11 лучших трейлеров недели: Мэтт Смит усмиряет дракона, а Гарри Стайлс танцует

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«Дом дракона»

Приквел «Игры престолов» про борьбу за власть внутри дома Таргариен. Враждующие стороны представляют принцесса Рейнира (Эмма Д’Арси), первая дочь короля Визериса (Пэдди Консидайн), и вторая жена короля Визериса, Алисента (Оливия Кук), чьи сыновья тоже претендуют на Железный трон. Еще одного Таргариена, Деймона, младшего брата Визериса, играет Мэтт Смит. Создатели обещают, что нас ждут как минимум 17 драконов. Подробнее мы разбирали трейлер здесь.

«Академия вампиров»

«Сплетница» в мире упырей. Экранизация романов Рейчел Мид (по ним же сняли «Академию вампиров» с Данилой Козловским и Зои Дойч). Две подружки-выпускницы элитной академии — Лиза Драгомир, наследница знаменитой семьи, и Роуз — готовятся вступить в королевское общество вампиров. В числе режиссеров и продюсеров — создательница «Дневников вампира» Джули Плек.

«Подземелья и драконы: Воровская честь»

Экранизация настольной ролевой фэнтези-игры (в нее играют герои «Очень странных дел»). Бард (Крис Пайн), Варвар (Мишель Родригес), Колдун (Джастис Смит), Паладин (Реге-Жан Пейдж) и Друид (София Лиллис) пытаются исправить ошибку, из-за которой случилось великое зло. Съемки проходили в Северной Ирландии во время карантина. На Comic-Con во время презентации трейлера Пайн рассказал, что фильм будет в духе Стивена Спилберга, а Хью Грант добавил, что в нем есть кое-что от «Монти Пайтона».

«Новенькие»

Продолжение сериала «Новенький» с Глебом Калюжным. Макс (Калюжный) и его одноклассники окончили 11-й класс и разъехались по разным городам. Для Леры (Елизавета Запорожец) первый год после школы заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. К касту присоединился Анар Халилов («Этерна. Часть первая»).

«Забавные рисунки»

Комедия A24 и режиссерский дебют Оуэна Клайна («Кальмар и кит»). Это история взросления парня-карикатуриста, который отказывается от комфортной жизни за городом и ищет себя. Премьера фильма прошла на Каннском фестивале в «Двухнедельнике режиссеров». В числе продюсеров — братья Бенни и Джош Сэфди («Неограненные алмазы»).

«Не волнуйся, солнышко»

Психологический триллер про 1950-е. Домохозяйка Элис (Флоренс Пью) и ее муж Джек (Гарри Стайлс) в живут утопическом экспериментальном городке. Его построила компания, на которую работает Джек. Ей руководит Фрэнк (Крис Пайн), а в числе ее задач — секретный Victory Project. Элис не дает покоя этот проект, и вскоре она понимает, что вся их жизнь — просто декорация. Постановщица — Оливия Уайлд.

«Воины будущего»

Гонконгский фантастический боевик, который находился на постпродакшене более шести лет. Недалекое будущее, жители планеты страдают от глобального загрязнения. Вдобавок в Гонконге падает метеорит, из которого выбирается неизвестная науке форма жизни и начинает уничтожать всех вокруг. Для борьбы с инопланетной напастью военные используют роботов и боевые костюмы. Продюсер и исполнитель главной роли — Луис Ку («Младенец на $30 000 000»).

«Картер»

Корейский боевик о потерявшем память мужчине, из которого сделали универсального солдата (Чу Вон из дорамы «Хороший доктор»). По приказу голоса в наушнике герой отправляется искать девочку, которую нужно доставить в Северную Корею. Та — ключ к вакцине от опасно мутировавшего вируса. За постановку отвечает Чон Бён-гиль («Злодейка»).

«Лес, в котором живет это»

Хоррор Хидэо Накаты («Звонок») на модную в Японии тему опасных лесов. Группа походников отправилась в мрачный лес и нашла там нечто страшное. А в близлежащей деревне начали происходить загадочные убийства. Главный герой (Масаки Аиба из поп-группы Arashi) пытается разобраться в происходящем. Как утверждают авторы, сценарий фильма написан на основе рассказов реальных людей, столкнувшихся со сверхъестественным.

«Лунный человек»

Китайская комедийная фантастика, потенциальный кассовый чемпион. В основу лег вебтун Чо Сока. К Земле приближается поток астероидов, поэтому человечество построило на Луне комплекс защитных сооружений. Главный герой — самый обычный техник — прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, стал свидетелем разрушения планеты. Теперь он считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру, сильное и опасное животное. Главные роли исполнили короли китайской комедии Шэнь Тэн и Ма Ли.

«Школьные истории», 1-й сезон

Тайский сериал-альманах. Все серии сняты разными режиссерами, действие происходит в школе и посвящено призракам. Сюжеты посвящены спрыгнувшей с крыши школьнице, загадочной библиотеке и столовой, где готовят из человеческой плоти, а еще безголовому призраку на школьном складе и классу, в котором учатся только мертвые школьники.