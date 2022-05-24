Кинопоиск
Индустрия

От Новой Зеландии до Уругвая. Какие картины выдвигают на «Оскар» другие страны?

Обсудить0

26 сентября стало известно, что Россия не будет выдвигать свой фильм на премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет 12 марта 2023 года. О том, как это решение встретили в индустрии и как функционировал оскаровский комитет России, мы рассказывали. Теперь мы собрали фильмы, заявленные от других стран. Пока что это неполный список, но среди описанных картин уже намечаются фавориты.

Алжир — «Наши братья»

Кто делал: Рашид Бушареб, трижды номинированный на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», но так и не получивший статуэтку. В 1996-м его номинировали за драму «Пыль жизни», в 2007-м — за боевик «Патриоты», в 2011-м — за историю про разделенных судьбой братьев «Вне закона».

О чем: Сюжет основан на деле Малика Уссекина, 22-летнего франкоалжирского студента, убитого полицией на уличных протестах в Париже в 1986 году. Тогда около 500 тысяч учащихся выступали против университетских реформ, по которым планировалось ввести ограничения на поступления в вузы.

Аргентина — «Аргентина, 1985»

Кто делал: Сантьяго Митре, уже получивший за фильм спецприз в Венеции. Цифровой релиз выкупил Amazon Prime Video.

О чем: Историческая драма о том, как адвокат и прокурор отправляют на скамью подсудимых девять высокопоставленных военных чиновников , обвиняемых в нарушениях прав человека и установивших военную диктатуру в Аргентине.

Бразилия — «Марс Один»

Кто делал: Сценарий и режиссура Габриэля Мартинса, работавшего над хоррором «Узы дьявола» и «В сердце мира» (No Coração do Mundo). Премьера прошла на фестивале «Сандэнс».

О чем: История небогатой бразильской семьи. Мальчик Дейвиньо мечтает стать астрофизиком и принять участие в проекте по колонизации Марса. Его отец Веллингтон работает швейцаром, благодаря обществу анонимных алкоголиков не пьет уже четыре года и надеется, что Дейвиньо станет успешным футболистом. Его мать Терсия считает, что проклята, после того как стала участницей розыгрыша (в нем мужчина кинул якобы динамит в пекарню, где находилась Терсия). А старшая сестра Юнис встречается с девушкой.

Венесуэла «Ящик»

Кто делал: Лоренсо Вигас, получивший в Венеции спецприз за «Ящик», а в 2015-м — «Золотого льва» за драму «Издалека».

О чем: Парень Хацин отправляется в Северную Мексику, чтобы забрать останки своего отца, найденные в общей могиле. По пути он встречает незнакомца, подозрительно похожего на покойного родителя.

Гонконг«Куда дует ветер»

Кто делал: Режиссер — Филип Юн (детектив «Порт назначения»).

О чем: Криминальный триллер о коррумпированных полицейских, пришедших к власти в Гонконге в 1960-х годах. С бюджетом в 38 млн долларов это один из самых дорогих гонконгских фильмов.

Израиль — «Кинотеатр Сабайя»

Кто делал: Орит Фукс поставила фильм, основанный на собственном опыте обучения кинематографисток на севере Израиля. «Кинотеатр Сабайя» получил премию «Офир», известную как израильский «Оскар».

О чем: Молодая режиссерка Рона проводит семинар для восьми женщин арабского и еврейского происхождения. Постепенно участницы лучше узнают друг друга и начинают сомневаться в своих предубеждениях о других народах.

Индия — «Однажды в кино»

Кто делал: Полуавтобиографическую драму снял Пан Налин («Долина цветов», «Самсара»), призер различных международных фестивалей — от «Трайбеки» до фестиваля индийского кино в Лос-Анджелесе.

О чем: Мальчик из трущоб Самай попадает в захолустный кинотеатр, подкупив киномеханика домашней едой (друзей Самая, пробравшихся внутрь без билета, выгоняют). Так, герой начинает каждый день менять мамин обед на возможность посидеть в кабине механика, где Самай видит прекрасный мир на большом экране. Но вскоре кинотеатр переходит с пленки на цифровые технологии, и уютный мир мальчика рушится.

Непал — «Бабочка на окне»

Кто делал: Дебютант в полном метре Суджит Бидари.

О чем: История двух детей, сестры и брата Бидьи и Басанты, живущих в отдаленной непальской деревне. Замученная тяготами жизни мать просит их усердно учиться, а отец беспробудно пьет. Картина посвящена детским мечтам, вопросам образования в Непале и детского труда. В фильме нет местных знаменитостей. Более того, часть актеров-детей, играющих друзей Басанты, не видели ни одного фильма до съемок.

Новая Зеландия — «Муру»

Кто делал: Тирепа Кахи, потомок представителей нескольких племен маори, коренного населения Новой Зеландии. В кино Кахи исследует наследие и историю маори. Его дебютный фильм Mt. Zion посвящен новозеландскому музыканту, который мечтает выступить на разогреве у Боба Марли. Еще режиссер снимал фильмы про создание музыкального хита «Poi E» группы Pātea Māori Club и про местную регги-группу Herbs. Кахи также работал с Тайкой Вайтити над комедией «Охота на дикарей».

О чем: Сюжет вдохновлен реальными событиями — полицейскими рейдами 2007 года в общины маори. Они показаны через историю сержанта полиции Таффи, который также работает водителем школьного автобуса. Во время рейдов ему предстоит выбрать, на какой он стороне — стражей порядка или местных жителей.

Палестина — «Средиземноморская лихорадка» 

Кто делал: Маха Хадж, чей первый фильм «Личные связи» показали в программе «Особый взгляд» в Каннах. Ее вторая работа тоже попала в эту секцию в Каннах и даже получила приз за сценарий.

