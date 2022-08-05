Что происходит в прокате: в России лидируют «После» и «Календарь «ма(й)я», в США — снова «Человек-паук»

«После» и «Вышка» обходят «Всё везде и сразу»

За прошедшие две недели в российском прокате наметился рост сборов: после провального июля и первой половины августа в кинотеатрах начали появляться новинки с кассовым потенциалом более 100 млн рублей. Главной из них стала мелодрама «После. Долго и счастливо» (мы писали о том, как фанфики о Гарри Стайлсе превратились в бестселлер и кинофраншизу). Четвертая часть франшизы, основанной на книжных бестселлерах Анны Тодд, стартовала по нижней границе ожиданий (59 млн рублей), значительно уступив предыдущим картинам серии, каждая из которых собирала в премьерный уик-энд более 100 млн рублей. Однако и падение на второй неделе у новинки оказалось мягче, чем у предшественников — 46% против 68–70% у первых трех частей. После 11 дней проката в копилке «Долго и счастливо» 120 млн рублей и неплохие перспективы добраться до 200 млн рублей к финалу проката. Уже на этой неделе фильм превзойдет сборы «Всё везде и сразу» (131 млн рублей) и станет самым кассовым зарубежным игровым релизом российского проката, вышедшим после 24 февраля 2022 года.

Еще один фильм, который также обойдет «Всё везде и сразу» в ближайшие дни — триллер «Вышка». По итогам трех недель проката он заработал 120 млн рублей. Вероятно, итоговые сборы картины будут в районе 150 млн рублей.

Семейная фантастика продолжает удивлять

Семь недель подряд на первую строчку российского бокс-офиса забирались исключительно зарубежные фильмы. Лишь в первый уик-энд сентября тренд сумела переломить отечественная картина — семейная фантастика «Календарь ма(й)я». Экранизация повести Виктории Ледерман на старте собрала 40,5 млн рублей. С одной стороны, это прекрасный результат, который превосходит премьерную кассу аналогичного проекта «Артек. Большое путешествие» (35,6 млн рублей). Напомним, что «Артек» отлично работал на длинной дистанции за счет хорошего сарафана (финальные сборы составили 325 млн рублей). У «Календаря ма(й)я» с сарафаном также все неплохо (на момент написания этого текста оценка у проекта на Кинопоиске достигала 6,8 балла). Однако нельзя не заметить, что 15,5 миллиона из 40,5 млн рублей «Календарь» заработал в четверг, 1 сентября, за счет коллективных посещений школьников. Этот день с большим отрывом стал лучшим для релиза. В данном случае показательным будет второй уик-энд. Если фильм потеряет менее трети стартовой кассы, то перед нами еще один претендент на покорение планки в 100 млн рублей.

Еще один релиз, рассчитанный на семейную аудиторию — мультфильм «Барбоскины Team» — выступил в рамках ожиданий. Анимация за две недели проката заработала 51 млн рублей. Очевидно, финальная касса проекта будет выше, чем у выходивших в 2020 году «Барбоскиных на даче» (68 млн рублей). Но до сборов анимации «Три кота и море приключений» (фильм также основан на популярном анимационном сериале) добраться почти невозможно — он по итогам проката заработал 138 млн рублей.

Кинотеатры теряют столичных зрителей

В первый уик-энд сентября в прокат вышел триллер Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» (Станислав Зельвенский вот здесь подробно рассказал о фильме). Его стартовая касса ничем не удивила: фильм заработал 8,9 млн рублей, уступив куда менее остросюжетному «Опасному методу» того же Кроненберга (11 млн рублей с учетом СНГ).

Из аналогов этого года позади остался «Род мужской» Алекса Гарленда (6,4 млн рублей). Среди релизов, вошедших в топ-10 по итогам уик-энда, у «Преступлений будущего» один из худших показателей посещаемости — 6 человек на сеанс. Проблема тут, видимо, не столько в качестве картины, сколько в настроениях целевой аудитории подобных проектов. Основной зритель арт-мейнстрима живет в мегаполисах, доля Москвы в сборах таких картин достигает 40–45%. Но именно московский зритель с начала марта стал реже ходить в кино. Еще год назад сборы столичных кинотеатров формировали 21–23% национального бокс-офиса. Летом 2022 года эта цифра редко добиралась даже до 17%.

Возвращение «Человека-паука»

В международном прокате тем временем затишье, связанное с окончанием сезона блокбастеров. В США на вершину бокс-офиса и вовсе вернулся кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой». Sony выпустила в повторный прокат расширенную версию картины (+11 минут удаленных сцен), приурочив релиз к национальному Дню кино. В этот день все билеты в американских кинотеатрах стоили 3 доллара. Благодаря этой акции фильм дополнительно освоил 6 млн долларов.

Мировая касса экшена «Быстрее пули» достигла 200 млн долларов. Произошло это за счет неплохого старта фильма в Японии, где происходит действие фильма. Зритель Страны восходящего солнца принес картине с Брэдом Питтом в главной роли 9,8 млн долларов.

Лидером международного проката в минувший уик-энд вновь стал китайский фильм. На сей раз это драма «Возвращение в прах», участвовавшая в конкурсе Берлинского кинофестиваля. На старте в Китае фильм собрал 12,9 млн долларов.