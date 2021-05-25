Дэвид Аркетт снимался в «Крике» и умирал на ринге. Рассказываем о нелегкой судьбе актера

На Кинопоиске стал доступен адреналиновый документальный фильм «Вам не убить Дэвида Аркетта». В нем актер, известный по роли полицейского Дьюи из «Крика», воплощает мечту жизни и становится рестлером. Для этого он прыгает с двухметровой лестницы прямо на асфальт, дерется с безжалостными лучадорами и заканчивает бой с перерезанным горлом (!). Мы рассказываем, почему стоит восхищаться Дэвидом Аркеттом (быстрый ответ: из-за его стального характера).

Аркетт родился в актерской династии, но у него было тяжелое детство

Дэвид Аркетт — актер в четвертом поколении. Прабабушка и прадед играли в старомодных водевилях. Дед Клифф Аркетт веселил телезрителей в образе шутливого старичка Чарли Уивера, а отец Льюис Аркетт появлялся в небольших ролях в кино и сериалах, уступая первые планы звездам мировой величины. Однако детство актера было непростым. В конце 1960-х Аркетты переехали в коммуну, где их дети росли без электричества и воды, а из-за актерских забастовок семья покупала еду по социальной программе. Пока отец работал или пил, мать Дэвида вела себя как тиран. Сестра Патриша Аркетт, известная актриса, рассказала об этом Опре: «Однажды она душила меня до тех пор, пока я чуть не потеряла сознание». Другая сестра, Розанна, вспоминает, как мама воткнула ей нож в руку.

Однако в интервью The Guardian Дэвид говорит о детских годах не так мрачно: «Моя мать была одним из самых любящих людей на свете, но она вела себя абьюзивно. Наше детство получилось одновременно бурным и наполненным любовью». Аркетт решил стать актером уже в старшей школе, но пока его сестры играли у Мартина Скорсезе и Уэса Крэйвена, Дэвид искал себя и пытался понять, действительно ли он хочет сниматься в кино. Первые шаги он сделал в 1990-е, когда ему было 19 лет. Дэвид дебютировал в сериале о подростках-бунтарях «Изгои». Эта роль на несколько лет определила его фирменное амплуа панка.

Аркетт мог стать вторым ДиКаприо или Деппом

«Крик»

В «Гонщиках» Роберта Родригеса Аркетт идеально смотрелся в кожаной куртке и с иствудским прищуром. В «Джонах» — в образе жиголо с татуировкой слезы под глазом. И даже небольшая роль в «Баффи — истребительнице вампиров» закрепила за ним ярлык хулигана, вечно ищущего острых ощущений. В 1996 году на обложке Vanity Fair Аркетт встал в один ряд с Леонардо ДиКаприо, Джонни Деппом, Уиллом Смитом и Мэттью Макконахи как представитель нового поколения Голливуда. Сейчас все эти актеры стали большими звездами, а Дэвид, кажется, не сдвинулся с той позиции, которую занял в 1990-е.

Одна из причин застопорившейся карьеры — роль незатейливого полицейского Дьюи в «Крике» (1996). Герой совершенно не вписывался в привычный типаж Аркетта: он был нелепым и неуверенным, словно перекочевал в сценарий фильма ужасов из чаплиновского слэпстика. Изначально Дьюи должен был умереть еще в первой части, но актер и его образ настолько понравились режиссеру Уэсу Крэйвену и сценаристу Кевину Уильямсу, что они решили оставить его во франшизе и тем самым подписали актеру смертный приговор.

Спустя год на экраны вышло продолжение, а уже в 2000-х — триквел. За это время Аркетт изредка снимался в мелодрамах («Нецелованная»), фильмах о маппетах («Маппеты в космосе») и незамеченных хоррор-шедеврах («Людоед»). Клеймо экранного чудака и неудачника оказалось слишком прилипчивым. К тому же Дэвид боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, обострившимися после смерти матери в 1997 году. Окончательно карьеру Дэвида загубила провальная рестлинг-комедия «К бою готовы» (2000) о двух лузерах, которые помогают бойцу-ветерану вернуться на ринг.