О чем: Действие происходит среди арабского сообщества в израильском городе Хайфа. Палестинец Валид живет в бедном районы израильского города Хайфа вместе с женой и маленькими детьми. Герой мечтает стать писателем, борется с депрессией и не может найти вдохновение. Справиться с творческим тупиком ему помогает таинственный сосед Джалал — семьянин, связанный с преступным миром.

Тайвань«Проклятый Асура»

Кто делал: Мастер черного юмора Лу И-Ан («Белая ложь, черная ложь»). «Проклятый Асура» — призер местного Тайбэйского кинофестиваля.

О чем: Психологическая драма, вдохновленная реальными событиями. Подросток Ян-Вен в свободное время играет в видеоигры и делает популярный веб-комикс, но плохо сдает экзамены. Из-за этого строгий отец хочет отправить парня учиться за границу. Разозлившись, накануне 18-летия Ян-Вен заказывает в интернете пистолет и устраивает стрельбу посреди ночи на рынке.

Тунис — «Под фиговыми деревьями»

Кто делал: Художественный дебют Эриг Сехири (ранее она работала над документальной картиной «Семейный альбом»). Ее новую работу показали в Каннах на «Двухнедельнике режиссеров».

О чем: Летний день из жизни тунисских сборщиц инжира. Главных героинь играют непрофессиональные актрисы разных поколений. «Их разговоры напоминают беседы у камина, где обсуждается прошлое и формируются видения будущего», — указано в рецензии The Hollywood Reporter.

Уругвай — «Работник и работодатель» 

Кто делал: Третий фильм уругвайца Маноло Ниэто («Место сына», «Конура»). Копродукция Уругвая, Аргентины, Бразилии и Франции.

О чем: Родриго и Карлос примерно одного возраста, у каждого есть семья — жена и ребенок. На этом их сходства заканчиваются. Родриго — сын богатого фермера, у которого болен ребенок. Карлос — бедняк, которого Родриго нанимает на работу трактористом. Однажды из-за плохих условий труда с Карлосом случается беда, но он винит в этом только себя, не понимая, что на самом деле ответственность лежит на работодателе.

Южная Корея — «Решение уйти»

Кто делал: Пак Чхан-ук, взявший приз за режиссуру на Каннском фестивале (ранее на Лазурном Берегу отметили его «Жажду» и «Олдбоя»). Наше интервью с режиссером можно почитать здесь, а рецензию критика Кинопоиска Станислава Зельвенского — тут. Напомним, в 2020-м лауреатами «Оскара» стали «Паразиты», которые взяли награды в двух номинациях — как лучший фильм и лучшая картина на иностранном языке.

О чем: Действие происходит в Пусане, где детектив Хэ-джун расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. У Хэ-джуна есть подозрение, что это было спланированное убийство. Под подозрение в том числе попадает вдова покойного, но по ходу расследования между ней и следователем завязывается взаимная симпатия.

Япония — «План 75»

Кто делал: Получившая спецприз в Каннах Тиэ Хаякава.

О чем: Фильм основан на сегменте Хаякавы из антологии «10 лет в Японии». Действие разворачивается в ближайшем будущем, когда японское правительство запускает программу, поощряющую добровольную эвтаназию пожилых людей. Так государство надеется омолодить общество. В результате программы женщина в возрасте, практически оставшаяся без средств к существованию, менеджер «Плана 75» и молодой филиппинский рабочий оказываются перед выбором — жизнь или смерть.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Тимур Алиев, Лиза Кузнецова

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики
Рецензия

«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики

Вчера0
Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?
Индустрия

Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?

28 сентября20
«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком
Интервью

«Это фильм о мужчине и женщине, которые безрезультатно пытаются подавить свою неправильную любовь»: интервью с Пак Чхан-уком

28 сентября2
Пак Чхан-ук сражает критиков наповал, а Дэвид Кроненберг смотрит в лицо смерти: главные каннские премьеры

Пак Чхан-ук сражает критиков наповал, а Дэвид Кроненберг смотрит в лицо смерти: главные каннские премьеры

24 мая0

Главное сегодня

Индустрия

«Мы не слишком стараемся быть успешными»: как устроена работа и отношения в студии Stereotactic, которая сняла «Экспресс»

Вчера2
«Мы не слишком стараемся быть успешными»: как устроена работа и отношения в студии Stereotactic, которая сняла «Экспресс»
«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики
Рецензия

«Решение уйти»: Пак Чхан-ук расследует загадки мужской психики

Вчера0
От Новой Зеландии до Уругвая. Какие картины выдвигают на «Оскар» другие страны?
Индустрия

От Новой Зеландии до Уругвая. Какие картины выдвигают на «Оскар» другие страны?

Вчера0
Бриллиант, ограненный в аду: в чем секрет магнетизма Мэрилин Монро
Портрет героя

Бриллиант, ограненный в аду: в чем секрет магнетизма Мэрилин Монро

Вчера4
«Монстр: История Джеффри Дамера»: рассказываем, что нужно знать о самом обсуждаемом сериале сентября
В фокусе

«Монстр: История Джеффри Дамера»: рассказываем, что нужно знать о самом обсуждаемом сериале сентября

Вчера1
Каскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)
Кинопрофессии

ПодкастКаскадер. Как делать трюки и ставить экшен-сцены. Гость: Александр Стеценко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Хардкор»)

Вчера1
Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?
Индустрия

Россия не выдвинет фильм на «Оскар-2023». Как работал оскаровский комитет и что с ним будет дальше?

28 сентября20
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации