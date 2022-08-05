Дуэйн Джонсон останавливает пули, а Энтони Хопкинс поучает внука: 17 лучших трейлеров недели

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«Черный Адам»

Новый проект в киновселенной DC — история антигероя, которого играет Дуэйн Джонсон. Проведя почти 5000 лет в заключении, Черный Адам оказывается на свободе в наши дни. Он получил силы египетских богов, а также потерял сына, за что зол на мир. Команда супергероев из «Общества справедливости Америки» пытается сделать из него героя, а не злодея, чтобы вместе противостоять еще более могущественным силам. В фильме также снялись Сара Шахи и Пирс Броснан.

«Достать ножи 2»

Продолжение комедийного детектива о сыщике Бенуа Блане (завязавший с Джеймсом Бондом Дэниэл Крэйг). В этот раз он отправляется на греческий остров, где старые знакомые собираются по приглашению их богатого друга. Они забавы ради расследуют вымышленное убийство, но развлечение принимает опасные обороты. Блан говорит, что всем присутствующим угрожает опасность, и просит их не покидать свои комнаты. В режиссерское кресло франшизы вернулся Райан Джонсон. В ролях – Эдвард Нортон, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и Жанель Моне.

«Время Армагеддона»

Драма из каннской программы этого года. Сюжет вдохновлен детством режиссера Джеймса Грэя, проведенным в Квинсе 1980-х. Пол Графф растет в окружении любящей семьи — мамы (Энн Хэтэуэй), папы (Джереми Стронг) и дедушки (Энтони Хопкинс). Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, где перед учениками выступает сестра Дональда Трампа Мэриэнн (Джессика Честейн). Но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.

«Амстердам»

Драма Дэвида О. Расселла («Афера по-американски», «Мой парень — псих»), где действие происходит в 1930-е. Трое друзей — врач, медсестра и адвокат (Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон) — становятся свидетелями убийства. Чтобы восстановить свою репутацию перед следствием, герои начинают собственное расследование, во время которого узнают о заговоре. В картине также появятся Аня Тейлор-Джой, Роберт Де Ниро и Рами Малек.

«Сердце пармы»

Фильм Антона Мегердичева («Движение вверх») по одноименному роману Алексея Иванова, посвященному завоеванию пермских земель Иваном III в XV веке. Русский князь Михаил (Александр Кузнецов) влюбляется в ведьму-язычницу Тиче (Елена Ербакова). Михаилу, от которого зависит судьба древних земель пармы, предстоит выбрать между долгом и любовью. В фильме также играют Евгений Миронов и Федор Бондарчук.

«Добрый медбрат»

Триллер Тобиаса Линдхольма («Расследование», «Охотник за разумом») для Netflix. Эми (Джессика Честейн) работает медсестрой в отделении интенсивной терапии и самостоятельно воспитывает дочерей. У нее завязывается дружба с новым коллегой, медбратом Чарли (Эдди Редмэйн), который поддерживает Эми после трудных дежурств и возвращает ей веру в будущее. Но вскоре выясняется, что Чарли считают причастным к смерти нескольких пациентов. Эми, рискуя своей жизнью и жизнью детей, соглашается участвовать в расследовании.

«Монастырь»

Тизер нового драмеди-сериала Кинопоиска. Тусовщица Мария (Настя Ивлеева, это ее актерский дебют в драматическом жанре) беззаботно живет в Эмиратах, пока не оказывается в ночном клубе вместе с женой миллиардера. Вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма. Чтобы спрятаться от опасных преследователей, она укрывается в монастыре в России. Режиссер — Александр Молочников («Скажи ей»).

«Капельник»

Драмеди-сериал про обратную сторону шоу-бизнеса. Интерн Иван (Денис Прытков) нелегально ставит капельницы тем, кто переборщил с веществами. Он ввязался в это дело из-за ушлого главврача больницы (Сергей Лавыгин), вдобавок герою нужны деньги, чтобы помочь знакомой Полине (Мария Фурина), у которой парализована мать. На вызовы Ивана возит таксист Серега, потерявший одну руку (его сыграл непрофессиональный актер Никита Никитин). А одной из постоянных пациенток пары становится тиктокерша Алко (Анастасия Резник). Режиссер — Илья Аксенов, автор идеи — Ида Галич. Что они рассказали о создании сериала, можно прочитать тут.

