Что происходит в онлайне: Кинопоиск стал лидером российского рынка онлайн-платформ, Disney обошел Netflix

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков опубликовал списки фильмов и сериалов, которые пользовались наибольшим спросом у аудитории российских видеосервисов в июле 2022 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки, Premier, more.tv и Start, представила профильному изданию два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и сериалов. Четыре названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов.

В летнее межсезонье особенно ярко проявился дефицит больших полнометражных проектов производства США. Студии-мейджоры с марта 2022 года перестали лицензировать для российских платформ свои новинки. Именно поэтому в топ попал лишь один крупнобюджетный проект 2022 года — детектив Кеннета Браны «Смерть на Ниле», возглавивший чарт ivi. Остальные зарубежные картины, пользовавшиеся повышенным спросом у подписчиков российских онлайн-кинотеатров, произведены независимыми студиями. Прежде всего это фэнтези A24 «Все везде и сразу» (1-е место на Кинопоиске и 2-е на «Мегафон ТВ»), экшен STX «Флешбэк» (2-е место на Kion, 3-е на Кинопоиске и 4-е на Okko) и детективный триллер G-Base «Пропавшая» (2-е место на Okko и 3-е на Kion). Кроме того, дважды отметилась попаданием в топ-5 польская эротическая мелодрама «Эскортницы». Среди российских релизов по два попадания в топ-5 у фильма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне» и комедии с Дмитрием Нагиевым «Мой папа — вождь».

«Смерть на Ниле»

Среди сериалов непобедимым лидером остается турецкий «Постучись в мою дверь» (пять попаданий в топ-5). Из любопытного: новый сезон «Мира Дикого Запада» — первый за несколько месяцев релиз HBO, вышедший на Амедиатеке одновременно со всем остальным миром, — не смог опередить старожилов сервиса. В списке самых популярных проектов платформы он занял лишь пятое место. Возглавила же июльский топ Амедиатеки «Игра престолов» — можно предположить, что фан-база в преддверии премьеры «Дома Дракона» решила освежить в памяти события оригинального сериала.

Взлеты и падения российского онлайн-рынка

В августе вышло два отчета компаний, исследующих российский рынок онлайн-платформ. По данным компании TelecomDaily, общая выручка российских видеосервисов за первое полугодие 2022 года составила 25,9 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост доходов замедлился многократно — так, в 2021 году он составил 41%.

Впервые за всю историю Кинопоиск стал лидером по объему выручки — на него приходится 23,2% рынка. Год назад этот показатель был равен 13%. На втором месте — ivi (22%), на третьем — Wink (12,7%), на четвертом — Okko (11,9%). Таким образом, «большая четверка» видеосервисов собирает около 70% всех доходов российского онлайн-рынка.

К похожим выводам пришли и аналитики «ТМТ Консалтинг». В компании подсчитали, что общая аудитория легальных видеосервисов в 2022 году сократилась на 4% (по сравнению с декабрем 2021 года) — до 65 миллионов человек. Число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна подписка, сократилось на 300 тысяч — до 11 миллионов. Произошло это за счет ухода с российского рынка Netflix и Megogo, а также из-за сокращения количества новинок во втором квартале 2022 года. При этом две платформы демонстрируют феноменальный рост показателей. Доходы Кинопоиска в первом полугодии 2022 года увеличились в два раза, число активных пользователей видеосервиса достигло 6,2 миллиона человек. У онлайн-кинотеатра Wink выручка за первые шесть месяцев 2022 года выросла на 47%.

Кроме того, компания МТС, владеющая видеосервисом Kion, опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2022 года. Из него следует, что количество подписчиков Kion составляет 4,9 миллиона человек (+4,8% к первому кварталу 2022-го).

Netflix vs Disney+

Свои полугодовые отчеты опубликовали и западные видеосервисы. Netflix заявил, что количество его подписчиков за первые шесть месяцев 2022 года сократилось на 970 тысяч человек — до 220,7 миллиона. Это оказалось лучше ожиданий: аналитики предполагали, что отток аудитории онлайн-гиганта будет в районе 2 миллионов человек. На этом фоне акции Netflix, в течение двух месяцев торговавшиеся в диапазоне 166 — 200 долларов за штуку, выросли в цене до 217 долларов. Впрочем, в Goldman Sachs уже заявили, что это временное явление и в ближайшее время акции компании обвалятся на 23%.

«Серый человек»

В июле на Netflix состоялась премьера одного из самых дорогостоящих проектов компании — триллера «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. Режиссерами картины выступили братья Руссо. Бюджет фильма — 200 млн долларов. Длительность просмотра проекта среди подписчиков составила 88,6 миллиона часов в течение первых трех дней. Этого с большим отрывом хватило для первой строчки рейтинга Netflix. Занявший второе место мультфильм «Морской монстр» может похвастаться длительностью просмотра в 34,1 миллиона часов.

Тем временем Walt Disney Company заявила, что по итогам первого полугодия 2022 года общее количество подписчиков ее видеосервисов (Disney+, Hulu и ESPN+) достигло 221 миллиона человек. Иными словами, аудитория стримингов Disney в совокупности обошла аудиторию Netflix. В остальном отчет компании далек от бравурных настроений. Доля онлайна в структуре доходов Disney составляет 19%, убытки от онлайн-подразделений выросли с 293 млн долларов год назад до 1 млрд долларов в 2022-м.

Драконьи рекорды HBO Max

Онлайн-кинотеатр HBO Max, принадлежащий Warner Bros., продолжает переживать последствия объединения материнской компании и Discovery. Новые боссы отказываются от проектов, которые сочли недостаточно перспективными. В частности, в августе стало известно, что красный свет показан анимационному сериалу о Бэтмене Caped Crusader, продюсированием которого занимались Джей Джей Абрамс и Мэтт Ривз. Проект будет осуществлен при одном условии: если на него найдется сторонний покупатель.

Также «Уорнеры» в рамках реструктуризации и поиска 3 млрд долларов экономии начали сокращать персонал в Европе. Под первые увольнения пойдут 29 сотрудников, в том числе ключевые программные директора HBO Max.

«Дом Дракона»

HBO Max в ближайшее время, судя по всему, сосредоточится на производстве флагманских франшиз. В этом смысле боссы платформы должны быть довольны стартовыми показателями «Дома Дракона». Суммарная аудитория премьерной серии приквела «Игры престолов» составила 10 миллионов человек. С помощью SmartTV за событиями первого эпизода «Дома Дракона» наблюдали 2,6 миллиона домохозяйств. Это абсолютный рекорд для HBO Max. Компания отчиталась, что суммарные траты на продвижение «Дома Дракона» составили 100 млн долларов.

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Автор: Василий Гришин