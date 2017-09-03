Памяти Робби Колтрейна. Вспоминаем фильмы и сериалы, помимо «Гарри Поттера»

14 октября не стало шотландского актера Робби Колтрейна, который останется в памяти миллионов как добродушный Хагрид из «Гарри Поттера». Тем не менее в фильмографии актера есть и другие интересные работы, о которых мы бы хотели рассказать.

«Мне кажется, я прожил крайне интересную жизнь. Написал три книги, появился в 78 фильмах и снялся в более чем 700 часах телепроектов. Я многого добился», — заявил Колтрейн в 2014 году в интервью The Scotsman. Восемь лет спустя в реюнионе «Гарри Поттера» Робби добавит: «Наследие поттерианы заключается в том, что поколение моих детей покажет фильмы своим детям, и через 50 лет их по-прежнему будут смотреть. Я, к сожалению, до этого не доживу. Но Хагрид доживет».

Реальное имя актера, который взял себе псевдоним в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна, — Энтони Роберт Макмиллан. Он родился в 1950-м, рос в консервативной семье в Саут-Ланаркшире и учился в лучших частных школах, но с юности отличался бунтарским характером — поддерживал Лейбористскую партию, призывал к запрету частных школ и выступал за независимость Шотландии.

Колтрейн сделал себе имя преимущественно на комедийных ролях, хотя успешно справлялся и с драматическими. Международную известность актер обрел после роли русского мафиози в «Джеймсе Бонде», но в настоящую звезду его превратил «Гарри Поттер». На роль Хагрида Колтрейна выбрала лично Джоан Роулинг, однако актер согласился только после уговоров своих детей. За свою жизнь Колтрейн завоевал десяток наград, в том числе BAFTA Scotland Award за выдающийся вклад в кинематограф. В 2006 году королева Елизавета II за заслуги в области драматургии представила актера к титулу офицера ордена Британской империи. Вот список его выдающихся ролей, по которым Колтрейна запомнят в истории кинематографа.

Кого сыграл: доктора Сэмюэла Джонсона и дух Рождества

Актер Роуэн Эткинсон больше всего известен по роли мистера Бина, но прежде он снялся в четырех сезонах «Черной гадюки». Там комедийный талант Эткинсона проявился во всей красе и не ограничивался одними лишь ужимками. Помимо Эткинсона, в «Гадюке» засветился весь цвет британской комедии 1980-х: Стивен Фрай, Хью Лори, Тим Макиннерни, Рик Майял и Робби Колтрейн.

Колтрейн сыграл в «Черной гадюке» две роли. Сначала он появился в третьем сезоне в роли Сэмюэла Джонсона, создателя первого британского словаря, но больше он запомнился по роли духа Рождества в специальном выпуске, пародирующем «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Дух является Эбенизеру Блэкэддеру, самому доброму человеку во всем городе, и своими рассказами о злодеяниях его недостойных предков ненароком толкает Блэкэддера на путь зла. Персонаж Колтрейна здесь очень напоминает Хагрида — возможно, именно эта роль и навела Джоан Роулинг на мысль пригласить Робби в экранизацию «Гарри Поттера».

Кого сыграл: Томаса, лучшего друга главного героя

Это один из самых известных британских гангстерских фильмов, который повествует о жизни недавно вышедшего из тюрьмы Джорджа (Боб Хоскинс). Он начинает работать водителем и возит подружку своего босса. Разумеется, Джордж влюбляется в пассажирку, а та использует героя в своих целях. В конечном итоге Джордж вынужден укрываться у своего лучшего друга Томаса, которого с уже привычной теплотой и непринужденностью играет Робби Колтрейн.

Кого сыграл: кардинала Шипионе Боргезе

«Караваджо» — сюрреалистическая историческая драма об известном итальянском художнике XVII века. Колтрейн играет здесь кардинала Шипионе Боргезе, племянника папы римского, щедрого мецената и неутомимого коллекционера предметов искусства. Его герой вынужден скрывать свою гомосексуальность во времена, когда обвинение в мужеложестве легко могло привести к казни.

Кого сыграл: братьев Биг Джаза и Дэнни МакГлоуна

Это шестисерийный комедийный сериал, который в свое время взял шесть премий BAFTA, превратил каст в звезд и завоевал культовый статус. Колтрейн тут снова появляется в двух ролях: он играет легендарного рок-певца, погибающего в автокатастрофе, и его младшего брата, вынужденного его заменить. «Тутти Фрутти» — один из редких проектов, где Робби получил главную роль, а также возможность продемонстрировать свои вокальные способности.

