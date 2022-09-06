Китайский ответ «Топ Гану» и корейский ремейк популярного испанского хоррора: 14 трейлеров недели

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«Клуб полуночников»

Экранизации одноименного романа Кристофера Пайка про группу неизлечимо больных пациентов хосписа. Они собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре они заключают сделку: тот, кто умрет первым, свяжется с другими из могилы.

Премьера — 7 октября на Netflix.

«Бардо»

Новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Мексиканский документалист, давно живущий с женой (Гризельда Сицилиани) и двумя детьми в Калифорнии, оказывается в родном Мехико и осмысляет свои отношения с этим огромным городом.

Премьера — 16 декабря на Netflix.

«Игра на выживание», 2-й сезон

Герои окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой денежный приз, но, главное, жизнь. Сюжет посвящен событиям, произошедшим после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити «Выживший» с призом в 1 миллион евро. Победитель сезона окажется участником нового шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть.

Премьера — 29 сентября на Premier.

«Лэйт Найт Скул»

В сети регулярно появляется скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует нелегально и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают отношения с учителями и родителями, буллинг, секс и гендерные стереотипы. С популярностью программы растут и проблемы: теперь ученикам грозят реальное отчисление и даже уголовное дело. В главных ролях — Алексей Лукин, Иванка Осина-Фридман, Павел Табаков, Мария Миронова, Артем Ткаченко.

Премьера осенью на Okko.

«Стук в дверь»

Хоррор М. Найта Шьямалана, снятый на основе книги «Хижина на краю света». Молодая пара снимает дом в лесу на выходные. Четверо незнакомцев стучатся к ним и ставят перед выбором: один должен умереть, чтобы предотвратить апокалипсис. В ролях — Дэйв Батиста («Стражи галактики») и Руперт Гринт («Гарри Поттер»).

«Человек-бензопила»

Аниме-сериал обладателя престижной Премии Харви в категории «Лучшая манга». Действие происходит в населенном демонами мире и вращается вокруг парня по имени Дэндзи, которой убивает потусторонних существ, чтобы расплатиться с долгами. Однажды герой погибает, но его возвращает к жизни необычный питомец Потита. Животное вселяется в нового хозяина, и теперь Дэндзи может превращать свои конечности в бензопилы и убивать демонов еще эффективнее. Экранизация принадлежит студии MAPPA.

«Восставший из ада»

Перезапуск культовой хоррор-франшизы 1980-х. В режиссерском кресле — Дэвид Брукнер («З/Л/О», «Калейдоскоп ужасов»). Главный элемент всей серии — шкатулка-головоломка. Всякий, кто откроет ее, станет добычей демонов-сенобитов, чей смысл существования — это боль, пытки и страдания.

«Инсайдер»

Криминальный мини-сериал о заключенном в камере смертников в США (Стэнли Туччи), священнике (Дэвид Теннант) и учительнице (Долли Уэллс), запертой в подвале. Однажды их судьбы пересекаются самым неожиданным образом. Сценарий написал Стивен Моффат, создавший вместе с Марком Гэтиссом «Шерлока».

«Странный мир»

Семейство легендарных исследователей путешествует вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами. Голоса персонажам подарили Джейк Джилленхол, Алан Тьюдик и Люси Лью.

Премьера — 23 ноября.

«Признание»

Корейский ремейк популярного испанского триллера «Невидимый гость» Ориола Паоло. История вращается вокруг молодого бизнесмена в исполнении Со Джи-сопа («Кунхам: Пограничный остров»), который обвиняется в убийстве любовницы.

«Рождены летать»

Китайский ответ Тому Крузу и его «Топ Гану». Главные герои — молодые летчики-испытатели, которые каждый день сталкиваются с опасными заданиями и под чутким руководством опытных наставников испытывают новейшие истребители.

Премьера — 30 сентября.

«Убийца романтики»

Комедийное аниме о геймерше Андзу, которая обожает всего три вещи — видеоигры, шоколад и своего кота. Однажды в ее жизни появляется волшебное существо и переносит ее в мир, населенный симпатичными парнями, но без игр, сладкого и животных. Теперь Андзу придется адаптироваться к жизни в новой ужасающей реальности, чтобы выяснить, как ей вернуться домой.

Премьера — 27 октября на Netflix.

«Джанго»

Переосмысление классического спагетти-вестерна Серджио Корбуччи «Джанго» 1966 года, главную роль в котором играл Франко Неро. События развернутся на Диком Западе: главный герой разыскивает дочь Сару в пограничном городе Новый Вавилон. В главных ролях — Маттиас Шонартс («Тайная жизнь»), Лиза Викари («Тьма») и Нуми Рапас («Агнец»).

Премьера на Sky в 2022 году.

«Сбой»

Фантастический детектив с элементами комедии о заговорах и НЛО по сценарию Чин Хан-сэ («Дополнительные занятия»). Девушка (Чон Ё-бин из «Винченцо») уже четыре года встречается с парнем, но однажды он внезапно исчезает в лучах загадочного света. Отыскать бойфренда героине помогает непопулярная стримерша и член клуба уфологов.