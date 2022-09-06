Как скандалы вокруг нового фильма Оливии Уайлд стали интереснее самой картины

На минувшем Венецианском фестивале показали фильм Оливии Уайлд «Не беспокойся, дорогая» (с таким названием картина выйдет в прокат в СНГ, ранее мы использовали перевод «Не волнуйся, солнышко»). Увы, фильм больше известен не кинематографическими заслугами (картина получила, скорее, негативные отзывы критиков), а скандалами вокруг каста: ссорой Уайлд с Флоренс Пью, плевком Гарри Стайлса в Криса Пайна — и это только верхушка айсберга. Разбираемся, что же пошло не так.

«Не беспокойся, дорогая» — второй полнометражный фильм Оливии Уайлд после комедии «Образование» (ее режиссерский дебют получил 7,1 на IMDb, а на Rotten Tomatoes — 96% у критиков и 77% у зрителей). Действие ее нового фильма разворачивается в США 1950-х в беспечном корпоративном городке в Калифорнии. Заправляет им таинственный коммерсант Фрэнк (Крис Пайн), запустивший сверхсекретный проект «Победа». Над ним трудятся все местные мужчины, пока жены-домохозяйки пьют коктейли, сплетничают и занимаются пилатесом. В центре истории — молодожены Джек (Гарри Стайлс) и Элис (Флоренс Пью). Последней-то и открываются страшные тайны, которые прячутся за фасадом идиллической жизни.

Премьеру на Венецианском фестивале рецензенты встретили довольно прохладно (критику Кинопоиска Станиславу Зельвенскому фильм тоже не понравился). Зрителей и прессу заинтересовало, скорее, то, что происходило вокруг премьеры. Проблемы у картины начались еще до старта производства. Кинопоиск рассказывает историю многострадального проекта.

С чего все начиналось?

За основу своего будущего проекта Оливия Уайлд взяла одноименный тритмент из Black List 2019 — так называется список очень перспективных, но пока что нереализованных голливудских сценариев, который публикуется ежегодно в декабре. На тот момент в активе у актрисы-режиссера была только одна полнометражная работа, но довольно успешная: подростковая инди-комедия «Образование» при бюджете в 6 млн долларов собрала 25 миллионов, а также отметилась положительной критикой. Новая история, доработанная в соавторстве с Кэти Силберман («Ну разве не романтично?», «Образование»), настолько впечатлила продюсеров, что во время питчинга за ней охотилось 18 крупнейших кинокомпаний и стриминговых платформ, и в их числе — Netflix, Legendary, MGM, Village Roadshow Pictures и Apple. В итоге за производство и продвижение взялась New Line Cinema, дочерняя студия Warner Bros. Только она согласилась предоставить фильму кинотеатральный релиз, на котором настаивала Уайлд, перед выходом в онлайне.

«Образование»

Как отмечают журналисты, интерес к проекту со стороны New Line был более чем закономерен: в последние годы студия активно охотится за перспективными жанровыми режиссерами (при их поддержке Андрес Мускетти снял «Оно», а Дэвид Ф. Сандберг — «Шазама!»). Ожидалось, что фильм «Не беспокойся, дорогая», которому удалось собрать топовых молодых артистов («Дорогая» — первая вышедшая картина со Стайлсом в главной роли), тоже обернется коммерческим и зрительским успехом.

Почему ЛаБаф выбыл из фильма?

Оливия Уайлд изначально планировала доверить главную роль Гарри Стайлсу, но у артиста были музыкальные гастроли, и он не смог сразу присоединиться к команде. Тогда роль Джека отошла Шайа ЛаБафу, однако в сентябре 2020 года режиссер его уволила. По ее словам, это было связано с судебным иском, в котором бывшая возлюбленная ЛаБафа — британская певица FKA Twigs — обвинила актера в абьюзе. По мнению Уайлд, такая история могла негативно сказаться на атмосфере в коллективе. Однако позднее ЛаБаф начал отрицать эту версию. Он утверждал, что покинул проект из-за недостаточного количества времени, выделенного на репетиции. В подтверждение он поделился с журналистами электронной перепиской с режиссером, где та просила его остаться. В итоге к роли Джека вернулся Гарри Стайлс. К тому моменту (съемки стартовали осенью 2020 года) уже давно наступил локдаун, многие концерты были отменены, поэтому он смог посвятить себя съемкам.

