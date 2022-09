Чем запомнится 74-я церемония «Эмми»? Драконами и танцами!

12 сентября (по московскому времени — рано утром 13 сентября) завершилась 74-я церемония «Эмми». Победителей можно посмотреть здесь, а в этом материале мы разбираем самые запоминающиеся моменты церемонии.

Танец в стиле «Игры престолов»

Церемония началась с эффектного танцевального номера, который возглавил ведущий — комик Кенан Томпсон. Звезда Saturday Night Live дал Бейонсе под заглавную тему «Друзей», ситкома 1970-х «Семейка Брэди» (каст оригинального шоу, кстати, сидел в зале) и опенинг из «Очень странных дел». В финале на сцену вышли танцоры-безупречные под музыку Рамина Джавади. Сам Томпсон вышел в таргариеновском парике. Интересно, получит ли «Дом Дракона» номинацию на «Эмми» в следующем году?

Кукла из «Игры в кальмара»

На сцене лос-анджелесского театра «Майкрософт» стояла кукла — копия той, что запомнилась нам по «Игре в кальмара». Актеры сериала попробовали сыграть в «Тише едешь, дальше будешь». Ли Джон-джэ (Сон Ги-хун) и Чон Хо-ён (Кан Сэ-бёк) вышли объявлять победителя, пока кукла отвернулась, и как раз успели дойти до середины сцены, не нарушив правил. Кстати, Ли Джон-джэ позже сам получил статуэтку, став первым корейским актером, отмеченным в этой категории. Еще награду забрал режиссер сериала Хван Дон-хёк.

Выступление Lizzo

Рэп-исполнительница получила приз за участие в реалити Watch Out For The Big Grrrls (номинация Outstanding Competition Program). В проекте Amazon поп-звезда ищет себе команду танцоров, которые бы отправились с ней в мировое турне. Выйдя на сцену в пышном красном платье (в почти таком же ходила Вилланель из «Убивая Еву»), Lizzo произнесла трогательную речь: «Когда я была маленькой, все, что я хотела, — видеть похожих на меня людей в медиа. Кого-то такой же комплекции, как я, темнокожего, как я, и красивого, как я! Если бы я могла вернуться в прошлое и что-нибудь передать себе как ребенку, я бы сказала: „Ты увидишь такого человека, и это будешь ты“».

Еще один танец, но теперь Дженнифер Кулидж

Звезда «Белого лотоса» доказала, что она прекрасная комедийная актриса, которую уже пора перестать определять как маму Стифлера. Во время благодарственной речи Кулидж рассказала, что принимала лавандовую ванну накануне церемонии, из-за чего ей тесновато в платье и трудно говорить. Затем она достала листочек со списком тех, кого хотела поблагодарить, но огласить всех не удалось — организаторы включили музыку, намекая, что время Кулидж подошло к концу. Но ее это не остановило — актриса просто решила станцевать под «Hit the Road Jack». Удивительно, но это только первая «Эмми» в карьере актрисы!

Выход Сэльмы Блэр

Объявлять лучший драматический сериал на сцену вышла Сэльма Блэр, звезда «Жестоких игр», «Хэллбоя» и «Блондинки в законе». В 2019-м актриса, на какое-то время пропавшая с кинорадаров, дала интервью телешоу Good Morning America. Это было ее первое крупное появление на телеэкране за долгие годы. Выяснилось, что Блэр диагностировали рассеянный склероз: она ходит с тростью, ей тяжело разговаривать. Проблемы со здоровьем обострились после рождения сына Артура в 2011 году, и врачи не сразу смогли определить, что с ней происходит. Несмотря на сложности и усталость от многочасовых лечебных процедур, Блэр продолжила сниматься, о ней даже вышел документальный фильм. Когда актриса выступала на церемонии вручения «Эмми», гости встали в знак поддержки.

Кинопоиск | Индустрия в Telegram

Новый канал с моторами, тарелками и другими новостями кинобизнеса

Автор: Лиза Кузнецова

Фото: Frazer Harrison / Getty Images, Kevin Mazur / WireImage / Getty Images