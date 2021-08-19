Фандорин начинает расследование: в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Азазель»

Плюс Студия объявляет о завершении съемок сериала «Азазель» по бестселлеру Бориса Акунина. Начинающий сыщик живет в альтернативном 2023 году, вести расследование ему помогают современные технологии и робототехника. При этом в России все еще монархический строй, поскольку единственная революция, которую пережила страна, — технологическая. Кинопоиск рассказывает о проекте.
О чем сериал и кто над ним работал?
Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер, стреляет себе в висок в центре Петрограда на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Фандорин подозревает, что дело сложнее, чем кажется, и берется за свое первое серьезное расследование.
Шоураннером проекта выступает Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент»), режиссером — Нурбек Эген («Алиби», «Шерлок в России»). Над сценарием работали дебютанты — выпускники режиссерского факультета ВГИКа Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод», «Чиновница»). Оператор-постановщик — Николай Богачев («Пищеблок», «Метод 2»). Продюсеры сериала — Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук, Михаил Китаев.
В сериале также снимаются Мила Ершова («Трудные подростки»), Александр Семчев («Годунов»), Милена Радулович («Балканский рубеж»), Артем Быстров («Дурак»), Григорий Верник («Жиза»). Имя исполнителя роли Эраста Фандорина объявят отдельно.
А что интересного рассказывают создатели и каст о проекте?
Александра Ремизова
Шоураннер
Про приключения Эраста Фандорина написано 16 книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать еще одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но невозможно просто перенести сюжет в настоящее время: все-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных декорациях. И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид фандоринского мира и настоящего времени — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какой была бы страна. Мы показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась.
Ольга Филипук
Продюсер
В феврале 2023 года первой фандоринской книге «Азазель» исполнится 25 лет. За это время герой, появившийся на ее страницах, стал одним из самых узнаваемых персонажей и ярким брендом российской литературы со своим фандомом, который объединяет несколько поколений. Это умный, амбициозный, пассионарный, принципиальный и честный человек — такой образ актуален в любые времена. Перемещая его из XIX века в альтернативную современную реальность, мы перезапускаем приключения Фандорина. За новой историей сыщика будет интересно следить и тем, кто соскучился по книгам Бориса Акунина, и тем, кто только знакомится с этой детективной вселенной.
Евгений Стычкин
Играет премьер-министра Дмитрия Орлова
На мой взгляд, при создании проекта по мотивам романа, особенно очень знаменитого детективного романа, важно сделать так, чтобы зритель получил удовольствие от знакомых героев и ситуаций, но при этом смог удивиться, озадачиться или испугаться, наблюдая за новыми персонажами и сюжетными поворотами. Это позволит быть, скажем так, детективно ошеломленными даже тем, кто прекрасно знает содержание книги. В этом смысле сериал «Азазель» — абсолютно самостоятельное произведение. Моего героя — премьер-министра Орлова — не было в оригинальном сюжете. Если коротко, Орлов — человек системы. Но он не имеет прототипов ни в истории, ни в современном мире.
Максим Матвеев
Играет царя Николая III
Мы говорим о том, что действие сериала происходит в альтернативной истории, но в таких проектах зритель обычно ищет параллели, чтобы соотнести происходящее на экране с тем, как события развивались на самом деле. Император Николай III в сериале «Азазель» — это собирательный образ, который вобрал в себя отличительные черты многих российских и зарубежных исторических личностей. С нашим царем их сближают воспитание, характер, особенности жизни и взаимоотношений с окружающим миром. Я думаю, конкретные ассоциации с некоторыми персонами возникнут сразу, но окончательный ответ на вопрос о том, каким будет этот правитель, мы дадим в момент премьеры.
Мила Ершова
Играет Лизу
Моя героиня Лиза, в которую влюблен Фандорин, на меня не похожа. Я, скорее, интроверт, особенно с новыми людьми, а она открытая и общительная. Лиза выросла в аристократической семье и получила соответствующее воспитание и образование, у нее прекрасно сложенная жизнь, и умом она понимает все это, но все равно чувствует себя не на своем месте. Моя героиня жаждет перемен и приключений, поэтому ей так интересен Фандорин: он из другого мира, из другого сословия, экстраординарный, умный, жадный до жизни. Лизу тянет к нему, хоть она и состоит в отношениях (что является препятствием для них обоих). Эраст появляется в ее жизни в тот момент, когда она задумывается о том, чего хочет на самом деле, и Лиза наконец начинает следовать своим собственным желаниям.
Проект выйдет эксклюзивно на Кинопоиске в осенне-зимнем сезоне 2022–2023.
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