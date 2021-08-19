Фандорин начинает расследование: в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Азазель»

Плюс Студия объявляет о завершении съемок сериала «Азазель» по бестселлеру Бориса Акунина. Начинающий сыщик живет в альтернативном 2023 году, вести расследование ему помогают современные технологии и робототехника. При этом в России все еще монархический строй, поскольку единственная революция, которую пережила страна, — технологическая. Кинопоиск рассказывает о проекте.

О чем сериал и кто над ним работал?

Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер, стреляет себе в висок в центре Петрограда на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Фандорин подозревает, что дело сложнее, чем кажется, и берется за свое первое серьезное расследование.

Шоураннером проекта выступает Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), режиссером — Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»). Над сценарием работали дебютанты — выпускники режиссерского факультета ВГИКа Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод», «Чиновница»). Оператор-постановщик — Николай Богачев («Пищеблок», «Метод 2»). Продюсеры сериала — Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Михаил Китаев.

В сериале также снимаются Мила Ершова («Трудные подростки»), Александр Семчев («Годунов»), Милена Радулович («Балканский рубеж»), Артем Быстров («Дурак»), Григорий Верник («Жиза»). Имя исполнителя роли Эраста Фандорина объявят отдельно.

Максим Матвеев Милена Радулович Максим Матвеев Максим Матвеев

А что интересного рассказывают создатели и каст о проекте?

Александра Ремизова Шоураннер

Про приключения Эраста Фандорина написано 16 книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но невозможно просто перенести сюжет в настоящее время: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных декорациях. И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид фандоринского мира и настоящего времени — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какой была бы страна. Мы показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась.

Ольга Филипук Продюсер

В феврале 2023 года первой фандоринской книге «Азазель» исполнится 25 лет. За это время герой, появившийся на ее страницах, стал одним из самых узнаваемых персонажей и ярким брендом российской литературы со своим фандомом, который объединяет несколько поколений. Это умный, амбициозный, пассионарный, принципиальный и честный человек — такой образ актуален в любые времена. Перемещая его из XIX века в альтернативную современную реальность, мы перезапускаем приключения Фандорина. За новой историей сыщика будет интересно следить и тем, кто соскучился по книгам Бориса Акунина, и тем, кто только знакомится с этой детективной вселенной.

Евгений Стычкин Играет премьер-министра Дмитрия Орлова

На мой взгляд, при создании проекта по мотивам романа, особенно очень знаменитого детективного романа, важно сделать так, чтобы зритель получил удовольствие от знакомых героев и ситуаций, но при этом смог удивиться, озадачиться или испугаться, наблюдая за новыми персонажами и сюжетными поворотами. Это позволит быть, скажем так, детективно ошеломленными даже тем, кто прекрасно знает содержание книги. В этом смысле сериал «Азазель» — абсолютно самостоятельное произведение. Моего героя — премьер-министра Орлова — не было в оригинальном сюжете. Если коротко, Орлов — человек системы. Но он не имеет прототипов ни в истории, ни в современном мире.

Максим Матвеев Играет царя Николая III

Мы говорим о том, что действие сериала происходит в альтернативной истории, но в таких проектах зритель обычно ищет параллели, чтобы соотнести происходящее на экране с тем, как события развивались на самом деле. Император Николай III в сериале «Азазель» — это собирательный образ, который вобрал в себя отличительные черты многих российских и зарубежных исторических личностей. С нашим царем их сближают воспитание, характер, особенности жизни и взаимоотношений с окружающим миром. Я думаю, конкретные ассоциации с некоторыми персонами возникнут сразу, но окончательный ответ на вопрос о том, каким будет этот правитель, мы дадим в момент премьеры.

Мила Ершова Играет Лизу

Моя героиня Лиза, в которую влюблен Фандорин, на меня не похожа. Я, скорее, интроверт, особенно с новыми людьми, а она открытая и общительная. Лиза выросла в аристократической семье и получила соответствующее воспитание и образование, у нее прекрасно сложенная жизнь, и умом она понимает все это, но все равно чувствует себя не на своем месте. Моя героиня жаждет перемен и приключений, поэтому ей так интересен Фандорин: он из другого мира, из другого сословия, экстраординарный, умный, жадный до жизни. Лизу тянет к нему, хоть она и состоит в отношениях (что является препятствием для них обоих). Эраст появляется в ее жизни в тот момент, когда она задумывается о том, чего хочет на самом деле, и Лиза наконец начинает следовать своим собственным желаниям.

Проект выйдет эксклюзивно на Кинопоиске в осенне-зимнем сезоне 2022–2023.