44-й Московский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

Московский международный кинофестиваль назвал девять фильмов основной программы 44-го смотра. В рамках конкурса будет показано кино из России, Румынии, Перу и Китая.
Фильмом открытия станет «Сердце пармы» Антона Мегердичева («Движение вверх») по книге Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Пищеблок») с Александром Кузнецовым в главной роли. Закроет фестиваль триллер «Решение уйти» Пак Чхан-ука («Олдбой») о расследовании в горной южнокорейской деревне. Картина выйдет в российский прокат 29 сентября.
Также пройдут конкурсы документального, короткометражного кино, а нововведением этого фестиваля станет новая конкурсная программа «Русские премьеры». В последней — «Кэт» Бориса Акопова (мы уже успели поговорить о проекте с режиссером) и «Похожий человек» Семена Серзина («Человек из Подольска»).
Основной конкурс
- «Глас вопиющего в пустыне», реж. Киприан Мега (Румыния)
- «Огород», реж. Лариса Садилова (Россия)
- «Мария. Ангел океана», реж. Аруна Джаявардана (Шри-Ланка)
- «Путешествие Масторны», реж. Чань Мин Чжи Ляо (Китай)
- «Молодость», реж. Дмитрий Давыдов (Россия)
- «Усекновение», реж. Синиша Цветич (Сербия)
- «Надежда», реж. Умит Керекен (Словения, Германия, Турция)
- «Ульи», реж. Луис Басурто (Перу)
- «Верблюжья дуга», реж. Виталий Суслин (Россия)
Жюри возглавит режиссер, актер и продюсер Евгений Миронов. Также в его составе — продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян из Армении и кинорежиссер Андрей Кравчук.
Смотр пройдет с 26 августа по 2 сентября в московском кинотеатре «Октябрь».
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