Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский начали съемки сериала «Актрисы». Он выйдет на Кинопоиске и Wink

В Москве стартовали съемки драмеди «Актрисы». Режиссером-постановщиком стал Федор Бондарчук («Притяжение»), сценарий написала Паулина Андреева («Псих»). Она также выступает шоураннером вместе с Алексеем Киселевым (Happy End, «Псих»). «Актрисы» — совместный проект Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии. Цифровая премьера состоится в 2023 году на видеосервисах Кинопоиск и Wink.

Сериал посвящен реальной жизни трех актрис, их страхам, желаниям и целям. В сериале покажут, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми, и как в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем.

Елена Николаева Светлана Ходченкова и Сергей Гилев Сергей Бондарчук, Валерий Тодоровский, Паулина Андреева, Алексей Киселев Фёдор Бондарчук Паулина Андреева Алексей Макаров Антон Риваль Игорь Золотовицкий Наталья Суркова Роман Евдокимов, Антон Риваль

Главные роли исполняют Светлана Ходченкова («Анна К», «Дело»), Елена Николаева («Миша портит все», «Свадьбы и разводы») и Полина Пушкарук («Колл-центр», «Оффлайн»), а также Сергей Гилев («Чики», «Нуучча») и Алексей Макаров («Тот мужчина, та женщина», «Кабинет путешественника»). 10-серийный проект будет поделен на три акта. Между ними пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Производством занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, а также команда первого сериала Федора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проходят в Москве, в том числе в МХТ имени Чехова, и Подмосковье.

Что о сериале рассказывают исполнительницы главных ролей?

Светлана Ходченкова Актриса

Актеру играть актера, наверное, одна из самых сложных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее.

Елена Николаева Актриса

У нас мало произведений, которые пишут люди, знающие предмет. Паулина Андреева писала о том, что очень хорошо знает. Реалистичность в жанровом кино — редкий художественный подарок, и зритель, надеюсь, оценит такой сериал. Ничего подобного в нашем кино не вспомнить.

Полина Пушкарук Актриса

Главная особенность этого проекта в том, что большая часть его создателей — изначально актеры, которые не боятся говорить о себе честно, о своих чувствах, переживаниях и страхах. Мне кажется, что именно эта смелость и будет определять сущность сериала.