«Надвое»

Сериал Валерия Тодоровского («Оттепель», «Стиляги») про двух друзей-коллег. Костя (Данила Козловский) сдержан, умен и давно женат, а шутник Саня (Александр Петров) — его противоположность. Однажды друзей отправляют в командировку, где Костя знакомится с тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а Саня общается с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Поездка не только изменит жизнь героев, но и станет испытанием их дружбы.

«Мой полицейский»

Драма, где действие разворачивается в двух временных плоскостях: — в 1950-е и в наши дни. Полицейский Том (Гарри Стайлс) женится на школьной учительнице Мэрион (Эмма Коррин). Вскоре у Тома завязываются романтические отношения с Патриком (Дэвид Доусон), сотрудником музея, который пишет портрет Тома. Они втайне встречаются (гомосексуальные отношения были декриминализированы в Англии только в 1967 году), чем ставят под угрозу не только себя, но и Мэрион.

«Счастливые девочки не умирают»

Детективный триллер Netflix с Милой Кунис. На первый взгляд, жизнь ее героини Ани идеальна: вскоре она станет редактором The New York Times Magazine, а через полгода выйдет замуж за любимого мужчину. Однако всплывает прошлое Ани: когда она была подростком, в ее школе произошла стрельба, также Ани подверглась травле одноклассников, не поверивших, что ей нужна помощь после нападения. Теперь идеальная жизнь, которую Ани строила так долго, рассыпается на части.

«На Западном фронте без перемен»

Экранизация романа Эриха Марии Ремарка, поставленная Эдвардом Бергером («Патрик Мелроуз», «Террор») для Netflix. Ужасы Первой мировой войны глазами молодого немецкого солдата, сражающегося на Западном фронте. В ролях: Даниэль Брюль, Себастьян Хюльк, Альбрехт Шух и Антон фон Люк.

«Корабль в Пусан»

Корейский хоррор, где на грузовом судне с конвоем экстрадируют группу криминальных элементов из Филиппин в Южную Корею. В пути один бандит (Со Ин-гук из сериала «38-я опергруппа») освобождается и устраивает бунт, в это же время на свободу вырывается нечто нечеловеческое. Теперь и преступникам, и полицейским придется объединиться, чтобы спастись.

«Старик»

Триллер со Стивеном Лэнгом («Не дыши») о подозрительных незнакомцах. Главный герой живет в домике в лесной глуши. Однажды к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же вызывает у хозяина дома подозрения (видимо, не зря). Режиссер проекта — Лаки Макки, автор фемхоррора «Женщина».

«Выгодное предложение», 1-й сезон

Мини-сериал на основе одноименной короткометражки. Мужчина привел в номер отеля секс-работницу (Чон Джон-со из сериала «Бумажный дом: Корея»), которая, как выясняется, собирается продать своего клиента на органы и даже устраивает аукцион. Спасение приходит в виде внезапного землетрясения: здание разрушается, и теперь за жизнь придется бороться всем присутствующим.

«Несчастный случай: Каникулы киллера»

Сиквел комедийного боевика про наемного убийцу со Скоттом Эдкинсом. На этот раз главному герою дают задание не убивать, а охранять (но убивать все равно придется). Его подопечный — избалованный сынок мафиози, а противники — убийцы со всего света.

«Шри Асих»

В Индонезии разрабатывают свою супергеройскую вселенную по местным комиксам под названием «Bumilangit». Индонезийские герои используют свои способности в первую очередь для борьбы с угнетателями простого народа и защиты слабых. Главная героиня нового боевика — Нани Виджая (Певита Пирс) и ее супергеройская личность Шри Асих, что значит «богиня справедливости». Она уже появлялась в фильме про Гундалу. Девушка работает следовательницей и охотится за международной преступной группировкой. Для этого ей приходится использовать волшебный боевой шарф, а также врожденную способность призывать духов.