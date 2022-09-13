Педро Паскаль нянчится с бейби-Йодой, а Чарли Ханнэм рассекает по Бомбею на мотоцикле: 13 трейлеров недели

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«Русалочка»

Мюзикл Роба Маршалла («Чикаго») по мотивам одноименного классического мультфильма студии Disney про подводную принцессу Ариэль, которая влюбляется в принца Эрика. В главных ролях — Холли Бэйли, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг и Мелисса Маккарти.

Премьера — май 2023 года.

«Мандалорец», 3-й сезон

Действие происходит после событий сериала «Книга Бобы Фетта». Мандалорец и Грогу снова отправляются в путешествие, чтобы Дин Джарин смог заслужить прощение за нарушение Кодекса.

Премьера в 2023 году на Disney+.

«Фабельманы»

Автобиографический фильм Стивена Спилберга, основанный на его собственных воспоминаниях о детстве в Аризоне. Сюжет посвящен юному киноману по имени Сэмми, который мечтает сделать карьеру в Голливуде. В главных ролях — Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Гэбриел ЛаБелль.

В мировом прокате с 11 ноября.

«Вавилон»

Драма Дэмьена Шазелла о Голливуде 1920-х годов , когда немое кино переходило к звуковому. Фильм описывается как смесь «Великого Гэтсби» База Лурмана и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В главных ролях — Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Диего Калва Эрнандес.

Премьера — 25 декабря 2022 года.

«Плейлист»

История шведского предпринимателя Даниэля Эка, одного из создателей Spotify. В главной роли — Эдвин Эндре (Эрлендур из «Викингов»). Сериал основан на книге «Spotify Untold» Свена Карлссона и Йонаса Лейонхуфвуда, в которой рассказывается история тернистого пути музыкального сервиса — от негативно настроенных звукозаписывающих лейблов до личной войны со Стивом Джобсом, который выступал против запуска Spotify в США.

Премьера — 13 октября на Netflix.

«Энтергалактик»

Анимационный сериал музыканта Кида Кади и исполнительного продюсера Кеньи Берриса («Шафт», «Улетные девочки») о молодом артисте Джабари, который пытается найти любовь в современном Нью-Йорке. Роли озвучивают Тимоти Шаламе, Кит Дэвид, Маколей Калкин, Кристофер Эбботт и Джейден Смит.

Премьера — 30 сентября на Netflix.

«Голиаф»

Новый фильм Адильхана Ержанова («Черный, черный человек»). Поселок Каратас давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. В главных ролях — Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе «Новые горизонты». В российском прокате с 29 сентября.

«Шантарам»

Экранизация одноименного мирового бестселлера Грегори Дэвида Робертса. Главный герой — сбежавший из тюрьмы австралиец (Чарли Ханнэм), который добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, участвовал в разборках индийской мафии, снимался в Болливуде, а также нашел свою любовь.

Премьера — 14 октября на Apple TV+.

«З/Л/О 99»

Продолжение популярной хоррор-франшизы 2010-х. Домашнее VHS-видео таинственным образом приводит к серии ужасных последствий.

Премьера — 20 октября на Shudder.

«Секретное вторжение»

По сюжету на Землю вторгаются скруллы — инопланетная раса, способная менять внешность. Перед вторжением они тайно заменяют супергероев Marvel клонами-самозванцами и готовятся атаковать землян. Сэмюэл Л. Джексон вновь сыграет Ника Фьюри.

Премьера в 2023 году на Disney+.

«Блич: Тысячелетняя кровавая война»

Финальная часть аниме по культовой манге Таито Кубо. Главный герой — парень Итиго, который сочетает в себе несовместимые сверхъестественные способности. Ему предстоит противостоять уцелевшим квинси (боевые маги, противоположность синигами), которые нападают на Общество душ (загробный мир). У руля проекта — Томохиса Тагути («Акудама драйв»).

«Казино»

Первая за почти 30 лет сериальная роль Чхве Мин-сика («Олдбой»). История вращается вокруг короля игорного мира, который потерял состояние и теперь возвращается в игру с большими ставками. Поскольку в Южной Корее казино под запретом, действие происходит на Филиппинах. Автор сценария и режиссер сериала — Кан Юн-сон («Криминальный город»).

Премьера — 23 ноября на Disney+.

«Семья шпиона», второй сезон

Продолжение популярного проекта о приключениях семейки Форджер. Для выполнения очередного задания шпион вынужден завести семью, берет в жены наемную убийцу и удочеряет маленькую телепатку. В новом же сезоне семья пополнится еще одним членом — большим белым псом, обладающим необычными способностями.