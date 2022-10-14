Юрий Колокольников гуляет с собачкой, а Хью Джекман плывет на яхте: 13 лучших трейлеров недели

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«Солнце мое»

Драма, показанная в рамках «Недели критики» на Каннском фестивале и получившая там приз жюри. Это полнометражный дебют режиссера и сценаристки Шарлотты Уэллс. Софи вспоминает, как 20 лет назад провела летние каникулы с отцом в Турции. Софи в детстве играет Фрэнки Корио (ее выбрали из 800 претенденток), а отца — Пол Мескал, звезда «Нормальных людей». Съемки проходили в Турции.

«Гром: Трудное детство»

Приквел «Майора Грома», который тоже снял Олег Трофим. Действие происходит за 20 лет до событий фильма. Юный Игорь Гром (Кай Гетц) учится в школе, а его отец (Сергей Марин) охотится за боссом криминального мира Анубисом. Пока отец ночует на работе, Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с другом Игнатом (Владимир Яганов). Наш репортаж со съемок фильма можно почитать тут.

«Сын»

Фильм оскаровского лауреата Флориана Зеллера («Отец»), поставленный по его же пьесе. Сюжетно «Сын» не связан с фильмом «Отец». Питер (Хью Джекман) переживает трудности в новом браке и воспитывает ребенка. Внезапно на его пороге появляются бывшая жена Кэти (Лора Дерн) и их общий сын Николас (Зен МакГрат), который хочет жить с отцом. Питеру же предстоит наладить отношения с сыном и сохранить новый брак. В фильме также сыграли Ванесса Кирби и Энтони Хопкинс, музыку написал Ханс Циммер. Нашу рецензию на фильм с Венецианского фестиваля можно почитать тут.

«Говорят женщины»

Драма номинантки на «Оскар» Сары Полли (за сценарий драмы «Вдали от нее»). 2010-е, меннонитская община, живущая в сельской местности Боливии. В центре внимания — женщины из этой общины, которых насиловали, накачав снотворным. Местные им не верят, списывая происходящее на козни демонов. Восемь женщин объединяются, чтобы помочь друг другу. В ролях — Джесси Бакли, Руни Мара, Клэр Фой, Бен Уишоу и Фрэнсис МакДорманд.

«Конец света»

Комедийный сериал Александра Незлобина («Я не шучу»). В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется Князь Тьмы (Юрий Колокольников). Он хочет преподать урок человечеству, но для этого ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета (Семен Трескунов), который имеет массу вопросов к отцу из преисподней. Чтобы осуществить задуманное, Князю Тьмы придется строить отношения с земными родственниками.

«Беспринципные», 3-й сезон

Продолжение сериала про обитателей Патриарших прудов, элитного района Москвы. Славик (Павел Деревянко) теперь подметает улицы и живет в каморке дворника. Генерал Хадяков (Николай Фоменко) ищет способы побороть апатию, а его жена Валя (Кристина Бабушкина) решает пойти во власть. Юля (Аглая Тарасова) с Пашей (Павел Табаков) продолжают искать, на чем бы заработать денег, а Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. Тем временем Ира (Ингеборга Дапкунайте) продолжает держать на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

«Аврора»

Сериал Романа Волобуева («Последний министр»). Саша Зорина (Лена Тронина) в 10 лет стала звездой, прославившись ролью в народном блокбастере «Аврора». Спустя 15 лет она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события в памяти, героиня начинает анализировать свое прошлое. Здесь можно почитать, что о своей героине говорит сама Лена Тронина, а тут — наши впечатления от первых серий.

«Эмили»

Байопик писательницы Эмили Бронте, которую играет Эмма Маккей, звезда «Сексуального просвещения». Эмили почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире грез, боготворит брата Бренуэлла и терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца, викария Уильяма Уэйтмана (Оливер Джексон-Коэн), в которого влюбляется Эмили.

«Кунгур»

Сериал Сергея Попова («Мосгаз», «Фурцева») про рыбацкий поселок. Егор (Евгений Морозов) приезжает в поселок после тюрьмы, а местные жители, за редким исключением, не очень рады его появлению. Цель героя — выяснить правду вокруг убийства, в котором его обвинили. Наши впечатления от первых серий можно найти тут.

«Неличная жизнь»

Комедийный сериал с Еленой Лядовой, Антоном Филипенко и Максимом Лагашкиным. Обычной семье из провинции нужно каким-то образом достать 50 млн рублей за месяц, чтобы рассчитаться с городским бандитом. Для этого они решают снимать ролики для порносайта, который обещает 20 000 евро за самое популярное видео.

«З/Л/О 99»

Новая часть популярного хоррор-альманаха, на этот раз об ужасах 1999 года, главный из которых — наступление миллениума. Найденные пленки, принадлежавшие некоему подростку, показывают серию кошмарных событий.

«Теневой детектив», 1-й сезон

Криминальный корейский сериал о детективе в исполнении Ли Сон-мина («Зверь»). Главный герой ждет не дождется выхода на пенсию, как внезапно начинает получать звонки от загадочного друга. Тот заявляет, что убил коллегу-детектива, и вскоре герой сам становится подозреваемым. Теперь ему придется вспомнить что-то из своего прошлого, чтобы разобраться с настоящим.

«Одинокий замок в Зазеркалье»

Полнометражное аниме Кэйити Хары («В стране чудес») о волшебном мире. Семь подростков из Токио прогуливают школу и касаются странных зеркал, они переносят ребят в старинный замок. Там героев встречает загадочная девушка, представившаяся Королевой-волчицей. Замок в Зазеркалье становится для ребят убежищем от нелюбимой школы, куда они сбегают каждый день, но покинуть его нужно до 5 вечера. Также выясняется, что в стенах замка спрятан ключ, который может исполнить любое желание.