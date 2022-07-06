Что происходит в прокате: «Миньоны» ставят рекорды в мире, а в России продолжают смотреть «Одну»

Зарубежное кино снова в топе

Два уик-энда подряд российский прокат возглавляют иностранные новинки. Такого не было с марта 2022 года, после ухода из страны студийных американских релизов. Впрочем, сборы иностранных лидеров не потрясают воображение, хотя в своих нишах они выступают достойно. Австралийский акулий хоррор «Открытое море: Монстр глубины» заработал за 12 дней 53 млн рублей. Это больше, чем в свое время собирали «Синяя бездна» (41 млн рублей) и ее сиквел (52 млн рублей).

Вышедший на прошлой неделе мультфильм студии Nickelodeon «Пес-самурай и город кошек» взял на старте 38 млн рублей. Это меньше премьерных заработков двух предыдущих анимационных проектов студии — «Щенячий патруль в кино» (56 млн рублей) и «My Little Pony: Новое поколение» (46 млн рублей). Однако среди анимационных картин 2022 года в первый уик-энд лучше выступали только «Финник» (120 млн рублей) и «Мальчик-дельфин» (43 млн рублей). Учитывая почти полное отсутствие конкуренции вплоть до середины августа, новый проект Nickelodeon вполне может приблизиться к финальным цифрам «Щенячьего патруля» (147 млн рублей). Также в тройку лидеров прошлого уик-энда пробился мексиканский хоррор «Кукла. Последнее проклятие». Он собрал 14 млн рублей, выступив на уровне других независимых фильмов ужасов этого года, использующих в локализации отсылки к популярным хоррор-франшизам — «Проклятие монахинь» (14 млн рублей) и «Заклятье: Спуск к дьяволу» (13 млн рублей).

«Одна» и «Молодой человек» не сдаются

Среди долгожителей проката впечатляющую стойкость продолжает демонстрировать триллер «Одна». Фильм Дмитрия Суворова не выпадает из топ-5 российского бокс-офиса уже семь недель подряд. За это время картина заработала 278 млн рублей. Если «Одна» не растеряет прыть в ближайшие две недели, то она станет самым кассовым отечественным релизом этого года. Пока этот титул удерживает «Артек. Большое путешествие» (319 млн рублей).

Еще один проект, неплохо держащийся на длинной дистанции, — комедия «Молодой человек». Фильм с Данилой Козловским и Павлом Табаковым заработал за семь недель 153 млн рублей. Свою стартовую кассу (32 млн рублей) он увеличил почти в пять раз.

Июльский застой

А вот вышедшие в июле российские проекты сработали средне. Религиозный мультфильм «Забытое чудо» за две недели заработал 21 млн рублей. Это меньше стартовых сборов «Сказа о Петре и Февронии» (23 млн рублей). Касса эротического триллера «Одержимая» по итогам двух уик-эндов — 12 млн рублей, что больше финальных сборов «Побочного эффекта» (8,7 млн рублей), но меньше результата «Бывшей» (22 млн рублей). Фантастический проект «Хронос» на старте привлек 5,6 млн рублей. «Обратимая реальность» стартовала заметно лучше — 9,7 млн рублей.

Фильмы Джордана Пила и Тайки Вайтити идут хуже ожиданий

Главной новинкой минувшей недели в США стал хоррор Джордана Пила «Нет». Аналитики сулили проекту Universal стартовую кассу в диапазоне от 48 до 63 млн долларов. Фильм в итоге начал прокат чуть ниже ожиданий — 44 млн долларов в первый уик-энд. Это превосходит заработки «Сплита» на первой неделе проката (40 млн долларов) и дебютного режиссерского проекта Джордана Пила «Прочь» (33,3 млн долларов). Однако до результата второго фильма Пила «Мы» (71,1 млн долларов) далеко.

Еще одним жанровым релизом прошедших двух недель стал детективный триллер Sony «Там, где раки поют». Касса проекта за два уик-энда составляет 38,3 млн долларов. Это меньше, чем было за аналогичный период у его жанрового аналога «Девушка в поезде» (46,8 млн долларов), но значительно превосходит кассу «Девушки, которая застряла в паутине» (13,3 млн долларов).

На фоне смешанных отзывов зрителей кинокомикс Marvel «Тор: Любовь и гром» на второй неделе проката обвалился на 68%, а неделей позже потерял 53% выручки предыдущего уик-энда. После трех недель проката в копилке фильма Тайки Вайтити 276 млн долларов. Он опережает график фильма «Тор: Рагнарёк» (247 млн долларов на аналогичном этапе проката), но уступает сиквелу «Доктора Стрэнджа» (343 млн долларов). С учетом зарубежных рынков касса проекта достигла 569 млн долларов.

«Миньоны» и Том Круз завоевывают мир

В международном прокате тем временем царствует анимация «Миньоны: Грювитация». Мультфильм заработал за пределами США 270,4 млн долларов. С учетом домашнего рынка заработок проекта составляет 533 млн долларов. Он стал самой кассовой анимацией постковидной эпохи.

Продолжает держаться на верхних строчках мирового бокс-офиса «Топ Ган: Мэверик». Экшен с Томом Крузом в главной роли довел свою мировую кассу до 1,247 млрд долларов. Это безоговорочно лучший результат 2022 года.

Китай просыпается

Тем временем набирает ход китайский прокат, долгое время пребывавший в коме из-за ковидных ограничений. Сразу два китайских проекта вошли в топ-10 мирового бокс-офиса на прошлой неделе. Мелодрама «Зажигая звезды» довела свою общую кассу до 232 млн долларов. А триллер «Детектив против сыщиков» заработал в общей сложности 85,9 млн долларов.