Он стал посмешищем в рестлинге…

«К бою готовы»

«К бою готовы» должен был стать фильмом всей его жизни, ведь Дэвид с детства был фанатом боев, однако комедия провалилась в прокате, собрав 12 млн долларов при бюджете в 24 миллиона. Впрочем, обширная рекламная кампания добралась-таки и до ринга: фильм выпускала ассоциация World Championship Wrestling, она же решила добавить Аркетта в турнир и наградить чемпионским поясом. Фанаты рестлинга и матерые бойцы посчитали это насмешкой. Актер, который не готовился к боям, забрал титул, которого профессионалы добиваются годами. Сам Аркетт тоже не был в восторге от идеи ассоциации, призовые деньги он перечислил на счета семей погибших американских рестлеров Оуэна Харта и Брайана Пиллмана, а также парализованной звезды WWF Даррена Дроздова. С тех пор актер был очень озабочен отношением к нему публики, ему было неприятно, что над ним смеются. Эта травма преследовала Аркетта 20 лет.

..но попытался исправиться с помощью этого документального фильма

Бытует мнение, что рестлинг — безобидная постановка с минимумом рисков, однако несколько минут из фильма «Вам не убить Дэвида Аркетта» докажут противоположное: если во время боев кто-то и не кричит от боли, так это потому, что он научился сдерживать эмоции ради эффектного шоу. Это кино — выдающееся откровение актера. В начале Аркетт подает заявку на участие в шоу легенд в попытке реабилитироваться перед профессиональными рестлерами. Когда ему отказывают, он начинает драться во дворах, на улицах и на подпольных турнирах. Смотрится это все как дистиллированная спортивная драма с невыдуманными страданиями. Аркетт на тренировках прыгает с двухметровой лестницы на асфальт, в боях истекает кровью, вылетает за канаты, один раз заканчивает схватку с перерезанным горлом.

Сюжет «Вам не убить Дэвида Аркетта» можно переложить на любой другой вид спорта. Здесь важен не столько сам рестлинг, сколько центральные мотивы его истории: искупление, стремление к мечте, деструктивное влияние детских фантазий на взрослую жизнь. Выдающаяся упертость и хладнокровие Аркетта, с которыми он выполняет самые тяжелые тренировки, восхищает: некогда большая голливудская селебрити проходит путь Рокки Бальбоа только ради уважения. Мы видим постаревшего мальчика, который жаждет человеческого внимания и отцовской любви. В цитированном выше интервью The Guardian актер рассказывал о своей одержимости рестлингом: «Мой папа брал меня на матчи, а еще озвучивал персонажа в сериале „Приключения Халка Хогана“. Он умер, когда мне было 29, и я очень по нему скучаю».

За что еще мы его любим

«Отрыв»

Рестлинг и ранние актерские работы не единственное, за что стоит ценить Аркетта. В январе 2022 года в интервью LIVE with Kelly and Ryan он рассказал, что учится на больничного клоуна и работает в организации «Здоровый юмор». Клоунада настолько увлекла Аркетта, что он приобрел права на персонажа Бозо — знаменитого с 1910-х клоуна, ставшего прообразом Рональда Макдональда и Пеннивайза из «Оно». Теперь он планирует открывать музеи и снимать фильмы о персонаже, а также создать всемирную сеть клоунов.

После застойного периода Аркетт нашел себя в хардкорных образах в фестивальном инди-кино. Он появлялся в «Костяном томагавке» С. Крэйга Залера, играл нетолерантного менеджера в комедии о порноактерах «Моп» и беспечного отца в кровавом десктоп-хорроре «Отрыв». Бунтарь, провокатор и закомплексованный кидалт остепенился, простил себе ошибки прошлого и, кажется, готов писать свою историю дальше. Такое принятие себя должно восхищать не меньше, чем вдохновляющие победы и достижения.

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Автор: Влад Шуравин