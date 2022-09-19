Юрий Колокольников сыграет Князя Тьмы в сериале Кинопоиска «Конец света». А вот и его тизер!

Режиссер комедийного сериала — Александр Незлобин («Я не шучу»), шоураннер — Дмитрий Нелидов («Проект „Анна Николаевна“», «Последний министр»).

В центре истории — непростые отношения отца и сына. К кассиру из Чертанова, Демьяну (Семен Трескунов), вдруг заявляется из преисподней Князь Тьмы (Юрий Колокольников) и заявляет, что он его отец. Князь планирует устроить апокалипсис, чтобы преподать урок человечеству, и просит помочь в этом сына, живущего обычной человеческой жизнью. Но прежде Князю Тьмы придется построить отношения с земными родственниками.

Сценарий проекта написан при участии Адама Таргума, автора сериалов «Воин», «Банши» и «Изгой» Cinemax и HBO Max. Сценаристы шоу — Алена Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников, коллеги по комедийному сериалу «Погнали». Продюсировали «Конец света» Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Операторы — Михаил Дементьев («Чики», «Беспринципные») и Михаил Соловьев («Молодой человек», «Родные»).

Юрий Колокольников и Семён Трескунов Семён Трескунов и Юрий Колокольников Аглая Тарасова Владимир Канухин Юрий Колокольников Даниил Воробьев Николай Шрайбер Юрий Колокольников, Владимир Канухин и Даниил Воробьев Семён Трескунов

В проекте также снялись Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер, Сергей Селин и другие.

Разработкой и производством сериала занимались Плюс Студия и компания «Лунапарк». Премьера состоится эксклюзивно на Кинопоиске в новом сезоне.

Что о сериале и героях рассказывает команда?

Александр Незлобин Режиссер

Мы видели множество голливудских версий апокалипсиса, но нас концептуально забавляла сама возможность посмотреть на настоящего Князя Тьмы в наших реалиях, где существуют летние отключения горячей воды и другие причуды ЖКХ. Князя Тьмы мы хотели сделать разносторонним героем — грозным и смешным, жестоким и добрым, уверенным в себе. Князь Тьмы — сильный герой. Ему ничего не страшно, но в глубине души он такой же человек, который в детстве получал мало внимания и любви.

У Юры есть харизма и чувство юмора, он знает, как убедительно сыграть злость, и умеет работать своей интересной внешностью. Мы сделали ему практически черные глаза, чтобы усилить в нем темное начало. И все заработало!

Владимир Канухин Актер

Мой герой — древний демон и бывший ангел Азик. Он под видом тиктокера собирает души для своего повелителя. Его власть для моего персонажа настолько велика, что это позволяет Азику предать Князя. Мы создали демона, который прячет за красивой оболочкой ранимого человека.

Из похожих образов вспомнил персонажа Фагота (или Коровьева) из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также прототипом послужил персонаж Техномальчика из сериала «Американские боги».

Даниил Воробьев Актер

Белов — очень успешный бизнесмен, околоолигархический, по сути, человек 1990-х. Он занимается похоронным бизнесом, ведет неправедный образ жизни, и тут к нему приходит Сатана. Попадая в разные приключения, Белов вдруг осознает себя провидцем, пытается тянуться к свету. Я предложил концепцию героя Александру Незлобину, хотел сделать его человеком с особенным стилем общения. Белов — собирательный образ, который я составил по своим друзьям из Костромы. Собрал словарь героя и распределил все эти фразы по сценарию, заранее утвердив у Александра Незлобина.

Дмитрий Нелидов Шоураннер

Вместе с нашей авторской группой над сценарием работал Адам Таргум. Он консультировал по видеосвязи практически круглосуточно, и из-за разницы во времени было такое ощущение, что Адам уходил поспать, а через час возвращался, пока сценарная группа готовила ему вопросы и идеи на обсуждение. Но самым сложным в этом проекте было найти исполнителя роли Князя Тьмы. Кого мы только ни пробовали! Наверное, у нас на пробах побывали все российские актеры в возрасте от 30 до 50 лет. В итоге наш выбор пал на Юру Колокольникова. Его героя мы отправили в Чертаново, чтобы столкнуть обыкновенных людей и их быт с таким необыкновенным всевластным персонажем! Именно отношения с ними — основа сериала, причем для обоих главных героев. Тут целый спектр эмоций с отцом, матерью и любимой девушкой.