44-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

Московский международный кинофестиваль назвал девять фильмов основной программы 44-го смотра. В рамках конкурса будет показано кино из России, Румынии, Перу и Китая.

Фильмом открытия станет «Сердце пармы» Антона Мегердичева («Движение вверх») по книге Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Пищеблок») с Александром Кузнецовым в главной роли. Закроет фестиваль триллер «Решение уйти» Пак Чхан-ука («Олдбой») о расследовании в горной южнокорейской деревне. Картина выйдет в российский прокат 29 сентября.

Также пройдут конкурсы документального, короткометражного кино, а нововведением этого фестиваля станет новая конкурсная программа «Русские премьеры». В последней — «Кэт» Бориса Акопова (мы уже успели поговорить о проекте с режиссером) и «Похожий человек» Семена Серзина («Человек из Подольска»).

«Усекновение»

Основной конкурс

Жюри возглавит режиссер, актер и продюсер Евгений Миронов. Также в его составе — продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян из Армении и кинорежиссер Андрей Кравчук.

Смотр пройдет с 26 августа по 2 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».