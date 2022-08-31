Что происходит в прокате: «Сердце пармы» скоро станет самым кассовым российским проектом 2022-го

Сердечный прием

Главным событием минувших двух недель стал выход «Сердца пармы». Историческое фэнтези, основанное на романе Алексея Иванова, ждали с противоречивыми чувствами. С одной стороны, было понятно, что это самый масштабный, дорогой и обладающий мощными маркетинговыми инструментами проект российского проката за последние восемь месяцев. ВГТРК, которая выступила одним из производителей картины, не скупилась на рекламу. С другой стороны, у аналитиков были вполне справедливые опасения, что объявленная в стране «частичная мобилизация» не лучшим образом повлияет на кассовые результаты проекта. Подобные картины интересны в большей степени молодой мужской аудитории. А этому зрительскому сегменту сейчас вроде как не до походов в кино.

В итоге количество мужчин на сеансах «Пармы» действительно было небольшим — всего 37% аудитории. Но при этом провальными результаты фильма назвать нельзя. Он стартовал с 136 млн рублей (при разбросе прогнозов от 100 до 175 миллионов), во второй уик-энд его выручка снизилась всего на 7%, до 126 млн рублей. Общая касса проекта Антона Мегердичева за 11 дней проката — 308 млн рублей. Это четвертый результат для отечественных игровых релизов в 2022 году после триллера «Одна» (350 млн рублей), фантастической комедии «Артек. Большое путешествие» (327 млн рублей) и спортивного байопика «Мистер Нокаут» (316 млн рублей). Все перечисленные проекты останутся позади уже на этой неделе. С учетом хорошего сарафана (оценка фильма на Кинопоиске на момент написания этого текста составляет 7.1 балла) и практически полного отсутствия конкуренции вплоть до конца октября у картины неплохие шансы закончить прокат со сборами в диапазоне 700–800 млн рублей.

Бюджет фильма составляет 714 млн рублей, из которых 224 млн рублей выделено Фондом кино на безвозвратной основе. С учетом реализации цифровых и международных прав можно предположить, что у проекта имеются шансы как минимум выйти в ноль. Впрочем, формальная окупаемость в данном случае не самое важное, в том числе для продюсеров проекта. Куда важнее, что маховик проката со скрипом, но запустился на отечественном топливе. Теперь важно, чтобы этого топлива хватило на ближайшие несколько месяцев. С этим по-прежнему есть проблемы: ни одна из картин, стоящих в графике релизов до конца декабря, не может сравниться с «Сердцем пармы» по своему кассовому потенциалу.

Семейный спрос

Стабильным поставщиком выручки российских кинотеатров остаются среднебюджетные проекты, рассчитанные на семейную аудиторию. Практически каждый из них преодолевает отметку в 100 млн рублей. За отчетный период это произошло, в частности, с «Красной Шапочкой». После четырех недель в ее копилке 125 млн рублей. Это больше, чем у рассчитанного на того же зрителя фильма с Дмитрием Нагиевым «Мой папа — вождь» (115 млн рублей).

Главной новинкой минувшего уик-энда стала комедия «Иван Семенов: Школьный переполох». Фильм Антона Богданова, основанный на повести советского писателя Льва Давыдычева, стартовал с 37 млн рублей, обогнав «Артек. Большое путешествие» (36 млн рублей), но немного уступив «Календарю ма(й)я» (40 млн рублей). У этого проекта отличные шансы повторить график «Красной Шапочки».

Александр Петров против Кристины Асмус

Приток зрителей в кинотеатры на «Сердце пармы» помог и менее очевидным проектам найти своего зрителя. Это, в частности, произошло с ромкомом «Лавстори» — фильмом 2017 года, только что выпущенным в российский прокат. Картина с Александром Петровым в главной роли заработала за премьерный уик-энд 23 млн рублей, оставив позади стартовую выручку «Булок» (20 млн рублей) с Кристиной Асмус в главной роли.

Страх и любовь

Среди зарубежных проектов стоит выделить триллер «Вершина страха», собравший в премьерный уик-энд 16 млн рублей. Его успешные для своего сегмента сборы говорят о том, что у российской публики по-прежнему высок спрос на остросюжетные проекты о выживании в экстремальных условиях. Среди аналогов «Вершина страха» стартовала на уровне недавней «Эры выживания» (15 млн рублей).

Тем временем мелодраматическое фэнтези «Три тысячи лет желаний» стало самым кассовым зарубежным релизом с момента начала СВО. Фильм Джорджа Миллера заработал в России 212 млн рублей. На втором месте — мультфильм Nickelodeon «Пес-самурай и город кошек» (204 млн рублей), на третьем — мелодрама «После. Долго и счастливо» (180 млн). Примечательно, что все три фильма выпустила в прокат компания «Вольга».

Ужасы американского проката

В американском прокате на верхней строчке бокс-офиса один хоррор сменяет другой. На прошлой неделе лидером стал «Хэллоуин заканчивается». Финальная часть новой трилогии студии Universal о Майкле Майерсе заработала в первый уик-энд 41,3 млн долларов, уступив 16% стартовому результату предыдущей части. Впрочем, это второй старт для хорроров 2022 года после фильма «Нет» (44,4 млн долларов). Но в данном случае продолжительность проката вызывает вопросы. Во-первых, у новинки разгромная критика (41% «свежести» на Rotten Tomatoes) и низкие оценки зрителей (C+ на CinemaScore). Во-вторых, картина одновременно с началом проката стала доступна на видеосервисе Peacock. Впрочем, свою мировую кассу до 100 млн долларов проект доведет почти наверняка: за пределами США на старте он собрал 17,2 млн долларов.

Лидировавший до «Хэллоуина» фильм ужасов «Улыбка» тем временем довел свою кассу до 71,2 млн долларов. Хоррор Paramount опережает график «Крика» (62 млн долларов после четырех недель проката) и «Черного телефона» (62,4 млн долларов на аналогичный период). С учетом зарубежных сборов касса «Улыбки» составляет 138 млн долларов.

Еще одним ужастиком, вызвавшим бурное обсуждение, стал «Ужасающий 2». Продолжение независимого слэшера 2016 года, выходившее в США без маркетинговой поддержки, за две недели собрало 2,2 миллиона. Это почти в десять раз больше микроскопического бюджета проекта (250 тыс. долларов).

Автор: Василий Гришин