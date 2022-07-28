13 лучших трейлеров недели: Киллиан Мёрфи в роли Роберта Оппенгеймера, Ана де Армас — Мэрилин Монро

«Оппенгеймер»

Следующий фильм Кристофера Нолана, байопик американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, занимавшегося разработкой ядерного оружия во время Второй мировой. Его играет Киллиан Мёрфи, а его жену — Эмили Блант. Мэтт Дэймон исполнит роль Лесли Гровса, руководителя программы по созданию ядерного оружия, а Роберт Дауни-мл. — Льюиса Штраусса, который работал в комиссии по атомной энергии. В касте также значатся Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Рами Малек, Бенни Сэфди и Дэйн ДеХаан. Оператор — Хойте Ван Хойтема («Довод», «Дюнкерк», «Интерстеллар»), композитором выступает Людвиг Горанссон, автор саундтрека к «Доводу». Для чего режиссер собрал такую звездную команду и окупается ли она, рассказываем здесь.

«Блондинка»

Еще один байопик — фильм Эндрю Доминика о Мэрилин Монро (Ана де Армас). Почти трехчасовая картина посвящена тому, как Норма Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин) стала звездой Голливуда. В списке актеров также значатся Бобби Каннавале, Джулианна Николсон и Эдриан Броуди. Мировая премьера «Блондинки» пройдет на Венецианском фестивале, а 23 сентября она выйдет на Netflix.

«Закрыть гештальт»

Комедийный сериал Максима Пежемского («Мама, не горюй», «Интерны», «Проект „Анна Николаевна“»). После падения с 20-го этажа менеджер автосалона Федор Ярцев (звезда «Интернов» Александр Ильин-мл.) начинает видеть призраков. Все они просят героя помочь им сделать то, что они не успели сделать при жизни, чтобы отправиться дальше куда следует. Федор в том числе видит своего молодого отца (Денис Власенко), пропавшего в 19 лет.

«Плотник»

Драма Авдотьи Смирновой («Вертинский», «История одного назначения»). Это история обычной семьи, в которой рождается неизлечимо больной ребенок. Семья делает все, теряет дом и порой человеческий облик, чтобы спасти сына. Сценарий Смирнова написала в соавторстве с Мариной Степновой, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря».

«Экспресс»

Комедия Руслана Братова (получил приз «Кинотавра» за короткометражный метр «Лалай-Балалай»). Отчисленный из университета Саша (Лев Зулькарнаев) делает ставку в букмекерской конторе на последнюю тысячу, но теряет выигрышный билет. Теперь у него есть трое суток, чтобы найти его и не упустить шанс на новую жизнь.

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Мрачный сказочник Гильермо дель Торо создал свою версию истории о том, как деревянная кукла стала живым мальчиком. Героев анимации озвучивают Финн Вулфхард (Кэндлвик, одноклассник Пиноккио), Кейт Бланшетт (обезьяна Спреццатура), Юэн Макгрегор (Сверчок) и Тильда Суинтон (Фея).

«Время года зима»

Режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой, основанный на ее личном опыте. В разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама не улетела с подругой на курорт и исчезла из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача причину странного поведения мамы, Катя пытается ей помочь. В главных ролях — Юлия Снигирь, Евгения Добровольская и Екатерина Варнава.

«На тебе сошелся клином белый свет»

Тоже режиссерский дебют, но сценариста и автора короткометражек Игоря Поплаухина. Это байопик о советской панк-певице Янке Дягилевой из Новосибирска (ее играет Кира Пиевская). Она работала с Егором Летовым и группой «Гражданская оборона», погибла в мае 1991-го при невыясненных обстоятельствах. Фильм посвящен последнему дню из жизни певицы, чье тело нашли охотники в лесной речке. По сюжету в этот день Янка успела повидаться и поговорить со многими людьми, реальными и воображаемыми, даже с теми, кого уже нет в живых.

«Пэрл»

Приквел слэшера «X» Тая Уэста («Изгоняющий дьявола»), посвященный молодости главной злодейки. Она хочет стать кинозвездой, но ей не разрешают покинуть родную ферму. Тогда девочка совершает жестокие убийства.

«Сеульская операция»

Корейский ретробоевик про гонщиков-авантюристов. Сеул, 1988 год. Пока страна готовится к летним Олимпийским играм, команда водителей подключается к расследованию схемы отмывания денег и сама перевозит наличку под прикрытием. А главная погоня будет происходить в день церемонии открытия Олимпиады. Роль самого умелого гонщика исполнил Ю А-ин («Трон»).

«Ван-Пис: Красный»

Полнометражное аниме из долгоиграющей франшизы. На этот раз пираты встретятся с певицей Утой (имя в переводе с японского означает «песня»), чей голос покорил мир. Девушка готовится к первому концерту, когда вдруг выясняется, что она дочь капитана пиратов Шанкса. За Уту поет набирающая популярность молодая певица Адо.

«Дом тьмы»

Малобюджетный ужастик с Джастином Лонгом. Главный герой знакомится в баре с женщиной, и они вдвоем отправляются к ней в особняк. Вскоре в доме обнаруживаются еще две девушки, но для героя это плохие новости. Фильм вдохновлен знаменитым произведением Брэма Стокера о Дракуле.

«Личная жизнь»

Фильм каннского лауреата Кодзи Фукады, попавший в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. Главная героиня «Личной жизни» — обычная домохозяйка, живущая с мужем и маленьким сыном. Внезапно в ее жизнь возвращается отец мальчика, и ее спокойная жизнь заканчивается.