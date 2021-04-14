«Мы спустились в люк в центре Москвы»: Тихон Жизневский, Диана Пожарская и Артем Ткаченко о «Либерее»

В прокат вышел приключенческий семейный фильм «Либерея: Охотники за сокровищами». В нем группа героев отправляется в путешествие по России — от Вологды до Нарьян-Мара, — чтобы найти карту к утерянной библиотеке Ивана Грозного, которая якобы находится где-то под центром Москвы. В поисках карты герои плавают с аквалангом, оказываются в подземельях Кремля и в юртах самодийцев, а еще управляют вертолетом у Москва-Сити. Мы попросили актеров вспомнить, что им больше всего запомнилось в съемках «Либереи».

«Либерея» напоминает российскую версию «Анчартед». Главный герой Илья (Тихон Жизневский) построил успешную фирму по производству самокатов. Делая ремонт в бабушкиной квартире, он находит древний оклад и, не подозревая о его ценности, выкладывает артефакт в соцсети. На пороге Ильи тут же появляется загадочный Макс (Артем Ткаченко), который хочет выкупить предмет. На самом деле, оклад может помочь найти библиотеку Ивана Грозного. На ее поиски Илья отправляется вместе с историком Аркадием (Алексей Серебряков), одержимым поисками библиотеки, и филологом-криптографом Ариной (Диана Пожарская), которая разработала нейросеть, способную взломать любой шифр.

Премьера «Либереи» прошла на фестивале «Новый сезон», наши впечатления о фильме можно почитать здесь. А вот что о картине говорят актеры.

Тихон Жизневский Играет Илью, владельца компании по производству самокатов

До проекта я слышал о существовании какой-то мифической библиотеки, условно принадлежавшей Ивану Грозному. И что он ее якобы где-то спрятал. Есть такая легенда, но фактов, подтверждающих, что это правда, мало.

Для «Либереи» я впервые снимался под водой с аквалангом — это сложно. Пришлось учиться нырять и обращаться с баллоном. Снимали ночью, вода была холодная, и самую сложную часть, конечно, выполняли каскадеры. Но и те несколько планов, в которых я сам участвовал, были интересными и сложными.

Тихон Жизневский на съемках фильма

Диана Пожарская Играет Арину, филолога-криптографа

Я никогда не забуду наши съемочные дни в Ханты-Мансийске. Это было красиво, весело и очень холодно. Тихон и Алексей, как настоящие джентльмены, берегли меня от холода. И не менее запоминающимся местом съемок был люк Мосводоканала. Мы спустились прямо в люк где-то в центре Москвы, и там был настоящий и очень сильный поток воды по колено. Было темно, у нас оказались только фонарики в руках и на шлемах. Мы все держались друг за друга и боялись упасть, дно было очень скользким.

Больше всего в Арине мне нравится ее уверенность в себе и в том, что она знает и делает. Арина — профи, и она очень остроумная. Я тщательно готовила текст роли, часть его было невозможно понять без помощи Google.

«Либерея» — мой первый проект после рождения сына. Я очень рада, что он меня нашел. Потому что очень люблю свою работу и помню, как сильно я тогда успела соскучиться по ней. Весь процесс, жизнь на площадке — все для меня казалось каким-то новым, особенным.

Диана Пожарская и Тихон Жизневский на съемках фильма

Артем Ткаченко Играет Макса, который тоже ищет Либерею

Часть съемок «Либереи» проходило в –25° за Северным полярным кругом. По сюжету герои оказываются в деревне ненцев, где начинается пожар и горят юрты. У нас была огромная экшен-сцена с горением, это очень сложный и опасный каскадерский трюк. Мы снимали на огромной заснеженной равнине, на которую, как рассказывали местные жители, можно попасть только зимой. Там образуется снежный наст, а в другое время года это болотистая местность, где не проехать на машине и не пройти пешком. Было очень холодно, но надо отдать должное нашим продюсерам и организаторам съемок. Они соорудили небольшой съемочный городок, куда привезли строительные вагончики для команды. Они хорошо отапливались, в них было электричество, стояли кровати.

Но больше всего мне запомнилась съемочная площадка в высотке напротив Москва-Сити, где мы снимали сцену приземления вертолета. Конечно, мне уже приходилось сниматься на крыше, но не на такой высоте. С одной стороны, было страшновато, с другой — на площадке всегда находились люди, следящие за безопасностью.

Автор: Дарья Андрейченко