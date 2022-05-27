Что происходит в прокате: в России любят триллеры о выживании, в США лидируют азиатские мультфильмы

Инструкции для россиян

Прошедшие два уик-энда подтвердили тренд, ярко проявившийся весной и летом этого года: в России повышенным спросом пользуются остросюжетные проекты о выживании персонажей в практически безнадежных условиях. За эти две недели появилось три дополнительных доказательства.

Во-первых, американский триллер «Вышка» стартовал по верхней границе сборов, заработав в премьерный уик-энд 27 млн рублей. Это лучшая стартовая касса для зарубежного игрового проекта с марта 2022 года. Позади остались премьерные сборы комедийного фэнтези «Всё везде и сразу» (26 млн рублей). За 11 дней проката триллер довел свою кассу до 67 млн рублей. Судя по всему, он станет вторым иностранным игровым проектом после ухода с рынка голливудских мейджоров, которому покорится планка в 100 млн рублей (после уже упомянутого «Всё везде и сразу»).

Во-вторых, следом за «Вышкой» в прокате появился акулий хоррор «Челюсти. Столкновение», в первый уик-энд заработав 20 млн рублей. Это больше стартовой кассы «Синей бездны» (19 млн рублей) и лишь немного уступает июльскому фильму ужасов «Открытое море: Монстр глубины» (24 млн рублей). Для дистрибьютора «Экспонента», специализирующегося на выпуске независимых хорроров, это самый успешный стартовый результат 2022 года.

В-третьих, не сдает позиций российский проект «Одна». Заработав 326 млн рублей, он стал самым кассовым отечественным игровым релизом 2022 года. Позади осталась фантастическая комедия «Артек. Большое путешествие» (323 млн рублей). Примечательно, что оба релиза выпустила компания «Наше кино». Общая выручка этого дистрибьютора в 2022 году составляет уже 1,2 млрд рублей. Это на 430% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как видим, уход мейджоров для некоторых российских прокатчиков обернулся существенным ростом показателей.

Легенды и жертвы

Другие проекты, вышедшие в августе, ничем не удивили. Очередной российский фантастический семейный проект «Легенды Орленка» за две недели собрал 34,5 млн рублей. Финальная касса картины, судя по всему, будет в районе 55 млн рублей. Хоррор «Дитя тьмы: Первая жертва» за 11 дней заработал 39 млн рублей, обогнав аналоги «Кукла. Последнее проклятие» (37 млн рублей) и «Последнее пришествие дьявола» (36 млн рублей). У хоррора имеются хорошие шансы преодолеть отметку в 50 млн рублей. Австралийское фэнтези «Русалка и дочь короля» не смогло привлечь внимание целевой аудитории, несмотря на звездный актерский состав, — за две недели фильм заработал 18 млн рублей.

Анимация снова в топе

Тем временем мультфильмы продолжают стабильно зарабатывать. Проект Nickelodeon «Пес-самурай и город кошек» в общей сложности собрал в нашей стране 153 млн рублей. Это больше финальной кассы предыдущей полнометражной анимации студии, выходившей в российский прокат (речь о мультфильме «Щенячий патруль в кино» с 147 млн рублей).

Немецкий мультфильм «Мия и я: Легенда Сентопии» собрал на старте 14 млн рублей, сработав на одном уровне с китайским проектом «Побег из космоса». Для дистрибьютора Ten Letters это лучший стартовый результат за весь трехлетний срок существования.

Драконы и другие звери в американском прокате

Бокс-офис США и мира по итогам минувшей недели возглавили два азиатских анимационных проекта. В Америке на вершину чарта взобралось аниме «Драконий жемчуг: Супер — супергерой». В первый уик-энд он собрал 15,8 млн долларов — это меньше, чем было у мультфильма «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (22,7 млн долларов). Однако с учетом дополнительного дня (проект появился в прокате в четверг, а не в традиционную для рынка Северной Америки пятницу) касса «Драконьего жемчуга» составляет 20,1 млн долларов, то есть разрыв с предыдущим японским суперхитом у новинки не так уж велик. За минувший уик-энд фильм пополнил свою копилку на 12 млн долларов еще на 31 территории.

Со второго места в американском чарте стартовал триллер «Зверь» — релиз Universal собрал 11,6 млн долларов. Это полностью совпадает с ожиданиями аналитиков, которые ориентировались в прогнозах на аналог «Капкан», заработавший в первый уик-энд 12 млн долларов. Еще 10,2 млн долларов фильму с Идрисом Эльбой в главной роли добавил зарубежный прокат.

Мультфильм «Новые боги: Ян Цзянь» заработал на родном рынке за выходные 19,9 млн долларов. Этого хватило для первой строчки международного чарта.

Брэд Питт и Том Круз продолжают собирать миллионы

Из долгожителей американского проката стоит выделить экшен «Быстрее пули». Фильм с Брэдом Питтом в главной роли за три недели собрал 69 млн долларов. С учетом зарубежных рынков касса боевика равна уже 150 млн долларов. Среди недавних приключенческих проектов со звездным кастом наиболее близкие результаты у «Затерянного города», который по итогам проката заработал 105 млн долларов в США и еще 85,5 млн долларов за рубежом.

Кроме того, «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли продолжает держаться молодцом в американском прокате. По итогам 13 недель фильм собрал на домашнем рынке уже 683,4 млн долларов и обошел финальную кассу кинокомикса «Мстители: Война бесконечности» (678 млн долларов).