Что мы знаем о будущем «Доктора Кто»?

23 октября вышел специальный эпизод «Доктора Кто», а следом за ним и тизер продолжения. После трех сезонов, запомнившихся переменами и смелыми изменениями в каноне сериала, Тринадцатый Доктор регенерировала обратно в Десятого. Почему опять Дэвид Теннант? Где Шути Гатва? Что происходит? Ответы на все эти вопросы мы узнаем только через год, когда выйдут новые серии. Чтобы скоротать ожидание, рассказываем, что нам известно о следующих эпизодах, а также строим пару догадок о будущем «Доктора Кто».

О чем сериал?

Чудаковатый пришелец путешествует в пространстве и времени на корабле, который выглядит как старая полицейская будка. Когда ему грозит неминуемая смертельная опасность (либо возраст берет свое), он регенерирует, меняясь внешне и характером. Таким образом, раз в несколько лет в шоу сменяется исполнитель главной роли. Еще недавно актуальным Доктором была Тринадцатая в исполнении Джоди Уиттакер, но октябрьский эпизод «Сила Доктора» стал для нее последним.

Кто работает над шоу?

За почти 60 лет «Доктор Кто» сменил много продюсеров и сценаристов. Расселл Т. Дэвис («Это грех», «Близкие друзья», «Годы»), заступивший на пост шоураннера с последних минут «Силы Доктора» и ответственный за будущее сериала, уже работал над ним в прошлом. Именно он возродил «Доктора Кто» в 2005 году после 16-летнего перерыва. При нем шоу имело оглушительный успех, а Дэвиду Теннанту, которого Расселл Т. Дэвис взял на роль Десятого, подарило славу и всенародную любовь. Многие фанаты до сих пор считают его лучшим Доктором.

Что известно о будущих эпизодах?

Шути Гатва

Несмотря на возвращение Дэвида Теннанта, мы точно знаем, что надолго Доктором он не останется. Еще в мае новым Доктором объявили молодого шотландского актера Шути Гатву из «Сексуального просвещения». Это значит, что именно ему предстоит нести знамя титульной роли в ближайшие годы. Ранее предполагалось, что Шути станет Четырнадцатым Доктором, но «Сила Доктора» и недавний комментарий Расселла смешали все карты. Судя по всему, Дэвид Теннант возвращается не как Десятый, но как новый, Четырнадцатый Доктор. Шути же появится после него и станет Пятнадцатым.

Решение вернуть, пусть ненадолго, всеобщего любимца Дэвида Теннанта напрямую связано с грядущим юбилеем сериала — в следующем ноябре ему стукнет ровно 60 лет. Вместе с Теннантом в трех специальных эпизодах, посвященных круглой дате, появятся и другие знакомые лица — спутница Десятого Доктора Донна Ноубл в исполнении Кэтрин Тейт и ее дедушка Уилфред, которого сыграл недавно умерший Бернард Криббинс.

О новых заявленных персонажах пока известно мало. Звезда нашумевшего подросткового сериала «Трепет сердца» Ясмин Финни сыграет героиню по имени Роуз. Имя примечательно для поклонников сериала тем, что именно так звали первую спутницу Доктора в возрожденном сериале — Роуз Тайлер. Есть ли здесь какая-то связь? Станет ли новая Роуз спутницей Доктора? Неясно. Все, что нам рассказали о Роуз к этому дню, — это то, что ей 15 лет, она, как и сама Ясмин, трансгендерная персона, у нее замечательная семья. Последнее, возможно, куда более важный факт, чем кажется на первый взгляд, ведь на странице эпизода на IMDb героиня Ясмин указана как Роуз Темпл-Ноубл. Такую же фамилию носит Донна после замужества.

Нил Патрик Харрис

Помимо потенциальной новой спутницы, нас ждет и новый злодей — его роль исполнит Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму», «Это грех»). О его персонаже мы знаем и того меньше — только то, что это «величайший враг, с которым Доктор когда-либо сталкивался». Фанаты, тем не менее, убеждены: это Небесный Игрушечник, один из примечательных антагонистов классического сериала (шедшего с 1963 по 1989 год). Игрушечник был всемогущей сущностью из другой Вселенной. Он запирал жертв в созданных им мирах, где они были вынуждены участвовать в хитроумных играх, чтобы выжить. Официального подтверждения того, что Нил Патрик Харрис играет именно Игрушечника, нет, но и Расселл, и Нил в интервью вскользь говорят об «иллюзиях» и «играх» (и коварно улыбаются).

Режиссером как минимум одного специального эпизода (кто будет снимать остальные два, пока неясно) выступит Рейчел Тэлалей, уже работавшая над «Доктором Кто». Ее можно смело назвать любимым режиссером одного из прошлых шоураннеров сериала, Стивена Моффата. Именно ей он доверял зрелищные финалы, такие как «Ниспосланный с небес», «Падение Доктора», «Дважды во времени» и другие.

Чего ждать в будущем?

Для многих фанатов «Доктора Кто», в том числе консервативных, имя Расселла ассоциируется в первую очередь с ностальгией по старым добрым временам. Но Расселл Т. Дэвис не настроен смотреть в прошлое. В интервью о возвращении в сериал он подчеркивает, что сделал это лишь потому, что «Доктор Кто» для него все еще ощущается как вызов, и чистый лист для него — возможность рассказать что-то новое и сделать это так, как никто не делал до этого. Напомним, что Шути станет первым темнокожим Доктором в истории сериала.

Стоит также ждать расширения вселенной «Доктора Кто». Еще во времена первого «правления» Расселл запустил два успешных спин-оффа — «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн». К сожалению, после него практика завяла, и единственный «вбоквел» эры Моффата, «Класс», закрыли после первого же сезона. Расселл и сам потом шутил, что начал строить империю слишком рано, на добрый десяток лет . Сейчас же у него есть все возможности воплотить свои амбиции в жизнь. Расселл не скрывает: он хотел бы видеть в «Докторе Кто» франшизу, способную соперничать с Marvel и «Звездными войнами». Удастся ли ему это провернуть? Увидим.