетрадь смерти». Лизе, раздосадовавшейся из-за несправедливости в мире, с неба падает под ноги особая книга: люди, чьи имена в нее вписаны, погибают. Барт появится в образе синигами (ангела/бога смерти) Рюка.

«Тоже»

Ремейк одноименной мелодрамы о романе сквозь время. В 1995 году парень (Ё Джин-гу из «Отеля „Дель Луна“») находит старое радио, которое связывает его с девушкой из 2022 года (Чо И-хён из «Мы все мертвы»). У них возникает взаимная симпатия, несмотря на то что у каждого завязываются романтические отношения в своем времени.

«Сага о Винланде», 2-й сезон

Продолжение приключений викинга Торфинна, мстящего за смерть отца. Герой попал в рабство к фермеру и теперь вынужден заниматься тяжелым физическим трудом. Торфин знакомится с другим рабом, который помогает викингу осознать свои грехи и обрести новый смысл жизни.

«Лукизм», 1-й сезон

Мультсериал по популярному вебтуну на тему дискриминации по внешности. Главный герой — старшеклассник, который постоянно подвергается нападкам и издевательствам. После перехода в другую школу он внезапно оказывается в теле высокого красавчика, который тут же становится самым популярным парнем. Используя необъяснимую способность перемещаться между двумя телами, парень пытается наладить жизнь и даже становится моделью и инфлюенсером.

«Невероятные», 1-й сезон

Романтическая дорама о мире моды. Четыре лучших друга — два парня и две девушки — стремятся воплотить в жизнь свои мечты и реализоваться в фешен-индустрии. Один осваивает искусство фотографии, другая работает промоутером элитного бренда, третья стала моделью, а четвертый занимается дизайном. Режиссер — Ким Джон-хён («Хваюги»).