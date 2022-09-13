«Наследники» — снова лучший драматический сериал. А кто еще получил «Эмми»?

В ночь с 12 на 13 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми» — «Оскара» в мире телевидения. Награду как лучший драматический сериал получил проект HBO «Наследники», лауреат 2020 года (он же был лидером по количеству номинаций в этот раз — его заявили в 25 категориях). Лучшим комедийным шоу признали «Теда Лассо» Apple TV+ — это вторая награда шоу в этой номинации. Лучший мини-сериал — сатира «Белый лотос» (HBO).

Ли Джон-джэ (Сон Ги-хун из «Игры в кальмара») стал первым корейским актером, получившим статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом шоу. К тому же Ли Джон-джэ — первый, кого наградили за роль в драматическом проекте не на английском языке. Премию также получил режиссер хита Netflix Хван Дон-хёк. Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“») стала второй афроамериканкой, получившей награду за роль второго плана в комедийном сериале. Первой была Джеки Гарри («227») в 1987 году. Зендея же стала самой молодой двукратной лауреаткой «Эмми» (за роль Ру из «Эйфории» ее уже награждали в 2020-м). Многие победители прошлого года тоже повторились. Джейсону Судейкису (Тед Лассо) и Бретту Голдстину (Рой Кент) второй год подряд вручают актерские премии за «Теда Лассо», а Джин Смарт — за роль стендап-иконы из «Хитростей».

Интересно, что сериал «Лучше звоните Солу», получивший за свою историю 46 номинаций, так и не удостоился премии. В этом году он претендовал на награды за лучший драматический сериал, а также за роль Боба Оденкёрка.

Распределение наград по сервисам (с учетом технических номинаций): HBO/HBO Max опередили Netflix — 37 статуэток против 26 (HBO только один «Белый лотос» принес 10 премий). Дальше с большим отрывом идут Hulu (8), Apple TV+ (7), NBC (7), у Disney+ и Prime Video по 6 побед.

Других лауреатов можно посмотреть ниже, а также почитать наши материалы о них.

Лучший драматический сериал