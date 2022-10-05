Дженнифер Лопес спасается от пиратов, а Дэвид Харбор становится Сантой: 20 лучших трейлеров недели

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«Черная Пантера: Ваканда навсегда»

После смерти Чедвика Боузмана летом 2020 года Marvel не стала искать актера ему на замену. В мире Ваканды король Т`Чалла, которого сыграл Боузман, умер. Королева Рамонда (Анджела Бассетт), Шури (Летишиа Райт), М`Баку (Уинстон Дьюк), Окойе (Данай Гурира) и Дора Милаж (Шикита Джеймс) сражаются, чтобы защитить страну от мировых держав.

«Чудо»

Триллер Netflix с Флоренс Пью. 1862 год, медсестра Либ Райт (Пью) приезжает в ирландское поселение, чтобы обследовать 11-летнюю Анну. Та не ела четыре месяца и выжила. Девочка говорит, что ей помогает манна небесная, а Либ пытается разобраться, что на самом деле происходит с пациенткой. Режиссер — оскаровский лауреат Себастьян Лелио («Фантастическая женщина»).

«Банши Инишерина»

Воссоединение спустя 15 лет после «Залечь на дно в Брюгге» Колина Фаррелла, Брендана Глисона и Мартина МакДоны. «Банши Инишира» — драма про двух давних друзей, один из которых резко решает прервать общение с другим. А второй пытается выяснить, что же произошло с его другом. Фильм получил приз за сценарий на Венецианском фестивале. Нашу рецензию на фильм можно почитать тут.

«Мост через озеро»

Драма A24 для Apple TV+. Линси (Дженнифер Лоуренс) возвращается домой в Новый Орлеан после службы в Афганистане, где она получила черепно-мозговую травму. Она устраивается работать уборщицей в бассейн и знакомится с добрым механиком. Режиссер — Лила Нойгебауер («Уборщица. История матери-одиночки»).

«Моя пиратская свадьба»

Комедийный боевик с Дженнифер Лопес для Amazon Prime Video. Дарси (Лопес) и Том (Джош Дюамель) готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха (Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но вскоре герои поймут, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.

«Белый лотос», 2-й сезон

Продолжение сатирического сериала-антологии, получившего «Эмми». Во втором сезоне гости отправляются в элитный отель на Сицилии. Из первого сезона здесь имеется лишь Дженнифер Кулидж (она, кстати, получила «Эмми» за роль в «Лотосе»). Ее героиня отправляется в отпуск с мужем, прихватив помощницу. Новые герои — мужчина в возрасте, приехавший на отдых с семьей и ночами водящий девушек в номер, и две пары друзей, недолюбливающих друг друга.

«Кумир», 1-й сезон

Новый сериал Сэма Левинсона («Эйфория»). Поп-певица (Лили-Роуз Депп) завязывает отношения с хозяином ночного клуба (певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weekend), который оказывается лидером тайного культа. Музыкант также написал сценарий к шоу (ранее он работал над сценариями своих клипов, а также над сериалом «Американский папаша»). Подробнее о проекте можно узнать в нашем материале.

«Жестокая ночь»

Комедийный боевик с Дэвидом Харбором (шериф из «Очень странных дел») в роли Санты. В канун Рождества преступники берут в заложники состоятельную семью, чтобы получить их деньги. Незадолго до этого захваченные родители подарили дочери рацию, по которой можно связаться с Сантой. Девочка вызывает подкрепление в его лице, чтобы проучить захватчиков.

«Супербратья Марио. Фильм»

Полнометражная экранизация культовой игры Nintendo про сантехника Марио в опасном мире мухоморов. Героя озвучит Крис Пратт («Стражи Галактики»).

«Алиса не может ждать»

Сериал Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Сердце мира») для Start. Пятнадцатилетняя Алиса узнает, что мать скрывала от нее правду: школьница скоро полностью ослепнет. Пока у нее есть время, Алиса решает пожить на всю катушку. К ужасу мамы (Анна Михалкова), она бросает школу и решает заработать легкие деньги, продав свою девственность. Сериал победил на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Наши впечатления от первых серий можно найти тут.

«Средневековье»

Чешский исторический фильм, основанный на реальных событиях. Священная Римская империя погружена в хаос, пока претенденты сражаются за трон. Наемнику Яну (Бен Фостер) поручают похитить невесту вельможи и племянницу короля Франции Катрин (Софи Лоу), чтобы преградить тому пусть к власти. Постепенно Ян влюбляется в свою заложницу и понимает, что в его руках находится судьба всей империи. В ролях — Майкл Кейн, Тиль Швайгер и Мэттью Гуд.

«Игра на выживание», 2-й сезон

В продолжении сериала Premier герои реалити-шоу «Выживший», год назад искавшие способы согреться в холодной сибирской тайге, в новом сезоне будут спасаться от жары в пустыне. Все ради приза в 1 миллион евро, но главное — выжить. В ролях — Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник. О том, чего ждать от второго сезона, читайте в нашем материале.

«Дурной глаз»

Триллер с Евой Грин. Она играет дизайнера, которая страдает от непонятной болезни. Ни муж (Марк Стронг), ни врачи не могут ей помочь. Помощь женщине предлагает неожиданно пришедшая к ней филиппинка и с помощью народной медицины вскрывает пугающую правду о болезни.

«Елки 9»

Продолжение новогодней киносаги, но уже без главных героев — Бориса (Иван Ургант) и Жени (Сергей Светлаков). Принцип тот же: герои готовятся встречать Новый год и надеются на чудо. Сценарий написал Евгений Кулик, работавший над предыдущей частью. Он же снялся в фильме наряду с Викторией Агалаковой, Федором Добронравовым, Алексеем Серебряковым и Еленой Валюшкиной.

«МЫ»

Экранизация антиутопии Евгения Замятина. Прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие построили Единое Государство, где у каждого свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и все принадлежат друг другу. Инженер Д-503 (Егор Корешков) считает такую жизнь идеальной, пока не встречается с загадочной И-330 (Елена Подкаминская) и не узнает, что можно жить иначе.

«Кто-то», 1-й сезон

Корейская дорама для Netflix, сериальный дебют режиссера и сценариста Чон Джи-у («Музыкальный альбом»). Сюжет вдохновлен «Американским психопатом». Разработчица приложения для знакомств сама испытывает трудности в общении. Однажды происходит убийство, связанное с этим приложением, и вскоре героиня знакомится с молодым человеком, который убивает своих подруг. В роли маньяка — бывшая подиумная модель Dior Ким Ён-гван («Чудесный призрак»).

«Покорми меня»

Британский комедийный хоррор о каннибализме. После смерти жены главный герой впадает в депрессию, и внезапно на его пороге появляется каннибал. Тот предлагает мужчине ужасающий способ умереть.

«Девушка XX века»

Ностальгическая мелодрама о конце 1990-х. По просьбе подруги, уехавшей в Америку, старшеклассница (Ким Ю-джон) начинает следить за понравившимся ей одноклассником. Героиня начинает практически шпионить за парнем и в итоге влюбляется в его лучшего друга.

«Кровные родственники»

Вампирская комедия о семейных ценностях. Главный герой — вампир-еврей, влачащий незавидное существование и вынужденный прятаться от солнца. Однажды к нему домой приходит девушка и заявляет, что она его дочь. Пытаясь найти с ней общий язык, они отправляются в путешествие по Америке.

«Проклятая»

Еще один фильм ужасов, на этот раз о демонах и зловещей глубинке. Девушка работает сиделкой у пожилой женщины, живущей на отшибе. Вскоре героиня начинает подозревать, что ее подопечная одержима злыми духами.