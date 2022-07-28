Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский начали съемки сериала «Актрисы». Он выйдет на Кинопоиске и Wink

В Москве стартовали съемки драмеди «Актрисы». Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук («Притяжение»), сценарий написала Паулина Андреева («Псих»). Она также выступает шоураннером вместе с Алексеем Киселевым (Happy End, «Псих»). «Актрисы» — совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Цифровая премьера состоится в 2023 году на видеосервисах Кинопоиск и Wink.
Сериал посвящен реальной жизни трех актрис, их страхам, желаниям и целям. В сериале покажут, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.
Главные роли исполняют Светлана Ходченкова («Анна К», «Дело»), Елена Николаева («Миша портит все», «Свадьбы и разводы») и Полина Пушкарук («Колл-центр», «Оффлайн»), а также Сергей Гилев («Чики», «Нуучча») и Алексей Макаров («Тот мужчина, та женщина», «Кабинет путешественника»). 10-серийный проект будет поделен на три акта. Между ними пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.
Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проходят в Москве, в том числе в МХТ имени Чехова, и Подмосковье.
Что о сериале рассказывают исполнительницы главных ролей?
Светлана Ходченкова
Актриса
Актеру играть актера, наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее.
Елена Николаева
Актриса
У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить.
Полина Пушкарук
Актриса
Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно, о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала.
Кинопоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш