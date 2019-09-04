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«Эмми-2022»: среди первых победителей Барак Обама и Чедвик Боузман

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3 и 4 сентября прошла церемония Creative Arts Emmys, где вручили «Эмми» в технических и других неосновных номинациях. Кто победил в основных категориях, узнаем 13 сентября (само вручение пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе).

Бывший лидер США Барак Обама стал вторым президентом страны, получившим «Эмми» (первым был Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — ему присудили специальную премию в 1956 году, когда он еще занимал пост главы США). Обама получил статуэтку за документальный проект Netflix «Лучшие национальные парки мира», где выступил рассказчиком. Посмертно «Эмми» присудили актеру Чедвику Боузману, которого не стало в 2020 году. Боузман озвучил супергероя Т’Чаллу в анимационном сериале «Что, если...?» (на иллюстрации выше; Боузман также сыграл Черную Пантеру в одноименном кинокомиксе). Статуэтку приняла его вдова Тейлор Симон Ледвард.

Другое важное событие в истории церемонии: Ли Ю-ми победила в номинации «Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале» за роль Джи Ён, или 240-й, из «Игра в кальмара», став первой корейской актрисой, отмеченной в этой категории. Также награду в номинации «Лучшая анимационная программа» впервые выиграл проект стриминга — сериал Netflix «Аркейн». Его конкурентами в номинации были «Закусочная Боба», «Рик и Морти», «Симпсоны» и «Что, если…?».

«Начальная школа Эбботт»

В номинациях, где уже раздали призы, важна награда за кастинг (как указывает Deadline, победа в этой категории увеличивает шансы проекта получить главную «Эмми»). Награды распределились так: лучший кастинг в комедийном сериале «Начальная школа Эбботт» (это первая «Эмми» проекта, который номинирован в семи категориях), в драматическом сериале — «Наследники», в мини-сериале — «Белый лотос».

Лидеры по наградам среди проектов — «Эйфория» (HBO), «Очень странные дела» (Netflix) и «Белый лотос» (HBO), а также телешоу «Вечер с Адель» (CBS, Paramount+) и мини-сериал The Beatles: Get Back (Disney+). Они уже получили по пять статуэток. Следом с четырьмя наградами идут сериалы Netflix «Аркейн» и «Игра в кальмара».

Промежуточные итоги стримингов перед церемонией 13 сентября, по данным Deadline:

  • HBO/ HBO Max — 25 наград
  • Netflix — 23 награды
  • Disney+ — 6 наград
  • Hulu — 6 наград
  • NBC — 6 нарад
  • CBS — 5 наград
  • Prime Video — 5 наград
  • Apple TV+ — 3 награды
  • FX — 3 награды
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Победители

Лучший телефильм

Лучшая анимационная программа

Лучший режиссер комедийно-музыкального шоу

Лучший режиссер документального проекта

Лучший приглашенный актер в драматическом сериале

Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале

Лучший приглашенный актер в комедийном сериале

Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале

Лучшая операторская работа в мини-сериале, сериале-антологии или фильме

Лучшие визуальные эффекты в сезоне или фильме

Лучшие визуальные эффекты в одном эпизоде

Лучшие костюмы в фэнтези- или сай-фай-проекте

Лучшие костюмы в проекте о современности

Лучшие костюмы в историческом проекте

Лучшие прически в проекте о современности

Лучший кастинг в мини-сериале, сериале-антологии или фильме

Лучший кастинг в драматическом сериале

Лучший кастинг в комедийном сериале

Лучшие прически в историческом проекте и (или) лучшие прически персонажа

Лучший современный макияж

Лучший исторический макияж и (или) макияж героя

Лучшая заглавная тема

Лучший дизайн титров и названия

С номинантами и победителями в других номинациях можно ознакомиться здесь.

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Он вернулся, все пропало. Продолжение 2-го сезона сериала о пришельце, который учится быть человеком — только на Кинопоиске
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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