Что произошло между Оливией Уайлд и Флоренс Пью?

Задолго до венецианской премьеры журналисты заметили, что Флоренс Пью никак не продвигает свой новый фильм в соцсетях. Она не поделилась ни постером, ни трейлером, хотя такие посты давно стали обязательной частью любой промокампании (при этом, как только ее утвердили на роль, она восторженно отзывалась о будущем проекте). И это притом что Пью играет главную роль. Лишь в день окончания съемок она поблагодарила команду, но ни слова не сказала про Уайлд (причем режиссер в своем Instagram очень положительно отзывалась об актрисе).

Флоренс Пью и Оливия Уайлд в фильме «Не беспокойся, дорогая»

Пресса предположила, что между режиссером и актрисой возник конфликт. Подозрения усилились, когда Пью не появилась на пресс-конференции перед показом в Венеции. Представители актрисы заявили, что ее отсутствие связано с плотным рабочим графиком — якобы она занята на съемках второй «Дюны». Однако СМИ мало поверили в такое оправдание, потому что, во-первых, на фестивале с первого дня присутствовал Тимоти Шаламе, главная звезда вильнёвского сай-фая (он представлял новую картину Луки Гуаданьино «Целиком и полностью»), а во-вторых, Пью все-таки прибыла на показ, но сразу после окончания пресс-конференции. К тому же за дистрибьюцию «Дорогой» и «Дюны» отвечает концерн Warner Bros., который вряд ли бы допустил подобную накладку. Наконец, на самом фестивале Пью и Уайлд ни разу не сфотографировались вместе, если не считать единственный общий снимок со всей группой.

Журналисты предположили, что конфликт между актрисой и режиссером начался из-за того, что во время съемок у Уайлд завязался роман со Стайлсом, что сильно мешало производственному процессу. Кроме того, актриса возмутилась, что в промороликах и режиссерских интервью делался большой акцент на ее сексуальных сценах со Стайлсом. По мнению Пью, ее роль в «Дорогой» этим не ограничивается.

Что за скандал был на CinemaCon-2022?

Еще одну неприятную ситуацию испытала Уайлд на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе в апреле 2022 года, где она представляла трейлер будущей картины. Во время презентации прямо на сцене режиссеру передали конверт с документами, которые касались бракоразводного процесса и совместной опеки над детьми. В ноябре 2020 года Уайлд рассталась с американским актером Джейсоном Судейкисом, у пары двое детей; к тому моменту она уже встречалась с Гарри Стайлсом, что привело к волне хейта в адрес актрисы в соцсетях. По информации СМИ, Судейкис был не в курсе, что бумаги бывшей жене вручат прямо во время выступления. Сама Уайлд заявила, что вся эта беспрецедентная ситуация ее сильно огорчила. Во-первых, это помешало ей представить работу, над которой трудилась большая команда специалистов, во-вторых, медиаскандал коснулся ее малолетних детей.

А что случилось в Венеции?

Оливия Уайлд, Крис Пайн, Гарри Стайлс, Джемма Чан, Флоренс Пью

Множественные конфликты привели к тому, что журналисты стали додумывать происходящее. Главная утка: как Стайлс на премьерном показе якобы плюнул в Криса Пайна, на что тот отреагировал со снисходительной ухмылкой. Разумеется, представители актеров это категорически отрицают, да и разглядеть все на видеозаписи непросто (видно только, как Стайлс делает странное движение в сторону Пайна).

В итоге закулисная история «Дорогой» стала для журналистов гораздо интереснее самой картины. Как скандалы и сдержанные отзывы скажутся на мировом прокате, узнаем после релиза 23 сентября, ведь у картины все еще есть козырь — многочисленная и преданная фан-база Гарри Стайлса.

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