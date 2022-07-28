9 лучших трейлеров недели: Колин Фаррелл кормит ослика, а Диего Луна возвращается в «Звездные войны»

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«Андор»

Сериал по вселенной «Звездных войн» и приквел «Изгоя-один». Действие разворачивается за пять лет до событий фильма, в тот период, когда Кассиан Андор (Диего Луна) становится повстанцем. В «Изгое-один» он пожертвовал собой, чтобы передать планы «Звезды смерти» принцессе Лее. Шоураннер проекта — Тони Гилрой, написавший «Изгоя-один». В «Андоре» также играет Стеллан Скарсгард. Его героя зовут Лютен, и он будет помогать Андору стать повстанцем.

«Банши Инишира»

Колин Фаррелл и Брендан Глисон вновь играют у Мартина МакДоны спустя 15 лет после «Залечь на дно в Брюгге». «Банши Инишира» — драма про двух давних друзей. Между ними возникает конфликт, когда один из друзей внезапно решает прервать отношения. Это приводит к тревожным последствиям для обоих героев. Фильм вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля.

«Кэт»

Второй фильм призера «Кинотавра» Бориса Акопова («Бык»). Эскортница становится матерью, и перед ней встает выбор — вернуться в профессию или выбрать материнство. В главной роли — дебютантка Анастасия Кувшинова. Что режиссер рассказал Кинопоиску о своей второй картине, читайте тут.

«Я был там»

Триллер с Джорджем Маккэем («1917») и Хью Бонневиллем («Аббатство Даунтон»). Молодой художник граффити раскрывает тайну, из-за которой в опасности оказываются все его близкие. Режиссер — Бабак Анвари («Земля монстров»).

«Корабль в Пусан»

Криминальный боевик с элементами хоррора, участник секции «Полуночное безумие» грядущего фестиваля в Торонто. На Филиппинах арестовывают банду корейских преступников и на грузовом судне конвоируют в пусанский порт. В дороге бандиты устраивают бунт, но вскоре сталкиваются с чем-то ужасным. В главной роли — Со Ин-гук («Дерзкое ограбление»).

«Киберпанк: Бегущие по краю», 1-й сезон

Аниме-сериал по мотивам популярной видеоигры «Cyberpunk 2077». Действие происходит в мире будущего, где люди модифицируют свои тела, заменяя органы высокотехнологичными протезами. Главный герой, уличная шпана, соглашается стать наемником, так называемым бегущим по краю. Режиссером сериала выступил Хироюки Имаиси («Гуррен-Лаганн»).

«Новые боги: Ян Цзянь»

Второй мультфильм молодой анимационной студии Light Chaser Animation. Проект основан на китайской мифологии, действие происходит полторы тысячи лет спустя после войны богов. Божество Эрлан живет как обычный смертный и занимается мирскими делами. Однажды он за награду соглашается выследить и поймать загадочного молодого человека.

«Великолепный»

Малобюджетный хоррор, где почти все действие происходит в общественном туалете. После разрыва с девушкой главный герой (Райан Квантен) отправляется в путь. В дороге он останавливается в специальном месте для отдыха, где в туалете сталкивается с неведомым. Голос из соседней кабинки (Дж. К. Симмонс) представляется божеством и велит парню совершить непотребства с дырой в перегородке, иначе он разрушит весь мир.

«Оккультные истории»

Хоррор-альманах из Гонконга. Три страшные истории, основанные, как утверждают авторы, на реальных событиях и городских легендах. Сюжеты — пожар в коммерческом здании, который произошел 20 лет назад, узкий лестничный пролет, где обитает нечто сверхъестественное, и популярная певица, которой кажется, что за ней постоянно кто-то следит.