На Netflix Tudum показали отрывки из «Достать ножи 2» и «Уэнсдэй». А что еще?

Netflix провел Tudum 2022 — презентацию грядущих проектов стриминга, название которой вдохновлено фирменным звуком заставки. Собрали самые интересные трейлеры, постеры и анонсы с ивента.

Анонсы

Зрители Tudum узнали, когда выйдет пятый сезон сериала «Корона» — 9 ноября. Королеву Елизавету сыграет Имелда Стонтон («Гарри Поттер и Орден Феникса»), а принцессу Диану — Элизабет Дебики («Довод»).

А вот премьера третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом состоится только летом 2023 года. Зато гораздо раньше выйдет его приквел, в котором будет пролит свет на то, как появились ведьмаки — сериал «Ведьмак: Происхождение». Его премьера запланирована на 25 декабря.

Наконец, сериал «1899» от создателей «Тьмы» выйдет на Netflix уже 17 ноября.

Трейлеры и отрывки

Небольшая сцена из грядущего детектива о Бенуа Блане и новом деле, которое ему предстоит распутать. Премьеру ожидаем в декабре.

Новый трейлер второй «Энолы Холмс» представили сама исполнительница главной роли Милли Бобби Браун. Увидеть картину можно будет уже 4 ноября.

Фанатам показали свежий отрывок из нового сериала о мрачной дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, учащейся в академии Nevermore. В ролике девочка борется с той самой рукой, бегающей на собственных пальцах. Увидеть шоу можно будет уже 23 ноября.

Сериал об американке, живущей в Париже, возвращается с третьим сезоном зимой — 21 декабря. На Tudum показали тизер сезона.

История викингов, осваивающих новые территории, продолжается. В рамках Tudum Netflix показал первый тизер второго сезона. Премьера — в 2023 году.

Сенегальский иммигрант, зачитывавшийся приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена, действует в лучших традициях книжного кумира. Третий сезон криминальной истории с Омаром Си возвращается на экраны — а вот когда, пока не уточняют.

На Tudum показали первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов». В ролике королева Шарлотта знакомится с Джорджем — а зрителей впереди ждет история их любви.

Шпионский боевик с Галь Гадот, Джейми Дорнаном и Алией Бхатт обзавелся первым тизером. Представили на Tudum его сами актеры. Премьера ожидается в 2023 году.

У продолжения фэнтези-сериала, снятого по романам писательницы Ли Бардуго, появился сник-пик. А вот дату выхода второго сезона шоу Netflix пока не раскрывает.

Юная Немо (Марлоу Барклей) находит таинственную карту, которая переносит её в страну снов, где девочка надеется встретить покойного отца. В отрывке, представленном на мероприятии, Джейсон Момоа щеголяет в экстравагантном костюме. Премьеру обещают уже в этом ноябре.

Промо-ролик четвертого сезона драмеди «Я никогда не…» показывает главную героиню — девушку, пытающуюся стать популярной вопреки всем сложностям. Новый сезон выйдет в 2023 году.

Дженнифер Лопес — брутальная наемная убийца, пытающаяся спасти свою маленькую дочь. Посмотреть, как Лопес будет крушить врагов в лучших традициях Джеймса Бонда, зрители смогут в мае 2023 года.

Продолжение сериала о том, как милая влюбленность перерастает в опасную одержимость, получило дату релиза и тизер. Премьеру шоу запланировали на 10 февраля 2023 года. В это время выйдет, правда, только первая часть сериала. А вторую стоит ждать 10 марта.

Зрители Tudum увидели Бобби Каннавале («Ирландец») с Наоми Уоттс («Твин Пикс»), играющих супругов в триллере «Наблюдатель». Семья переезжает в новый дом, а дальше, разумеется, начинают твориться ужасы. Ведь теперь за ними наблюдает некто, а ужасные секреты выползают наружу. Премьера — 13 октября.

Третий (и финальный) сезон шоу о дружбе взбалмошной холостячки с шокирующим прошлым и очень нервной вдовы выйдет 17 ноября.

19 октября выйдет фильм Пола Фига «Школа добра и зла», основанный на серии романов американского писателя Сомана Чайнани. В касте — Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Керри Вашингтон («Рэй»). Премьера картины о лучших подругах, попавших в школу чародейства, где все становятся либо сказочными героями, либо злодеями, состоится 19 октября.

Ближе к конце мероприятия зрителям показали тизер-трейлер японского сериала «Алиса в Пограничье» о друзьях, участвующих в жестоких играх на выживание. Премьера — 22 декабря.