Возвращение в агрессивной манере: что пишут критики про первую серию «Дома Дракона»

В это воскресенье выходит первый из череды спин-оффов «Игры престолов» — сериал-приквел «Дом Дракона», посвященный борьбе дома Таргариен за власть. С сегодняшнего дня журналисты, которым HBO заранее показал первые эпизоды, могут рассказывать о своих впечатлениях. Мы собрали самые яркие цитаты из их текстов.

О чем это?

Это приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 170 лет до оригинала. Сюжет посвящен правлению короля Визериса I и гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариен, которую назвали Танцем Драконов. Члены дома оставили Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, уже занятую враждующими королевствами. В сериале появятся династии Старк и Ланнистер.

А кто работал над сериалом?

В ролях — Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Эмма Д’Арси (принцесса Рейнира), Пэдди Консидайн (Визерис I Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Стив Туссэн (Корлис Веларион, десница Рейниры), Ив Бест (принцесса Рейнис Веларион) и Рис Иванс (Отто Хайтауэр). Здесь мы собирали подробный справочник по актерам из сериала.

Шоураннерами стали Райан Кондал, соавтор сериала «Колония» и «Рэмпейджа» с Дуэйном Джонсоном, и Мигель Сапочник, снявший несколько серий «Игры престолов», включая «Битву бастардов» и «Ветра зимы» из шестого сезона. Музыку написал композитор «Игры престолов» Рамин Джавади.

И что пишут критики?

Если вы пришли в «Дом Дракона» ради захватывающего зрелища или неожиданных предательств, таких как эпизод «Игры престолов» с Красной свадьбой, то первые шесть эпизодов могут вас разочаровать. Если вы стали поклонником оригинального сериала из-за любви к романам Мартина и продуманным персонажам, то, возможно, вы отнесетесь к этому шоу более благосклонно. Это вроде бы тот же самый Вестерос, но его декорации изменены достаточно, чтобы мы поняли, что это все-таки другая эпоха. Мэтт Смит, кстати, здесь шикарный и крадет почти каждую сцену своими колкими репликами. Рон Хиллард Discussing Film

Создатели «Дома Дракона» возвращают нас к той самой «невероятной женской силе», которой обладали Дейенерис, Арья или Серсея. Но приквел, к сожалению, меркнет в сравнении с новаторской «Игрой престолов». Это связано с тем, насколько абсурдно выглядят Рейнира и Деймон в этих платиновых париках. То, что хорошо смотрелось на Эмилии Кларк, оказалось, идет не всем. И, несмотря на все кровопролитие, клан Таргариен кажется не таким беспощадным (и лишенным юмора), а эпизоды не заканчиваются шокирующими клиффхэнгерами прошлых лет. Тельма Адамс The Wrap

Приквелы — это сложно, потому что их создатели должны постараться если не выйти из тени оригинала, то хотя бы попробовать не померкнуть на его фоне. «Дому Дракона» это не очень удалось. Ему не хватило мелких интриг, которые «Игре престолов» обеспечил Мизинец, нет таких откровенных разговоров, которые были у Ланнистеров, и нет ни одного персонажа, который мог бы потягаться с Тирионом, хотя принц Деймон в исполнении Мэтта Смита очень хорош. Тут слишком много времени тратят на встречи и болтовню о наследниках. Пока что первым эпизодам не хватило глубины, но я думаю, что сериалу еще есть чем нас удивить. Джон Нагент Empire



«Дом Дракона» выглядит фантастически и динамично, особенно на фоне провального финала «Престолов». Здесь есть и кровавые побоища, и смерти, и совет короля, наполненный корыстными придурками, и оргии в борделях. Все как в эпоху расцвета оригинального сериала. Люси Мэнгэн The Guardian



В самом начале визуальные эффекты грандиознее, чем в «Игре престолов», так что все, кого впечатлило трио драконов Дейенерис Таргариен, будут в восторге. Насилие здесь выглядит еще более пугающим, а идея сосредоточиться только на одной семье делает сериал не повторяющим «Престолы» точь-в-точь. Именно в этом его преимущество. А еще в инклюзивности кастинга. Дэниел Д'Аддарио Variety



Сериал оправдал все возложенные на него надежды, и создатели сделали это в очень агрессивной манере: с сексом, насилием и политическими играми. В «Игре престолов» никто не был в безопасности, и тот шоковый эффект невозможно повторить сегодня, зрители стали слишком закаленными. Но спин-офф повторил всю жестокость, поэтому в фильме кровь течет ручьями, а кости трещат. Хайде Рампетцрайтер Die Presse



Приквел снят на уровне оригинального сериала. Да, к сожалению, это ниже стандартов первых сезонов, которые снимались близко к тексту романов Мартина, хотя вряд ли кто-то всерьез надеялся, что та планка достижима. Но хорошая новость: «Дом Дракона» точно лучше последнего сезона, прямолинейного и схематичного. Не полноценная замена и явно не преемник «Игры престолов», а скорее, утешительное времяпрепровождение для тех, кто с ностальгией вспоминает времена, когда не было темы острее, умер на самом деле Джон Сноу или нет. Николай Корнацкий Ведомости

