Тинки-Винки, Дипси, Ляля и Гари Олдман: 8 трейлеров недели

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«Крид III»

Продолжение франшизы «Крид». Майкл Б. Джордан дебютирует в режиссуре, а также вернется в качестве Адониса Крида. Это первый фильм серии без участия Сильвестра Сталлоне (Рокки).

В мировом прокате с 3 марта.

«Медленные лошади», 2-й сезон

После неудачной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта ссылают в Слоу-Хаус. Там собраны такие же провинившиеся агенты, которые выполняют скучные задачи для деспотичного босса Джексона Лэмба. Но все становится интереснее, когда отделу дают второй шанс.

Премьера — 2 декабря на Apple TV+.

«Мужчина по имени Отто»

Экранизация одноименного шведского романа Фредрика Бакмана. В главной роли — Том Хэнкс. Драмеди о ворчливом вдовце Отто Андерсоне, который после переезда знакомится с обаятельной женщиной Марисоль. Это вторая киноадаптация книги Бакмана. В 2015 году роман экранизировал в Швеции Ханнес Хольм, его фильм назывался «Вторая жизнь Уве».

В мировом прокате с 13 января.

«Корона», 5-й сезон

История королевы Елизаветы II, политических и личных событий, произошедших за время ее правления. В 1990-х королевская семья в Великобритании сталкивается с необходимостью доказывать собственную значимость.

Премьера — 9 ноября на Netflix.

«Сексуальная жизнь студенток», 2-й сезон

Новые приключения четырех американских первокурсниц, которые едва входят во взрослую жизнь. Молодежная комедия с Полин Шаламе. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Кейлинг («Офис»).

Премьера — 17 ноября на HBO Max.

«Телепузики»

Перезапуск культового детского шоу про четырех разноцветных друзей Тинки-Винки, Дипси, Лялю и По. Впервые «Телепузики» вышли на британском канале Би-би-си в 1997 году, а в России их показали в 2000-м.

Премьера — 14 ноября на Netflix.

«Сова»

Костюмированный корейский триллер о дворцовых тайнах середины XVII века. Главный герой (Рю Джун-ёль из «Таксиста») — придворный акупунктурист с необычной особенностью. При свете парень слеп, зато обретает зрение в темноте. Однажды ночью он слышит, а может быть, и видит, как злоумышленники убивают наследного принца, только что вернувшегося из империи Цин. После трагедии король Инджо (Ю Хэ-джин) впадает в безумие, а парень решает разобраться в произошедшем.

Премьера — 23 ноября.

«Слабый герой»

Экранизация одноименного вебтуна о буллинге. В старшей школе, где процветает насилие, находится свой герой. Парень не обладает выдающимися физическими данными, зато наделен морально-волевыми качествами: не желая мириться с нездоровой атмосферой, он дает задирам отпор. Первые эпизоды мини-сериала показали на Пусанском кинофестивале.