Кого сыграл: сира Джона Фальстафа

С экранизации шекспировского «Генриха V» началась режиссерская карьера Кеннета Браны. Он же и сыграл короля Англии. Колтрейну здесь досталась роль Фальстафа — бывшего друга правителя и одного из самых популярных персонажей Шекспира, который фигурирует в других его пьесах («Генрих IV, часть 1», «Генрих IV, часть 2» и «Виндзорские насмешницы»). Это в основном комический герой, и Колтрейн прекрасно справился с его ролью. Однако вся широта его мастерства проявляется в драматической сцене из прошлого, в которой король прогоняет своего уже бывшего друга со двора.

Кого сыграл: Чарли Макмануса/сестру Инвиолату

В британской версии голливудской комедии «В джазе только девушки» Колтрейн и Эрик Айдл играют двух лондонских гангстеров, ограбивших собственного босса и вынужденных скрываться в женском католическом монастыре. Фильм получился весьма забавным, чего стоит только инструкция от Колтрейна о том, как правильно креститься по-католически: «Очки, яйца, кошелек, часы».

Кого сыграл: сурового детектива Эдварда Фицджеральда

«Метод Крекера» раскрывает актерский талант Колтрейна во всей красе. Это доказывает решение BAFTA: три сезона телесериала принесли Робби три премии подряд в номинации «Лучший актер». Он здесь играет манчестерского психолога Эдварда «Фитца» Фицджеральда — блестящего профессионала, внимательного следователя и просто приятного человека, к тому же заядлого курильщика, алкоголика и игрока.

Кого сыграл: Валентина Жуковского, мафиози из России

«Золотой глаз»

Колтрейн появился в первом фильме бондианы с участием Пирса Броснана и настолько полюбился фанатам, что четыре года спустя вернулся к своей роли. Его Валентин Дмитриевич Жуковский — бывший агент КГБ, который после развала Советского Союза и перехода к рыночной экономике переквалифицировался в мафиозного дельца, торговца оружием и подержанной военной техникой, также владеющего ресторанами и казино.

Бонд и Жуковский пересекались во время холодной войны при не самых приятных для кагэбэшника обстоятельствах. Ноль-ноль-семь перебил людей Жуковского, прострелил ему ногу и вдобавок увел его девушку. Жуковский затаил на британца обиду, но спустя годы между двумя шпионами зародилось подобие уважения. Когда Бонд обращается к нему за помощью, Валентин всегда готов ответить, особенно если он может на этом заработать, а заодно пару-тройку раз подколоть агента Ее Величества.

Кого сыграл: сержанта Годли, идущего по следам Джека-потрошителя

Это мастерская экранизация одноименного графического романа Алана Мура и Эдди Кэмпбелла, посвященного расследованию убийств Джека-потрошителя. В фильме дело поручают детективу Эбберлейну в исполнении Джонни Деппа, а Колтрейн играет его верного помощника — сержанта Годли, умного и способного полицейского, который, однако, с большим недоверием выслушивает теории начальника. «Из ада» — тяжелый фильм, но сердечность и обаяние Колтрейна позволяют лучше пережить демонстрируемую на экране жесть.

Кого сыграл: информатора Мацуи

После бондианы Колтрейна стали регулярно приглашать в Голливуд, но в основном на второстепенные роли, которые благодаря мастерству актера запомнились едва ли не сильнее главных. Яркий пример — торговец информацией Мацуи. В одной из сцен Мацуи общается с Дэнни Оушеном (Джордж Клуни) и Расти (Брэд Питт) на каком-то своем языке, оставляя Лайнуса (Мэтт Дэймон) в полном недоумении.

Кого сыграл: забытую комедийную звезду Питера Финчли

Это одна из последних работ Колтрейна. В четырехсерийной душераздирающей драме он играет Питера Финчли — некогда звезду комедийного дуэта, чья карьера, в отличие от бывшего партнера, давно пошла на спад. Теперь он вынужден довольствоваться ролью ведущего ток-шоу, но и эту работу рискует потерять, после того как сразу несколько женщин обвиняют его в изнасилованиях.

Обвинения, нанесшие урон репутации Питера, вносят разлад в его отношения с женой и дочерью. Финчли изо всех сил пытается помириться с близкими и очистить свое имя, и Колтрейн блестяще разыгрывает образ несправедливо обвиненного человека. Тем более неожиданной выглядит развязка, в которой мы узнаем, как все было на самом деле.