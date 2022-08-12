Рик и Морти снова с нами, а Эндрю Скотт возвращается в Средневековье: 10 лучших трейлеров недели

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Второй сезон «Контейнера»

В новом сезоне хита Start Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка и должна оставить его в клинике. За время жизни в доме заказчиков она хорошо изучила их поведение. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за дочь Аню (Маша Лобанова), которая оборвала контакты, узнав, что та, кого она считала сестрой, на самом деле ее мать.

Премьера второго сезона состоится в рамках 44-го Московского кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября, а на Start шоу появится 8 сентября. «Контейнер» — первый российский сериал, попавший в категорию Originals стриминга Apple TV+.

«Треугольник печали»

Новая работа Рубена Эстлунда («Квадрат»), «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2022 года. После крушения яхты посреди океана пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица оказываются на необитаемом острове. Фильм должен выйти до конца года в российском прокате.

Шестой сезон «Рика и Морти»



Продолжение научно-фантастического мультсериала Джастина Ройланда и Дэна Хармона. В трейлере показаны отрывки предстоящих приключений гениального деда и его трусливого внука.

Премьера — 4 сентября на HBO Max

«Горемыки»

История о трех куклах в коммунальной квартире, которые, решая бытовые конфликты, оказываются втянуты в абсурдные ситуации: инопланетное вторжение, соперничество с древним египетским богом, полет в космос, побег из загробного мира и даже арест настоящего Деда Мороза.

Премьера — 16 сентября на Premier и 2х2.

«Кэтрин по прозвищу Птичка»

Новый фильм от Лины Данэм («Девочки») — средневековое приключение дочери лорда, которая не хочет выходить замуж по желанию отца. В главных ролях — Белла Рэмси и Эндрю Скотт. Адаптация одноименного бестселлера Карен Кушман.

Премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто, а на Prime Video он появится 23 сентября.

«Опасные связи»

Еще одна экранизация одноименного романа Пьера Шодерло де Лакло. История маркизы де Мертей и виконта де Вальмона — двух молодых любовников, выросших в трущобах Парижа и добравшихся до вершин французской аристократии.

Премьера — 6 ноября на Starz.

«Мо»

Новый телевизионный проект Мохаммеда Амера и Рами Юссефа, создателей сериала «Рами» студии A24. По сюжету палестинский беженец Мо пытается привыкнуть к жизни в Америке, но чувствует, что застрял между двумя культурами.

Премьера — 24 августа на Netflix.

«Человек-бензопила»

Аниме-сериал обладателя престижной премии Харви в категории «Лучшая манга». Действие происходит в населенном демонами мире и вращается вокруг парня по имени Дэндзи, которой убивает потусторонних существ, чтобы расплатиться с долгами. Однажды герой погибает, но его возвращает к жизни необычный питомец Потита. Животное вселяется в нового хозяина, и теперь Дэндзи может превращать свои конечности в бензопилы и убивать демонов еще эффективней. За экранизацию отвечает студия MAPPA.

«Сеульский драйв»

Приключенческое ретро из Кореи. 1988 год, страна готовится к проведению Олимпиады. На фоне подготовки к мероприятию разворачивается операция по поимке отмывающих деньги преступников, ключевую роль в которой сыграет группа лихих молодых гонщиков.

Премьера — 26 августа на Netflix.

«Киллер: хранитель»

Криминальный боевик про невозмутимого киллера в исполнении Чан Хёка, который берется вызволять из проблем несовершеннолетнюю дочь подруги жены. По неопытности девочка связалась не с теми людьми, и вот уже Хек методично уничтожает в Корее не только организованную преступность, но и русскую мафию. Режиссер — Чхве Джэ-хун («Мастер меча»).