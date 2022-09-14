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Тимоти Шаламе целуется, а Венсан Кассель становится Цезарем: 13 лучших трейлеров недели

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«Одни из нас», 1-й сезон

Сериал по одноименной видеоигре. Действие происходит спустя 20 лет после падения современной цивилизации. Контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) должен вывезти из карантинной зоны 14-летнюю Элли (Белла Рэмси). Для этого герои отправляются в опасное путешествие по руинам США. Также в ролях Гэбриел Луна, Ник Офферман и Мюррэй Бартлетт.

«Тар»

Музыкальная драма, за которую Кейт Бланшетт получила в Венеции приз за лучшую женскую роль. Она играет Лидию Тар — вымышленного персонажа, первую женщину-дирижера Берлинского оркестра. Картину высоко оценили критики (97% на RT). Режиссер — трехкратный номинант на «Оскар» Тодд Филд («В спальне», «Как малые дети»).

«Целиком и полностью»

Хоррор Луки Гуаданьино («Суспирия», «Назови меня своим именем») с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл. Потеряв мать в 16 лет, Марен (Расселл) отправляется на поиски отца, которого она не знала. По пути она знакомится с парнем Ли (Шаламе). Ребята путешествуют по Америке эпохи Рейгана и становятся людоедами. Гуаданьино получил за режиссуру приз в Венеции. Рецензию критика Кинопоиска о фильме можно прочитать тут.

«Королевство», 3-й сезон

Возобновленный сериал Ларса фон Триера, первые два сезона вышли в середине 1990-х. Действие происходит в Королевском госпитале — больнице Копенгагена, построенной на старом болоте. Раньше в нем размещались резервуары с отбеливателем для стирки, а теперь происходят странные события. Наши впечатления о третьем сезоне сериала можно узнать тут.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

В этот раз закадычные друзья из непокоренной Галлии отправятся в Китай. 50 год до нашей эры. В стране происходит переворот, из-за чего китайская принцесса Сюан-ди, единственная дочь императора, бежит в Галлию. Там она просит Астерикса и Обеликса помочь освободить ее страну. Вместе они отправляются назад, не подозревая, что в сторону Китая также движется Юлий Цезарь. Его, кстати, играет Венсан Кассель, а Клеопатру — Марион Котийяр. В роли Астерикса и Обеликса — Гийом Кане и Жиль Леллуш.

«Осторожно, спойлер!»

Драмеди с Джимом Парсонсом («Теория большого взрыва», «Голливуд»). Фильм посвящен последним месяцам жизни фотографа Кита Коуэна (Бен Элдридж) — от момента, когда он узнал, что у него неизлечимая формы рака, до смерти. События показаны глазами его партнера Майкла Осиелло (Парсонс). Осиелло — реальный американский тележурналист и актер, его мемуары и стали основой фильма.

«Пара»

История непростых отношений Льва Толстого и его жены Софьи, рассказанная обладателем почетного «Оскара» Фредериком Вайсманом. В кадре появляется только жена русского классика, которую сыграла Натали Бутфо. Ее диалоги составляли по реальным письмам и записям в дневниках Софьи. Фильм вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля.

«Союз спасения. Время гнева»

Сериал о формировании одноименной декабристской организации. Победив Наполеона, офицеры военной элиты возвращаются в Россию и планируют ее преобразовать. Исторические фигуры играют Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Иван Колесников (император Николай I), Виталий Кищенко (император Александр I) и Павел Прилучный (Павел Пестель). Нам удалось посмотреть первые эпизоды сериала на фестивале «Новый сезон» — читайте подробнее о проекте в нашем дайджесте.

«Судзумэ закрывает двери»

Полнометражное аниме Макото Синкая, снова романтическое фэнтези с красивыми облаками. 17-летняя старшеклассница Судзумэ встречает загадочного путешественника и помогает ему найти некую дверь. Открыв ее, девушка впускает в мир всевозможные напасти. Музыку, как и к двум предыдущим работам автора, написал коллектив Radwimps.

«Алиса в Пограничье», 2-й сезон

Продолжение лайв-экшена по одноименной манге. Безработный геймер Арису вместе с друзьями оказался в ужасающей реальности, где все должны подключаться к смертельно опасным играм. Во втором сезоне герой нашел новых соратников, с которыми пытается выжить и найти организаторов садистского развлечения. Режиссер остался прежним — это Синсуке Сато («Царство»).

«Помнить»

Корейская драма о мести. 80-летний герой с деменцией и неоперабельной опухолью мозга (Ли Сон-мин в специальном гриме) хочет убить коллаборационистов времен японской оккупации, которые виновны в гибели его семьи. На помощь ему приходит молодой человек в исполнении Нам Джу-хёка («Невеста речного бога»). Позволим себе небольшой спойлер: фильм — вольный ремейк одноименной картины Атома Эгояна.

«Связь», 1-й сезон

Знаменитый японский режиссер Такаси Миике снял корейскую дораму для Disney. У одного героя бандиты вырезали глаз, а другой, серийный убийца, получил этот глаз благодаря трансплантации. Вскоре молодые люди начинают чувствовать связь друг с другом. В главных ролях — Чон Хэ-ин («Охотник за дезертирами») и Ко Гён-пхё («Решение уйти»).

«Лукизм», 1-й сезон

Анимационная экранизация популярного вебтуна Пак Тхэ-джуна. Над главным героем регулярно издеваются в школе из-за внешности. Однажды парень решает начать новую жизнь и вдруг просыпается подтянутым красавчиком. Оказывается, теперь он может перемещаться между двумя телами, но не понимает, как так получилось.

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Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
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