«То ли смеяться, то ли кричать»: что критики пишут про «Тела, тела, тела» — ужастик А24 с Питом Дэвидсоном

Главный поставщик затейливых хорроров, студия A24 выпустила 5 августа фильм «Тела, тела, тела» о группе богатой молодежи, которая планирует устроить вечеринку в отдаленном особняке. На Metacritic отзывы журналистов в основном положительные (68%), а вот оценка пользователей не дотянула даже до 2,5. Пересказываем самые содержательные отзывы критиков о комедийном слэшере.

О чем фильм и кто над ним работал?

Би (Мария Бакалова из второго «Бората») отправляется со своей богатой подругой Софи (Амандла Стенберг) на вечеринку в особняк, принадлежащий другу детства Софи, Дэвиду (Пит Дэвидсон). Среди гостей чувствуется напряжение, потому что Софи после рехаба удалилась из группового чата. Выпив и поплясав, приятели начинает играть в игру «Тела, тела, тела»: все прячутся в темноте, пока анонимный «маньяк» не убьет понарошку кого-нибудь из участников, а затем все пытаются раскрыть преступление. Все заканчивается ссорой, после которой Би находит одного из молодых людей на улице с перерезанным горлом.

Это вторая режиссерская работа голландской актрисы Халины Рейн. Ее дебютный фильм «Инстинкт» о неподобающих отношениях между психотерапевтом и преступником был выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». В нем Рейн показала, что умеет тщательно исследовать закоулки человеческого характера, и продолжает заниматься тем же в «Телах». Сара ДеЛаппе, чья пьеса «Волки» стала финалистом Пулитцеровской премии в 2017 году, написала сценарий «Тела, тела, тела» по рассказу Кристен Рупениан «Кошатник». Премьера фильма состоялась в марте 2022 года на фестивале South by Southwest (SWSX), а цифровой релиз ожидается 28 октября.

И за что хвалят?

Многие критики считают, что это идеальный, с очень ядовитыми шутками, портрет поколения соцсетей. «Этот веселый и одновременно мрачный фильм обязательно стоит посмотреть тем, кто ценит новаторский подход к ужасам и комедиям», — советует Алехандра Мартинез из We Got This Covered.

«Создатели умело сочетают драму, отличный юмор и ужас человеческих эмоций. Здесь умелый баланс смеха с ужасом, который не отклоняется ни в один из жанров. В фильме много длинных дублей, поэтому сразу считывается театральное прошлое Халины Рейн, а актерский ансамбль просто блистает. Любимец фанатов SNL Пит Дэвидсон играет факбоя, и весь его образ строится на том, чтобы выглядеть как человек, который постоянно с кем-то трахается. Выглядит забавно!» — пишет Мэрайя Э. Гейтс из Playlist.

Амандла Стенберг, Мария Бакалова, Пит Дэвидсон и Рэйчел Сеннотт

Марк Кайзер из AV Club отмечает, что многие сцены в фильме достаточно хаотичные, но «зрителя всегда ожидают какой-то сюрприз или колкая реплика в диалоге, которая все компенсирует». Несмотря на то, что в фильме много крови и мерзких убийств, Рейн не позиционирует это как фильм ужасов.

Джонни Олексински из New York Post считает, что режиссер перезагрузила жанр хорроров в помещении, который застрял вместе с «Криком» в 1996 году, и очень хвалит каст: «Конечно, „Тела, тела, тела“ — незначительный фильм с не самой сильной кульминацией. Вам не будет на нем страшно, так же как на „Ведьме“ все той же А24, но создатели к этому и не стремятся. Его главное преимущество — актерский состав. Дэвидсон играет сардоническую версию самого себя, а у Бакаловой очень интересный и тонкий персонаж. Рэйчел Сеннотт вообще крадет каждую сцену, ее героиня потрясающая!»

А ругают?

K. Остин Коллинз из Rolling Stone, наоборот, жалуется, что жанровая неопределенность идет фильму во вред: «Кино по идее должно выглядеть слэшером, но оно недостаточно безрассудное, а попытка встроить сюда еще и драматическую предысторию и вовсе проваливается. На комедию это тоже не тянет, здесь есть всего две шутки, от которых вас начинает тошнить. Напряженным его также не назовешь. Смотрится он очень тяжело и странно, одно сплошное разочарование».

Рэйчел Сеннотт

«Рейн попыталась сделать нечто амбициозное, то ли нигилистическое развлечение для толпы, то ли цинично брошенное заявление о поколении. Она попыталась снять умную, хитрую жанровую картину, от которой вы должны то ли смеяться, то ли кричать, но это оказалось для нее слишком сложной задачей. От фильмов А24 ждешь большей кинематографической смекалки, но она здесь проявляется только в паре интересно смонтированных эпизодов», — заключает Джастин Чан из Los Angeles Times.