Девять драконов и координатор интимных сцен. Что мы узнали из выпуска Empire о «Доме Дракона»?

Новый номер журнала Empire посвящен «Дому Дракона» — амбициозному спин-оффу «Игры престолов». Действие сериала разворачивается примерно за 170 лет до событий оригинала, во время расцвета династии Таргариен. Тогда же происходит борьба за трон между детьми короля Визериса I Таргариена (Пэдди Консидайн) — его первой дочерью Рейнирой (Милли Олкок и Эмма Д‘Арси), которую король выбрал своей наследницей, и сыновьями от второго брака короля с Алисентой Хайтауэр (Эмили Кэри и Оливия Кук).

HBO пока официально не продлил шоу на второй сезон. По словам шоураннера Мигеля Сапочника, в продолжении покажут историю происхождения основных персонажей, и по ней станет понятно, почему они начинают войну. А пока пересказываем, что мы узнали о первом сезоне из свежего выпуска.

Как шоураннеры подключились к «Дому Дракона»?

Райан Кондал познакомился с Джорджем Мартином еще в 2012-м, когда снимал свой первый пилот в родном городе писателя Санта-Фе. Кондал был фанатом Мартина, и с тех пор они поддерживали связь. Спустя шесть лет Мартин рассказал приятелю, что закончил книгу и хотел попросить HBO нанять Кондала для ее адаптации. Кондал, конечно, согласился.

Милли Олкок и Эмили Кэри

А вот Мигель Сапочник к проекту подключился не сразу. Во-первых, после «Игры престолов» (он поставил несколько эпизодов, в том числе «Битву бастардов» и «Суровый дом») у него не было большого интереса к проекту. «В основном это то же самое, только с большим количеством драконов. А снимать драконов — сущий кошмар», — добавил Сапочник. Но он хотел поработать с Кондалом и в итоге согласился. Помог также совет его жены Алексис Рабен (она сыграет в «Доме Дракона» пока неизвестную героиню Талию). Рабен по совместительству работает в продюсерской компании Сапочника, она предложила мужу сделать двумя главными героинями женщин, борющихся за власть в патриархальном мире, то есть Рейниру и Алисенту. Для этого решили усилить роль Алисенты, которая не так часто встречается в книге «Пламя и кровь» (ее пересказ можно почитать здесь).

Чем «Дом Дракона» отличается от «Игры престолов»?

Одной из главных задач Сапочника было сделать не еще одну «Игру престолов», а отдельный проект. Тут в том числе помогли новые герои. Эмма Д’Арси (небинарная персона играет повзрослевшую Рейниру, использует в отношении себя местоимение «они». — Прим. ред.) говорят, что команда не пыталась имитировать оригинал. «Здесь все сконцентрировано на доме, это что-то домашнее, терапевтическое, семейное», — добавляют они. С ними согласна Оливия Кук (играет повзрослевшую Алисенту Хайтауэр, подругу детства Рейниры и ее мачеху): «Здесь все сосредоточено на одной большой семье, а не на нескольких других, как было в „Игре престолов“».

Что актеры говорят о героях?

Рис Иванс играет Отто Хайтауэра, отца Алисенты и десницу Визериса. Иванс описывает своего героя как «умелого политического деятеля, прагматика и манипулятора». Отто противостоит младшему брату Визериса, Деймону (Мэтт Смит). Иванс называет Деймона вспыльчивым, импульсивным и плохо влияющим на Визериса. Деймон, к слову, тоже стремится занять Железный трон. Смит же говорит, что его герой «существует для того, чтобы сеять хаос и выводить людей вокруг из себя, потому что это развлекает его». Отто и Деймон борются между собой за внимание Визериса. Пэдди Консидайн считает, что его Визерис не создан для того, чтобы быть правителем. «Работа разрывает его на части, и это начинает сказываться на его физическом и ментальном здоровье», — поясняет актер.

Эмма Д’Арси добавляют, что у Рейниры и Алисенты запутанная история. Они вместе выросли, но Алисента лучше усвоила правила жизни при дворе, а Рейнира слишком импульсивная, ей нужно усмирить «таргариеновский огонь».

Как изменили Железный трон?

В «Доме Дракона» трон больше, чем в «Игре престолов». «За 200 лет, когда разворачиваются события приквела, с троном могло произойти многое», — говорит один из создателей, Райан Кондал. Он вместе с коллегой Мигелем Сапочником хотел приблизить трон к той версии, которая описана в книгах Джорджа Р. Р. Мартина. Только там он 3–4 метра в высоту, и в таком случае снимать сидящего на троне короля было бы неудобно. Поэтому искривленные расплавленные мечи, которые должны были быть частью трона, расположили на ступеньках, ведущих к нему. «Железный трон здесь величественнее, чем в „Игре престолов“, потому что Таргариены находятся на пике своего богатства и власти», — говорит Кондал Empire.

А что рассказали про драконов?

Всего в приквеле будет 17 драконов, но, как сказал Сапочник, в первом сезоне мы увидим только девять. «У меня есть книга, где сотни концепт-дизайнов драконов, — говорит шоураннер. — Я не хотел делать еще одного Дрогона (дракон Дейенерис — Прим. ред.), поэтому придумал целую теорию о том, что драконов можно поделить на три вида в зависимости от черепа. Но в конце концов мы все равно вернулись к Дрогону». Шоураннер добавляет, что у каждого дракона своя индивидуальность. Они сейчас дорабатывают личные черты и характеры драконов. По словам Сапочника, у одного будет кривая нога, другая дракониха чем-то похожа на орла из-за невротичности, третья напоминает сварливую старушку.

Мэтт Смит сравнил приручение дракона с «Аватаром», а Эмма Д’Арси рассказали, что для съемок сцен с драконами было специальное устройство, которым управлял режиссер, планируя траекторию полета.

Секс оставили?

Мэтт Смит

Команда сериала уверяет, что сцены секса и насилия, которых было много в «Игре престолов», в «Доме Дракона» не исчезнут. На площадке, кстати, работал координатор интимных сцен (подробнее о том, зачем на площадке нужны эти люди, мы рассказывали тут). А когда дочки Кондала четырех и шести лет спросили отца, сколько им должно быть, чтобы они могли посмотреть «Дом Дракона», тот ответил в шутку: 27 лет. «В мире сериала секс используется как оружие и ремесло», — добавил он.

Что сказали по другие спин-оффы?

HBO уже говорил о сторонних проектах по «Игре престолов», когда выходил ее финальный сезон. В их числе сериал с рабочим названием «Кровавая луна». Действие там происходило в древний Век героев и было посвящено тому, как появились Белые ходоки. В 2019-м даже сняли пилот с Наоми Уоттс и Джейми Кэмпбеллом Бауэром, но он не произвел впечатления на руководство HBO. «Нам так и не сказали, в чем заключались проблемы», — поделился с Empire Сапочник.

Кинопоиск | Трейлеры в Telegram Наш новый канал, где только трейлеры и ничего лишнего

Автор: Лиза Кузнецова