Российские кинотеатры пробуют серые схемы

Прошедшие две недели в российском прокате запомнятся не кассовыми сборами, а попыткой крупнейшей киносети страны — «Синема парк» и «Формула кино» — легализовать показ студийных голливудских фильмов. С 1 августа эта сеть планировала запустить «кинопродукт», состоящий из двух фильмов по одной цене. По задумке менеджеров зритель должен приобрести билет на российский релиз, имеющий прокатное удостоверение — например, на мультфильм «Кощей. Похититель невест». Однако в рамках так называемого предсеансового обслуживания ему «бесплатно» показывают голливудский хит — например, анимационный проект «Миньоны: Грювитация» студии Universal, объявившей о закрытии своего московского офиса.

Насколько рабочей была бы эта схема в конкретной киносети, проверить пока не получится. В тот же день совет директоров компании отказался от затеи с «кинопродуктом», сославшись на его сомнительную законность. Однако сети поменьше и независимые кинотеатры в регионах уже несколько недель анонсируют подобные сдвоенные кинопоказы в своих соцсетях или прибегают к менее изощренным хитростям, которые фиксирует статистика. Удивительное дело: два последних уик-энда подряд лучшим по средней посещаемости и наработке на сеанс релизом в стране становился блокбастер Marvel 2017 года «Тор: Рагнарёк». И это притом что прокатчик Disney официально ушел из России и никак не мог выдать цифровые ключи на показ этого фильма (старым фильмам также нужно их продлевать). Понятно, что вместо третьего «Тора» в кинотеатрах показывают свежий кинокомикс «Тор: Любовь и гром», а «Рагнарёк» демонстраторам нужен лишь по той причине, что у него имеется прокатка.

У мультфильма Nickelodeon нет конкурентов

Тем временем в официальном российском прокате все по-прежнему грустно. Минувший уик-энд обновил антирекорд сборов 2022 года: общая касса всех фильмов, которые легально показывают в кинотеатрах, составила 114 млн рублей. На вершине три недели подряд находится мультфильм Nickelodeon «Пес-самурай и город кошек». Его общая касса составляет 116 млн рублей. Скорее всего, к финалу проката «Псу-самураю» удастся повторить сборы предыдущей анимационной работы Nickelodeon — «Щенячий патруль в кино» (147 млн рублей).

Полноценно конкурировать с американским мультфильмом оказался не в состоянии российский патриотический семейный проект «Нахимовцы». Драма взросления за два уик-энда заработала 42 млн рублей. Финальные сборы здесь будут на уровне еще одного патриотического проекта «Каропроката», выходившего в 2022 году, — фильма «Аманат» (51 млн рублей).

У хорроров все стабильно

Из новинок можно отметить хоррор «Клаустрофобы. Долина дьявола». Американский независимый ужастик, не имеющий никакого отношения к дилогии Sony, заработал за две недели 37 млн рублей. Он выступил на уровне еще одного хоррора, использующего в своей локализации отсылку к популярной серии фильмов. Речь о мексиканской картине «Кукла. Последнее проклятие» (36 млн рублей).

Вообще, аудитория независимых фильмов ужасов — одна из самых стабильных. Она продолжает исправно ходить на любимый жанр в кино. Еще одно подтверждение — австралийский акулий хоррор «Открытое море. Монстр глубины», который за четыре недели проката довел свою кассу до 70 млн рублей. Это делает его самым кассовым независимым ужастиком в России в 2022 году.

Импортозамещение по-французски

В прокат также исправно продолжают выходить французские комедии, однако их аудитория как раз стабильностью не отличается. Фильм Оливье Барру «Не звезди!» в своей нише выступил более или менее достойно, заработав за две недели 18 млн рублей. Это превосходит кассу «Красавчика со стажем» (17 млн рублей). А вот фильм Мишеля Хазанавичуса «Убойный монтаж» шел в пустых залах: за первый уик-энд зомби-комедия собрала 3,9 млн рублей, отметившись самой низкой средней посещаемостью на сеанс (4 человека).

Брэд Питт против DC

В США свои чередом идет летний сезон блокбастеров. Две недели назад в прокат вышли «Суперпитомцы» — анимационный проект Warner Bros. из вселенной кинокомиксов DC. Новинка не сумела оправдать ожиданий рынка. Мультфильм стартовал со скромных 23 млн долларов (меньше, чем у анимационных «Плохих парней», которые в первый уик-энд собрали 24 млн долларов), а неделю спустя потеряла почти 52% стартовой кассы. Всего на счету у «Суперпитомцев» 45,1 млн долларов в США и 38,1 млн долларов на зарубежных рынках. Могло быть и лучше.

Главной новинкой минувшего уик-энда в Штатах стал комедийный экшен «Быстрее пули». Картина Sony с Брэдом Питтом в главной роли в премьерные выходные заработала 30,1 млн долларов, превзойдя стартовые цифры сиквела «Отряда самоубийц» (26,2 млн долларов), но не добравшись до цифр «Однажды в… Голливуде» (41,1 млн долларов). Примечательно, что 40% зрителей картины были старше 35 лет. С учетом сборов за рубежом касса проекта с бюджетом в 90 млн долларов составляет 62,5 млн долларов.

Китай взлетает

Впрочем, главные события в международном прокате в конце июля и в начале августе происходили в Китае. Там, кажется, кинотеатры полностью оправились от очередной вспышки ковида. В итоге именно китайский фильм две недели подряд возглавляет международный бокс-офис. Это фантастический проект «Лунный человек» о космонавте, выживающем в компании кенгуру на лунной станции после гибели Земли. Фильм заработал 297 млн долларов — пока это десятый результат по мировым сборам в 2022 году между «Анчартед: На картах не значится» (401,7 млн долларов) и «Элвисом» (251,4 млн долларов).