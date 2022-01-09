Кто есть кто в фильме «Майор Гром: Трудное детство»? Показываем на постерах!

Кинопоиск и компания BUBBLE Studios показали новые персонажные постеры предстоящего фильма «Майор Гром: Трудное детство». Действие приквела разворачивается за 20 лет до начала событий «Чумного доктора» в альтернативном Санкт-Петербурге. Презентация прошла 13 августа на фестивале поп-культуры BUBBLE Weekend на Плюс Даче в Парке Горького. Ранее свои постеры получили главные герои приквела — молодой Игорь Гром (Кай Гетц) и его отец Константин (Сергей Марин). Мы рассказываем про остальных героев истории.

Кто кого играет?

Алексей Ведерников (Федор Прокопенко в молодости)

Будущий начальник полиции Петербурга, а за 20 лет до этого — напарник и друг Константина Грома, вместе с которым они день и ночь ловят воров, убийц, наркоторговцев.

Лучший друг Игоря Грома. Гром-старший просит сына с ним не общаться из-за его ненадежности: это тот самый парень со двора, который всегда предлагает сомнительную идею, звучащую вроде бы безобидно и заманчиво.

Полицейский из отдела Константина Грома, который работает под прикрытием, поэтому и выглядит соответствующе: пиджак, рубашка и галстук не по форме и две «беретты» вместо табельного на поясе.

Жесткая и властная начальница полиции Санкт-Петербурга. Она беспощадна не только к преступникам, но и к своим сотрудникам. С Громом-старшим найти общий язык она и не пытается, поэтому разговоры с ним часто проходят на повышенных тонах.

Что актеры и режиссер рассказывают о героях?

Олег Трофим Режиссер

Две наши истории — «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Трудное детство» — разделяет 20 лет. Эта дистанция даёт интересный эффект: наши герои, конечно же, отличаются от тех, которых мы уже видели, но при этом остаются узнаваемыми. Мы расскажем, каким был Фёдор Прокопенко до того, как стал генерал-полковником, и каким подростком был Бустер Игнат. Изначально мы взяли Прокопенко из комикс-вселенной «Майора Грома», там можно найти истоки его характера, но в «Трудном детстве» мы во многом отталкивались от образа, созданного Алексеем Маклаковым в основном фильме. А вот Игната мы придумали, когда писали сценарий «Чумного Доктора», поэтому образ этого героя полностью рождался из его «взрослой» версии. Кроме того, мы представляем новых персонажей — начальницу полиции Хмурову, которая не ладит с Константином Громом, а также его коллегу, полицейского под прикрытием Смирнова.

Алексей Ведерников

Моего героя лучше всего характеризует пословица «в тихом омуте черти водятся». На первый взгляд, Прокопенко — тихий семейный человек, при этом он всегда готов прыгнуть на мотоцикл и рвануть на помощь Константину Грому, поддержать его в любой передряге. Прокопенко — единственный человек, которого Гром боится потерять. Он надежный напарник в работе и отличный друг. Благодаря Прокопенко Грому удается сохранять связь с тем миром, где ему нужно просто жить и быть отцом для маленького Игоря, а не бороться с преступностью. Тандем Грома и Прокопенко можно назвать так: «крутой коп» и «типа крутой коп».

Владимир Яганов

Я пять или шесть раз пересматривал фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», чтобы понять, кто такой Игнат и как он живет. Думал, стоит ли добавлять своему Игнату какие-то фишки, но понял, что в его взрослой версии уже все есть: он клевый и жизнерадостный, ценит дружбу и никогда не отчаивается. Мы во многом похожи по характеру и принципам. Как и Игнат, я стараюсь радоваться каждому моменту и каждому шансу, который предлагает жизнь. Отличаемся мы только тем, что у меня, к сожалению, нет такого доброго, честного и справедливого друга, как Игорь Гром. Но я уверен, все впереди.

Даниил Воробьев

У моего героя — опасная миссия, он работает под прикрытием. Я бы сравнил его с Кэлвином Кэнди, героем ДиКаприо из фильма «Джанго освобожденный», если бы тот побывал в атмосфере «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», но сумел выбраться и адаптироваться к жизни в социуме. Он руководствуется таким принципом: «Если ты решил жить в нищете, то я не планирую».

Ирина Розанова

Фильм «Майор Гром: Трудное детство» создает команда молодых и талантливых людей, которые горят тем, что делают, и мне повезло оказаться вместе с ними на площадке. Моя героиня Елена Хмурова — сильная женщина, которая одинаково строго относится ко всем, с кем работает. Константин Гром — не исключение, им редко удается найти компромисс. Я принимала активное участие в работе над образом Елены, придумывала черты её характера и внешний вид, поэтому у нас с ней много общего.

Фильм «Майор Гром: Трудное детство» выйдет на Кинопоиске в 2023 году. Производством картины занимаются Плюс Студия и Bubble Studios.