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«Наследники» — снова лучший драматический сериал. А кто еще получил «Эмми»?

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В ночь с 12 на 13 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Эмми» — «Оскара» в мире телевидения. Награду как лучший драматический сериал получил проект HBO «Наследники», лауреат 2020 года (он же был лидером по количеству номинаций в этот раз — его заявили в 25 категориях). Лучшим комедийным шоу признали «Теда Лассо» Apple TV+ — это вторая награда шоу в этой номинации. Лучший мини-сериал — сатира «Белый лотос» (HBO).

Ли Джон-джэ (Сон Ги-хун из «Игры в кальмара») стал первым корейским актером, получившим статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом шоу. К тому же Ли Джон-джэ — первый, кого наградили за роль в драматическом проекте не на английском языке. Премию также получил режиссер хита Netflix Хван Дон-хёк. Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“») стала второй афроамериканкой, получившей награду за роль второго плана в комедийном сериале. Первой была Джеки Гарри («227») в 1987 году. Зендея же стала самой молодой двукратной лауреаткой «Эмми» (за роль Ру из «Эйфории» ее уже награждали в 2020-м). Многие победители прошлого года тоже повторились. Джейсону Судейкису (Тед Лассо) и Бретту Голдстину (Рой Кент) второй год подряд вручают актерские премии за «Теда Лассо», а Джин Смарт — за роль стендап-иконы из «Хитростей».

Интересно, что сериал «Лучше звоните Солу», получивший за свою историю 46 номинаций, так и не удостоился премии. В этом году он претендовал на награды за лучший драматический сериал, а также за роль Боба Оденкёрка.

Распределение наград по сервисам (с учетом технических номинаций): HBO/HBO Max опередили Netflix — 37 статуэток против 26 (HBO только один «Белый лотос» принес 10 премий). Дальше с большим отрывом идут Hulu (8), Apple TV+ (7), NBC (7), у Disney+ и Prime Video по 6 побед.

Других лауреатов можно посмотреть ниже, а также почитать наши материалы о них.

Лучший драматический сериал

«Наследники» (HBO) 

Сериал «Наследники»: как сделать из «мыла» Шекспира

Смотрите сериал «Наследники» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Лучший комедийный сериал

«Тед Лассо» (Apple TV+)

Второй сезон «Теда Лассо»: футболисты уходят в терапию

Лучший мини-сериал

«Белый лотос» (HBO)

Сериал «Белый лотос»: комедия про шесть кругов тропического рая

Смотрите сериал «Белый лотос» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)

Почему корейская «Игра в кальмара» попала в нерв современного общества

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Зендея («Эйфория»)

Вечная молодость: каким получился второй сезон «Эйфории»

Смотрите сериал «Эйфория» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

Почему «Наследники» не сатира на богачей, а драма о травме и абьюзе

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Как сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Джин Смарт («Хитрости»)

Как «Хитрости» вписались в тренд «новой душевности», заложенный «Тедом Лассо»

Смотрите сериал «Хитрости» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

Шерил Ли Ральф («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале

Майкл Китон («Ломка»)

«Ломка»: тяжелая драма о бюрократии и зависимости

Лучшая женская роль в мини-сериале

Аманда Сайфред («Выбывшая»)

О реальных убийствах и мошенничествах часто снимают сериалы. А что произошло с людьми, чьи жизни легли в их основу?

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале

Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»)

«Белый лотос»: умная сатира на тему социального неравенства

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале

Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)

Лучший режиссер драматического сериала

Хван Дон-хёк («Игра в кальмара»)

«Игра в кальмара»: как кровавая история о неравенстве стала главным сериалом года

Лучший режиссер комедийного сериала

М. Дж. Делани («Тед Лассо»)

Лучший режиссер мини-сериала

Майк Уайт («Белый лотос»)

Лучший сценарий эпизода драматического сериала

Джесси Армстронг («Наследники»)

Лучший сценарий эпизода комедийного сериала

Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучший сценарий эпизода мини-сериала

Майк Уайт («Белый лотос»)

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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Автор: Лиза Кузнецова

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